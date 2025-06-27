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Никитин Максим
УПОМИНАНИЯ
Никитин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 2
|Linux Foundation 188 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 752 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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