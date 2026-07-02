Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Даниил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Васильев Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
|Степченков Сергей 1 1
|Фесенко Игорь 4 1
|Попов Семен 1 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Меденцев Константин 106 1
|Никитин Максим 27 1
|Полозов-Яблонский Андрей 10 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164667 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 1
|Земля - планета Солнечной системы 10830 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.