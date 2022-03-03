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ММБ малый бизнес и микробизнес



03.03.2022 «Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России 1
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 1
11.11.2021 Корпоративные клиенты «Сбера» могут подписывать договоры по СМС 1
19.10.2021 В компании «Сберрешения» назначен генеральный директор 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза 1
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
29.04.2021 Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе 1
07.04.2021 Райффайзенбанк внедрил функцию валютного контроля в мобильный банк для бизнеса 1
24.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
23.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
10.12.2020 Itglobal.com проверила уровень защищенности европейского платежного сервиса Finom 1
04.12.2020 Клиенты банка «Дом.рф» проводят через дистанционные каналы до 90% всех операций 1
01.12.2020 «Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов 1
30.11.2020 Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS 1
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 1
03.11.2020 «Эвотор» предложил малому бизнесу рекламу на цифровых экранах 1
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 1
02.11.2020 Райффайзенбанк запустил Stories в мобильном приложении для предпринимателей 1
29.10.2020 Syssoft предложит клиентам решения NiceLabel 1
29.10.2020 Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года 1
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
06.10.2020 «Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП 1
01.10.2020 Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание пакетов услуг «Быстрый рост» и «Свой бизнес» 1
29.09.2020 «Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка» 1
24.09.2020 CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды 1
20.08.2020 МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» 1
07.08.2020 Клиенты Райффайзенбанка получили возможность выставлять счета с QR-кодом в интернет-банке 1
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов 1
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 1
21.07.2020 Pornhub помогает малому бизнесу подняться 1
16.07.2020 «Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1

Публикаций - 170, упоминаний - 179

ММБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 78 4
Эвотор - Evotor 124 3
5649 3
1С-Битрикс - Bitrix 419 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 738 2
1С-ИжТиСи 22 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1549 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 846 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 251 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 413 1
Cognitive Pilot 38 1
АТОЛ ГК 183 1
Oracle Corporation 5934 1
Oracle Siebel 326 1
Инфосистемы Джет 861 1
Yandex - Яндекс 4877 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1858 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 179 1
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 112 1
VK - Mail.ru Group 2986 1
Корус Консалтинг ГК 1003 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 23
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 182 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 53 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2049 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 69 2
О2О Delivery club 166 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 818 1
Урал АЗ - Автомобильный завод 9 1
Связь-банк 127 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 895 1
РосЕвроБанк 47 1
36,6 - аптечная сеть 18 1
БТА Банк - Туран Алем 30 1
Qiwi 859 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 42 1
X5 Group - Перекрёсток 305 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 14 1
Открытие ФК - Номос-банк 98 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 54 1
Reebok 13 1
МДМ Банк 232 1
Beiten Burkhardt 62 1
Русагро Группа Компаний 177 1
Ситимобил - Служба такси 132 1
О2О Холдинг 38 1
Сбер - СберАвто 18 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 972 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1620 1
Газпром ПАО 907 1
Уралсиб Банк 470 1
МКБ - Московский кредитный банк 313 1
Аэрофлот 636 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 758 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 1
X5 Group 671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3092 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 634 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 108 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 1
Правительство Москвы 1537 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 52 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5396 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 400 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13053 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 943 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33646 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18228 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 198 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1545 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 618 2
Проверка контрагентов 397 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3240 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 639 1
УПД - Универсальный передаточный документ 60 1
Мобильное приложение - Mobile app 3581 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1627 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1773 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1829 1
Google Android-приложения и разработчики 251 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление 27 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 821 1
Умные платформы 884 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4387 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6012 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8260 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2277 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1027 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 738 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 18 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 499 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 167 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 172 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 196 8
Oracle Hyperion 154 2
Google Android 11761 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 539 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 191 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 5 2
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Apple iOS 6327 1
Cognitive Agro Pilot 31 1
СПАРК-Интерфакс 118 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 36 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 19 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 51 1
Эвотор Pay 6 1
Pervasive - Btrieve СУБД 20 1
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 9 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Сбер - Сбербанк Плати QR 3 1
Oracle Hyperion Planning 115 1
Oracle Siebel CRM 196 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 895 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Эвотор Онлайн-касса 11 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 11 1
Сбер - Сбербанк Моя команда 12 1
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 1
1С:Бухгалтерия 556 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 1
Microsoft Office 365 820 1
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 70 1
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 40 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 1
Шашкин Алексей 14 13
Белокопытов Александр 4 3
Романенко Андрей 84 1
Барчугов Павел 1 1
Герасимов Алексей 7 1
Небесный Илья 6 1
Хуснутдинова Венера 18 1
Павловский Виталий 1 1
Нефёдов Станислав 1 1
Беккер Сергей 2 1
Сорвина Елена 6 1
Дробышевский Михаил 53 1
Ширяев Алексей 6 1
Александрович Артур 4 1
Макаров Алексей 55 1
Хасис Лев 101 1
Наумов Виктор 124 1
Цыбульников Вячеслав 39 1
Делицын Леонид 109 1
Баров Алексей 26 1
Сергунина Наталья 208 1
Попов Дмитрий 25 1
Коломенцева Екатерина 3 1
Машурин Сергей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 103679 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5164 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12352 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1920 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2065 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 657 1
Страхование - Страховое дело 949 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1134 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2115 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 121 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1927 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2882 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 79 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 18 1
Аутсорсинг 776 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3701 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 340 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 67 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8536 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1524 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 621 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 652 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984453.
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