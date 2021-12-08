openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES

Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной системой Suse Linux Enterprise Server. Важность исследования на совместимость программных продуктов Es

SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP)

Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем,

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной си

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна на портале Amazon Web Services Платформа SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна в Amazon Web Services (AWS)

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems Компания SUSE объявила о том, что теперь SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications поддерживает SAP HANA на базе IBM Power Sys

Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 Компания SUSE выпустила очередной пакет обновлений для SUSE Linux Enterprise 11, который позволит заказчикам воспользоваться всеми возможностями нов

SUSE анонсировала SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP Компания SUSE объявила о предстоящем выходе SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP на базе SUSE Linux Enterprise 12 — мас

Вышел SUSE Linux Enterprise 12 Компания SUSE объявила о выходе SUSE Linux Enterprise 12 — новой версии масштабируемой и безопасной платформы для предоставле

Функции высокой доступности SUSE теперь доступны для SAP HANA ии высокой доступности теперь поддерживают приложения SAP HANA, выполняемые на операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, рекомендованной компанией SAP для HANA. Об

Федеральное агентство Германии сэкономило 80% на Linux ически важные услуги. Теперь ключевые приложения агентства работают на серверах x86 под управлением SUSE Linux Enterprise Server. Благодаря этому расходы ведомства на поддержку баз данных и зак

Платформа SLES работает в «облаке» Amazon Web Services для госучреждений США SUSE Linux Enterprise Server (SLES) — первая платформа Linux корпоративного уровня, работающая в США на Amazon Web Services

SUSE Linux Enterprise Server теперь может работать в гибридной облачной среде VMware vCloud Hybrid Service Компания SUSE сообщила о расширении своего сотрудничества с компанией VMware. Теперь платформа SUSE Linux Enterprise Server для VMware может работать в гибридной облачной среде VMware vClo

SUSE: Linux продолжит оставаться частью решений для HPC Компания SUSE объявила о том, что операционная система SUSE Linux Enterprise Server используется более чем на 1/3 из 100 самых высокорейтинговых суп

Вышел пакет обновлений SUSE Linux Enterprise 11 — Service Pack 3 Компания SUSE объявила о выходе SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 3. В очередном пакете обновлений добавились возможность

SUSE Linux Enterprise Server теперь работает в «облаках» Dell при помощи VMware vCloud Datacenter Service Компания SUSE представила SUSE Linux Enterprise Server — первый дистрибутив Linux, готовый к работе с новым облачным ре

Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами ения системного управления для корпоративных Linux-систем. SUSE Manager предназначен для управления SUSE Linux Enterprise Server и другими дистрибутивами Linux в физической, виртуальной и «обла

SUSE Linux Enterprise Server станет стандартом для виртуальных устройств на базе VMware vSphere огласно которому VMware будет распространять и оказывать техническую поддержку операционной системы SUSE Linux Enterprise Server. VMware также планирует стандартизировать свои продукты, базирую

Подготовка данных для gismeteo.ru теперь ведется на SUSE Linux тера для информационной поддержки погодного сайта gismeteo.ru Решение о реализации кластера на базе SLES 11 было принято на основе нагрузочного тестирования, проведенного «ГНУ/Линуксцентром» и

Novell сертифицировала SLES в Минобороны США Министерство обороны США включило SUSE Linux Enterprise Server 10 со вторым сервис-паком в «Список рекомендованных продуктов» ( Approved Products List, APL) в связи с реализацией в нем поддержки протокола IP v6, сертифицированн

Novell упростила управление обновлениями SuSE Linux Enterprise Novell выпустила бета-версию утилиты управления обновлениями для SuSE Linux Enterprise, сообщает BetaNews.com. Новая утилита будет работать в тесной связке с Novell Customer Center, предоставляя корпоративным пользователям систему проксирования пакетов, пред

BMW и Siemens приобрели Novell SUSE Linux у Microsoft BMW и Siemens приобрели у Microsoft сертификаты на корпоративное использование операционной системы SUSE Linux Enterprise Server 10 от Novell. Эта сделка стала возможной благодяря заключенному

Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным программным обеспечением виртуализации X

Novell представила в России платформу SUSE Linux Enterprise 10 Компания Novell впервые в России продемонстрировала платформу нового поколения SUSE Linux Enterprise 10, включающую серверную операционную систему SUSE Linux Enterprise<

Из SuSE Linux Enterprise 10 убрали коммерческие драйверы Novell во вторник заявила о прекращении комплектации дистрибутивов SuSE Linux Enterprise 10 – настольных и серверных – коммерческими драйверами устройств во изб

IBM поддержит Xen Virtualization и Suse 10 Linux IBM объявила о поддержке Xen Virtualization Software и Suse 10 Linux от Novell на BladeCenter и другом аппаратном обеспечении x86. Также компания представит управление виртуальными машинами Xen в своем движке виртуализации Virtualization Engine. Эт

Novell: предварительная версия SuSE Linux Enterprise 10 Novell представила предварительную версию серверной и настольной операционных систем SuSE Linux Enterprise 10. Её можно загрузить бесплатно с сайта компании. Финальная версия ожи

Accelerator поможет внедрять Oracle 10g на платформе Novell SUSE Linux Enterprise Server омпании Novell и Oracle объявили об открытии новой службы Accelerator, которая поможет заказчикам упростить внедрение поддерживающей grid-технологию инфраструктуры вычислительного центра на платформе SUSE Linux Enterprise Server от Novell. Данная инфраструктура охватывает такие продукты, как Oracle Database 10g, Oracle Real Application Clusters, Oracle Application Server 10g и Oracle Enterp

Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10 Novell анонсировала выпуск SUSE Linux Enterprise 10 и сообщила подробности этой корпоративной операционной системы. В ко

Dell и Novell заключили соглашение в области Linux-систем орпорации Dell и Novell объявили о соглашении, в соответствии с которым операционная система Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 пройдет сертификацию для платформы Dell и будет поставляться н

Novell выпустила дистрибутив SLES 9 на ядре Linux 2.6 Компания Novell выпустила SuSE Linux Enterprise Server 9 на ядре Linux 2.6. В SLES 9 используются технологии class-based kernel resource management, hyperthreading и NUMA,