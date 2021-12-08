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openSUSE SUSE Linux Enterprise Server SLES

openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной системой Suse Linux Enterprise Server. Важность исследования на совместимость программных продуктов Es
04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений

SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP)

06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем,

12.07.2017 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной си
22.10.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна на портале Amazon Web Services

Платформа SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна в Amazon Web Services (AWS)
06.08.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems

Компания SUSE объявила о том, что теперь SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications поддерживает SAP HANA на базе IBM Power Sys
03.08.2015 Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4

Компания SUSE выпустила очередной пакет обновлений для SUSE Linux Enterprise 11, который позволит заказчикам воспользоваться всеми возможностями нов
21.05.2015 SUSE анонсировала SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP

Компания SUSE объявила о предстоящем выходе SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP на базе SUSE Linux Enterprise 12 — мас
13.11.2014 Вышел SUSE Linux Enterprise 12

Компания SUSE объявила о выходе SUSE Linux Enterprise 12 — новой версии масштабируемой и безопасной платформы для предоставле
10.06.2014 Функции высокой доступности SUSE теперь доступны для SAP HANA

ии высокой доступности теперь поддерживают приложения SAP HANA, выполняемые на операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, рекомендованной компанией SAP для HANA. Об
19.03.2014 Федеральное агентство Германии сэкономило 80% на Linux

ически важные услуги. Теперь ключевые приложения агентства работают на серверах x86 под управлением SUSE Linux Enterprise Server. Благодаря этому расходы ведомства на поддержку баз данных и зак
30.01.2014 Платформа SLES работает в «облаке» Amazon Web Services для госучреждений США

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) — первая платформа Linux корпоративного уровня, работающая в США на Amazon Web Services
02.09.2013 SUSE Linux Enterprise Server теперь может работать в гибридной облачной среде VMware vCloud Hybrid Service

Компания SUSE сообщила о расширении своего сотрудничества с компанией VMware. Теперь платформа SUSE Linux Enterprise Server для VMware может работать в гибридной облачной среде VMware vClo
19.08.2013 SUSE: Linux продолжит оставаться частью решений для HPC

Компания SUSE объявила о том, что операционная система SUSE Linux Enterprise Server используется более чем на 1/3 из 100 самых высокорейтинговых суп
13.08.2013 Вышел пакет обновлений SUSE Linux Enterprise 11 — Service Pack 3

Компания SUSE объявила о выходе SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 3. В очередном пакете обновлений добавились возможность
30.01.2012 SUSE Linux Enterprise Server теперь работает в «облаках» Dell при помощи VMware vCloud Datacenter Service

Компания SUSE представила SUSE Linux Enterprise Server — первый дистрибутив Linux, готовый к работе с новым облачным ре
10.03.2011 Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами

ения системного управления для корпоративных Linux-систем. SUSE Manager предназначен для управления SUSE Linux Enterprise Server и другими дистрибутивами Linux в физической, виртуальной и «обла
10.06.2010 SUSE Linux Enterprise Server станет стандартом для виртуальных устройств на базе VMware vSphere

огласно которому VMware будет распространять и оказывать техническую поддержку операционной системы SUSE Linux Enterprise Server. VMware также планирует стандартизировать свои продукты, базирую
05.11.2009 Подготовка данных для gismeteo.ru теперь ведется на SUSE Linux

тера для информационной поддержки погодного сайта gismeteo.ru Решение о реализации кластера на базе SLES 11 было принято на основе нагрузочного тестирования, проведенного «ГНУ/Линуксцентром» и

17.06.2008 Novell сертифицировала SLES в Минобороны США

Министерство обороны США включило SUSE Linux Enterprise Server 10 со вторым сервис-паком в «Список рекомендованных продуктов» ( Approved Products List, APL) в связи с реализацией в нем поддержки протокола IP v6, сертифицированн
28.05.2008 Novell упростила управление обновлениями SuSE Linux Enterprise

Novell выпустила бета-версию утилиты управления обновлениями для SuSE Linux Enterprise, сообщает BetaNews.com. Новая утилита будет работать в тесной связке с Novell Customer Center, предоставляя корпоративным пользователям систему проксирования пакетов, пред
17.09.2007 BMW и Siemens приобрели Novell SUSE Linux у Microsoft

