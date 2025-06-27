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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитин Максим


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом 1
15.08.2018 Maykor-BTE займется обслуживанием ASIC-майнеров Bitmain 1
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 1
27.02.2018 Maykor-BTE провела ремонт кассет для банкоматов Сбербанка 1
06.02.2018 Maykor-BTE обеспечит логистику устройств самообслуживания Сбербанка 1
01.06.2017 Maykor-BTE запустила чат-бот для общения с клиентами в режиме 24/7 1
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России 1
02.11.2016 «Альфа-Банк» доверил Maykor-BTE обслуживание региональной ИТ-инфраструктуры 1
08.08.2016 Maykor-BTE стала основным поставщиком техподдержки УС для банка «Открытие» 1
01.02.2016 Maykor-BTE взяла на поддержку 40% парка банкоматов и терминалов Бинбанка 1
11.11.2015 Ремонтный центр Maykor-BTE расширил компетенции 1
08.06.2015 Maykor-BTE обеспечит техподдержку банкоматов «Банка Русский Стандарт» в 38 регионах 1
24.12.2014 Подведены итоги Четвертой премии в области инноваций «Время инноваций-2014» 1
07.08.2014 В России создан гигант банковского ИТ-аутсорсинга 1
17.09.2013 Как начать собственный ИТ-бизнес 1
11.12.2012 Свободное и проприетарное ПО: враги или коллеги? 1
20.12.2011 Чего хочет и что предлагает кадровый ИТ-рынок? 1
25.02.2011 "Облака" станут открытыми и гибридными 1
29.11.2010 Насколько "бесплатно" открытое ПО? 1
16.07.2010 Microsoft и open-source сражаются за безопасность 1
15.06.2010 Миграция на open source: очевидна ли выгода? 1
20.04.2010 Microsoft и Open Source: от противостояния к сотрудничеству 1
16.01.2009 Электронные новинки: что выбирают магазины? 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Никитин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor BTE 16 11
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 9
Microsoft Corporation 24903 8
IBM - International Business Machines Corp 9480 5
Oracle Corporation 6765 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 172 3
Открытые технологии 706 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 2
SAP SE 5344 2
Meta Platforms - Facebook 4477 2
8540 2
Apple Inc 12303 2
OpenText - Micro Focus - Novell 872 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 2
Red Hat 1326 2
Adobe Systems 1562 2
Google LLC 11988 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 2
Bitmain 13 1
Сбер - Сбербанк ЦУСУС - Центр управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка 1 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
МегаФон 9374 1
Yandex - Яндекс 7846 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5065 1
Cisco Systems 5164 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
Softline - Софтлайн 3023 1
HP Inc. 5722 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Novafora - Transmeta 193 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Autodesk 618 1
Такском - Taxcom 242 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 1
NSS Labs 31 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 3
Альфа-Банк 1803 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 299 1
Русский стандарт Банк 454 1
ГПБ - Газпромбанк 1113 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 537 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 500 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Газпром нефть 645 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 488 1
Superjob - Суперджоб 627 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
КонсультантПлюс 143 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Резонанс НПП 375 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5003 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 510 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 352 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3142 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 2
Linux Foundation 188 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 752 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 10
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2226 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7616 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16424 4
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1972 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11662 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6605 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2392 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8721 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1041 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14138 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 415 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8951 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9464 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4539 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7089 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11955 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10882 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12418 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 576 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 2
Microsoft Windows 15982 6
Linux OS 10307 6
Microsoft Office 3836 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 800 3
Apache OpenOffice 477 3
Microsoft Windows 7 1988 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1098 2
Microsoft Office 2007 239 2
Microsoft Edge - браузер 2003 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 588 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 605 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Google Android 14340 1
Apple macOS 2127 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7188 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iPad 3888 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Microsoft Azure 1432 1
Microsoft Outlook 1417 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1026 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 1
WordPress Foundation - WordPress 229 1
Apache Hadoop 440 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 303 1
Microsoft SmartScreen 43 1
Autodesk AutoCAD 348 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 25 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 1
Samba 147 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
НормаСахар - онлайн-сервис для наблюдения за состоянием больных сахарным диабетом 2 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
Истошин Максим 1 1
Кабаев Николай 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 205 1
Галицкий Александр 107 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Новодворский Алексей 109 1
Никулин Сергей 23 1
Еремин Сергей 9 1
Савина Настасья 9 1
Шершульский Владислав 22 1
Золотарева Татьяна 5 1
Utzschneider James - Уцшнайдер Джеймс 4 1
Гудзенко Дмитрий 10 1
Аникин Леонид 61 1
Сульгин Сергей 46 1
Морозов Игорь 46 1
Хомутов Никита 13 1
Армяков Дмитрий 11 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Семенова Наталья 4 1
Ерёменко Олег 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Жариков Павел 1 1
Овчинникова Анастасия 2 1
Петрова Светлана 4 1
Зудин Василий 3 1
Кирьянова Александра 140 1
Шадаев Максут 1061 1
Меденцев Константин 98 1
Полозов-Яблонский Андрей 10 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Васильев Даниил 1 1
Степченков Сергей 1 1
Фесенко Игорь 4 1
Попов Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17565 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7794 3
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Россия - СФО - Новосибирск 4466 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 903 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4106 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1743 1
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Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 220 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 243 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 1
Беларусь - Белоруссия 5860 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Украина 7684 1
США - Нью-Йорк 3109 1
Италия - Итальянская Республика 4391 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Испания - Королевство 3739 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1518 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 12
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10250 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5137 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5068 1
Английский язык 6764 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 287 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4551 1
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Госрасходы - портал 70 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 2
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Microsoft Research 139 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Cebr - Centre for Economics and Business Research - Европейский центр экономических и бизнес-исследований 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1012 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 246 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 401 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 92 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 115 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2500 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
Единый день голосования 130 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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