BMW и Siemens приобрели у Microsoft сертификаты на корпоративное использование операционной системы SUSE Linux Enterprise Server 10 от Novell. Эта сделка стала возможной благодяря заключенному

23.08.2007 Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell

Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным программным обеспечением виртуализации X
06.09.2006 Novell представила в России платформу SUSE Linux Enterprise 10

Компания Novell впервые в России продемонстрировала платформу нового поколения SUSE Linux Enterprise 10, включающую серверную операционную систему SUSE Linux Enterprise<
03.08.2006 Из SuSE Linux Enterprise 10 убрали коммерческие драйверы

Novell во вторник заявила о прекращении комплектации дистрибутивов SuSE Linux Enterprise 10 – настольных и серверных – коммерческими драйверами устройств во изб
18.07.2006 IBM поддержит Xen Virtualization и Suse 10 Linux

IBM объявила о поддержке Xen Virtualization Software и Suse 10 Linux от Novell на BladeCenter и другом аппаратном обеспечении x86. Также компания представит управление виртуальными машинами Xen в своем движке виртуализации Virtualization Engine. Эт
29.06.2006 Novell: предварительная версия SuSE Linux Enterprise 10

Novell представила предварительную версию серверной и настольной операционных систем SuSE Linux Enterprise 10. Её можно загрузить бесплатно с сайта компании. Финальная версия ожи
05.06.2006 Accelerator поможет внедрять Oracle 10g на платформе Novell SUSE Linux Enterprise Server

омпании Novell и Oracle объявили об открытии новой службы Accelerator, которая поможет заказчикам упростить внедрение поддерживающей grid-технологию инфраструктуры вычислительного центра на платформе SUSE Linux Enterprise Server от Novell. Данная инфраструктура охватывает такие продукты, как Oracle Database 10g, Oracle Real Application Clusters, Oracle Application Server 10g и Oracle Enterp
22.03.2006 Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10

Novell анонсировала выпуск SUSE Linux Enterprise 10 и сообщила подробности этой корпоративной операционной системы. В ко
29.10.2004 Dell и Novell заключили соглашение в области Linux-систем

орпорации Dell и Novell объявили о соглашении, в соответствии с которым операционная система Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 пройдет сертификацию для платформы Dell и будет поставляться н
05.08.2004 Novell выпустила дистрибутив SLES 9 на ядре Linux 2.6

Компания Novell выпустила SuSE Linux Enterprise Server 9 на ядре Linux 2.6. В SLES 9 используются технологии class-based kernel resource management, hyperthreading и NUMA,
11.01.2001 Suse-Linux 7.1 выйдет с поддержкой нового ядра версии 2.4

Представитель компании Suse сообщил, что вышедшая на прошлой неделе версия ядра Linux 2.4 в первом квартале 2001 года будет интегрирована в операционную систему Suse-Linux 7.1. Пользователи системы смогут выбирать, какой вариант ядра инсталлировать - 2.2.18 или 2.4. Возможно, в будущем появится возможность инсталляции обоих вариантов одновременно, чтоб

Публикаций - 224, упоминаний - 357

openSUSE и организации, системы, технологии, персоны:

openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 124
OpenText - Micro Focus - Novell 880 90
Microsoft Corporation 25775 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Red Hat 1378 33
Intel Corporation 12811 32
SAP SE 5601 28
Oracle Corporation 7074 25
Broadcom - VMware 2610 19
Dell EMC 5180 16
HP Inc. 5883 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Google LLC 12690 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
Fujitsu 2105 9
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Huawei 4677 6
Apple Inc 13156 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
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OpenText - Micro Focus 122 4
Технопром Инновационная корпорация 49 3
Nvidia Corp 4002 3
Almalinux Open Source Foundation 46 3
Elliott Management - Elliott Associates 15 4
Почта России ПАО 2370 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Orbital Recovery 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
BMW Group 482 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Sequoia Capital 115 2
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
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Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Caterpillar - 93 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Pangea 7 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Southwest Airlines - авиакомпания 17 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
101Hotels.com 456 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
ВЛБанк - Верхнеленский банк 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
EQT Partners 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
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Microsoft Windows 2000 8678 7
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 7
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Microsoft Windows Server 2008 483 7
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
openSUSE - SUSE Linux Enterprise HPC - SUSE Linux Enterprise High Performance Computing - SLE-HPC 7 6
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 7
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