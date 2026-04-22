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ММБ малый бизнес и микробизнес

СОБЫТИЯ


22.04.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк заказчика для юридических лиц, которым ежемесячно пользуются более 2 млн клиентов. Об этом CNews сообщили представители So
14.04.2026 Дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка возглавил Сергей Меламед

Директором дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка назначен Сергей Меламед. Он будет отвечать за развитие этого с
07.04.2026 «АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса

о на рынке труда. Мы видим, что этот спрос формируется уже не только в сегменте крупного и среднего бизнеса. Все больше внимания к медицинскому страхованию сотрудников проявляют малые компании и даже микробизнес – формируется культура системной заботы о здоровье сотрудников. Поэтому для нас было важно сделать подключение ДМС для небольших коллективов максимально простым и быстрым. Онлайн-оф
05.09.2025 В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса

В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса. Она доступна для всех пользователей системы управления проектами YouGile вместе с таск-трекером и корпоративным мессенджером. Особенность CRM YouGile — фокус на «делах», зад
20.04.2023 Cubic Music запустил музыкальное приложение для малого бизнеса

Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music запустил упрощенный сервис Cubic Play — приложение с лицензионной музыкой специально для малого бизнеса. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play для пользователей iOS и Android, а также есть веб-версия сервиса. Музыка создается российскими исполнителями специаль
16.11.2022 TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner

TP-Link вышла на первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступа TP-Link являются частью решения Omada, используемого в гостиниц
13.02.2022 Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

ruba, компания Hewlett-Packard Enterprises, специализируется на оборудовании для корпоративных сетей. Большинство продуктов Aruba предназначено для крупных компаний, но Instant On — отдельная линейка для малого бизнеса и домашних сетей. Малому бизнесу, особенно во время пандемии, очень важны недорогие решения для организации IT-инфраструктуры. В условиях кризиса бюджет компаний ограничен, н
02.12.2021 Microsoft выпустила общедоступную версию Teams для малого бизнеса

Microsoft объявила о выходе общедоступной версии Microsoft Teams Essentials — первого отдельного предложения Microsoft Teams для малого бизнеса. Microsoft Teams Essentials — это недорогое профессиональное решение, которое дает возможность проводить собрания по сети, работать совместно, общаться и использовать офисные
27.09.2021 Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса

Райффайзенбанк улучшил условия выдачи гарантий для малого бизнеса. Лимит банковских гарантий, которые оформляются полностью в дистанционном формате клиентам в рамках закупок по 44-ФЗ, увеличен с 2 до 6,7 млн руб. Эти условия актуальны для в
12.08.2021 Райффайзенбанк обновил тарифы эквайринга для малого бизнеса

Райффайзенбанк запустил специальные тарифы эквайринга для малого бизнеса в трех категориях – фастфуде (от 1,6%), супермаркетах (от 1,9%) и товарах для здоровья и медицинских услуг (от 1,95%). Новые тарифы будут отличаться в зависимости от аренды б
08.07.2021 «Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физических лиц — «ИТуслуга.ру». Единое окно для получения ИТ-услуг по фиксированным ценам уже доступно в 250 городах России. Платформа «ИТуслуга.ру» от «Сберсервиса» предла
08.04.2021 ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса

астникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела. Первую электронную гарантию для малого бизнеса на сумму 45 млн руб. ВТБ выдал нижегородскому таможенному брокеру «РС Лоджистикс». Банковская гарантия позволила предприятию войти в реестр ФТС в качестве таможенного предста
29.10.2020 Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года

30 тыс раз. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в список самых популярных вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН». «На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск п
26.08.2020 Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса

росто необходимы гибкие PoS-системы (Point-of-Sale) для торговли «на вынос», выдачи платежных документов, управления запасами и предоставления гостевого доступа в сеть. С Aruba Instant On AP11 и AP22 владельцы малого бизнеса получают экономичное, простое в управлении, высокоскоростное Wi-Fi-решение, которое разработано с учетом требований сегодняшней деловой среды к мобильности, безопасност
20.08.2020 МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вместе с Briskly, платформой для бесконтактной торговли, запустила сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса. Услуга доступна в 500 городах России. К сервису могут подключиться частные производители, несетевые магазины и кафе, которые принимают платежи через «МТС Кассу». Торговые то
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов

Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших

23.04.2020 Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе ФНС для малого бизнеса

Сбербанк сообщил о том, что он первым присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы для малого бизнеса. Блокчейн-платформа ФНС предназначена для максимально оперативной обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты. Она решает такие зада
21.04.2020 «Яндекс.Такси» запустил доставку для малого бизнеса

«Яндекс» запустил веб-продукт доставки «Яндекс.Такси» для малого бизнеса. Это личный кабинет для управления доставкой: в нём можно создавать заказы и смотреть подробные отчёты. Новый продукт подойдёт небольшим интернет-магазинам, домашним кулинара
06.03.2020 Cisco расширила портфолио решений для малого бизнеса

sco Designed for Business, соединив возможности машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных решений с простотой приобретения, установки и обслуживания. Новое приложение управления сетями для малого бизнеса. Поддерживать ИТ-системы может быть весьма сложно и дорого, особенно с учетом ограниченности ИТ-ресурсов малых предприятий. Новое приложение Cisco Business Wireless Mobile Ap
18.12.2019 В приложении Райффайзенбанка для малого бизнеса появилась онлайн-бухгалтерия

Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, и теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия. Воспользоваться ей могут предприниматели на «УСН Доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтери
18.12.2019 Онлайн-бухгалтерия стала доступна в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка

Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, и теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия. Воспользоваться ей могут предприниматели на «УСН доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтери
07.10.2019 Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса

Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса. Это онлайн-инфраструктура для b2b-расчетов, позволяющая компаниям и предпринимателям заключать сделки в режиме 24/7, без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гар
26.08.2019 Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса

ут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райффайзен бизнес онлайн». Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. «Сервис "Мое дело" популярен среди наших клиентов. Мы очень рады, что теперь сможем предложить им воз
25.07.2019 «Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса

«Эвотор» и процессинговая компания United Card Services (UCS), объявили о запуске совместного эквайрингового продукта для малого бизнеса. Теперь клиенты «Эвотора» могут быстро подключить эквайринг UCS в личном кабинете на сайте «Эвотора». Процесс подключения занимает два рабочих дня, а деньги на счет любого ба
22.04.2019 «Эвотор» и банк «Русский стандарт» запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса

«Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, запустил платформу платежных решений «Эвотор пэй». Первым банком, предложившим свой эквайринговый продукт для малого бизнеса на базе «Эвотор пэй», стал банк «Русский стандарт». Теперь клиентам «Эвотора» через личный кабинет доступно подключение эквайринга в «один клик» без визита в банк. Платформа

28.02.2019 Zyxel представила коммутаторы для малого бизнеса с поддержкой PoE+

(Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living SBU. – Хотя последние два года рынок коммутаторов стабильно растет, до сих пор никто из вендоров не выпускал такие коммутаторы PoE для малого бизнеса». «В результате небольшие фирмы, которые хотят использовать PoE, вынуждены были покупать коммутаторы, у которых мало портов PoE, либо приобретать дорогие модели коммутаторов

11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса

Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудников. Новинка пред
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса

«Атол» представил онлайн-кассу Sigma, созданную специально для малого бизнеса в сфере общественного питания, услуг и торговли. Легкий выбор нужных функций: три типа бизнеса, три устройства и три тарифных плана. В продаже — с января 2019 г. «Атол», росс
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса

с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий. Продукты Сбербанка для малого бизнеса Как пояснил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов, совместная акция с «1С» — это еще один

21.12.2018 Cбербанк и «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса

более рентабельным. Совместная акция с 1С — очередной шаг на этом пути», сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.
29.08.2018 Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса

В августе 2018 г. Сбербанк расширил географию нового сервиса «Моя доставка» для малого бизнеса. Теперь он доступен и предпринимателям Санкт-Петербурга. «Моя доставка» – это комплексное логистическое обслуживание бизнеса, решение «под ключ» таких бизнес-задач, как доста
15.08.2018 «Ростелеком» представил новую тарифную линейку для малого бизнеса

«Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость», разработанную специально для малого бизнеса. Ее главное отличие от других предложений — гарантированно высокая скорость интернета до 100 Мбит/сек по технологии ШПД. По данным «Ростелекома», тарифы линейки «Скорость» –

30.07.2018 Сбербанк запустил сервис доставки для малого бизнеса

Сбербанк совместно с партнерами — «Шиптор» и «Зест-экспресс» — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса. Он предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сказал: «Доставка для многих предприятий малог
25.04.2018 «АТОЛ» инвестирует в разработчика облачных решений для малого бизнеса

«АТОЛ» сообщил о приобретении 24,1% в капитале компании Qasl. Qasl – это молодой и перспективный разработчик облачных сервисов для малого бизнеса, выполняющего кассовые расчеты с населением. Программные продукты Qasl – это набор инструментов для рабочего места кассира, анализа и прогнозирования продаж, оптимизации това
23.04.2018 Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для малого бизнеса

Сбербанк запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса. Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для себя подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно. Пакет услуг «Легкий старт» создан специально дл
19.03.2018 Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса 

омпаниями «Эвотор», российским производителем смарт-терминалов, и «Некст», эксклюзивным поставщиком оборудования NexGo на российском рынке, предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса.Представители малого и среднего бизнеса, использующие онлайн-кассы «Эвотор», теперь могут приобрести новый пин-пад G3 для эквайринга и подключить его к кассе через специальны
16.03.2018 Сбербанк предложил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса

тейл-сетях. Кредитную бизнес-карту, которую предлагаем мы, можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете. Более того, это удобный способ для малого бизнеса получить кредит», — сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.Открыть кредитную бизнес-карту можно несколькими способа
13.02.2018 Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса

Zyxel Communications представила новое универсальное сетевое решение для малого бизнеса и стартапов, выпустив VPN-маршрутизаторы SBG5500/SBG3310 Series, с помощью которых небольшая фирма может внедрить надежное и безопасное подключение к интернету.Специально раз
15.05.2017 «Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB

«Айдеко» представила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB, который соответствует всем критериям современного UTM-решения: максимум функций, обеспечивающих защиту от сетевых угроз, простые настройки, удобный продуманный инт
02.02.2017 ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса

Банк ВТБ24 запустил чат-бот для малого бизнеса в Facebook. Функционал сервиса поможет предпринимателям провести финансовый анализ своего бизнеса, начать процедуру открытия расчетного счета, а также оперативно найти ближай

Публикаций - 1128, упоминаний - 1156

ММБ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 135
9594 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
Cisco Systems 5372 34
Google LLC 12688 34
Эвотор - Evotor 231 33
Yandex - Яндекс 9215 30
Intel Corporation 12811 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Oracle Corporation 7074 28
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 26
SAP SE 5601 26
HP Inc. 5883 24
Dell EMC 5180 23
Softline - Софтлайн 3743 21
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 21
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 19
МегаФон 10742 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Ростелеком 10948 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Broadcom - VMware 2610 15
Telegram Group 2940 13
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Крок - Croc 1964 12
Salesforce 498 12
Yahoo! 3726 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 11
Nvidia Corp 4002 11
Huawei 4675 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Галактика - Корпорация 1545 10
МойСклад - Логнекс 124 10
Apple Inc 13154 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 125
Альфа-Банк 1979 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
Visa International 1993 10
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 9
eBay Inc 1640 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Ак Барс Банк 283 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
Русский стандарт Банк 509 5
Синара Банк - ДелоБанк 69 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 212
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 185
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 174
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 163
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 107
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 106
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 96
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 94
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 80
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 79
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 76
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 69
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 67
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 66
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 65
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 59
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 59
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 57
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 56
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 54
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 52
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 52
Microsoft Windows 16882 71
Google Android 15243 43
Microsoft Office 4170 43
Linux OS 11533 42
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 41
Apple iOS 8583 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 23
Microsoft Outlook 1506 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Microsoft Azure 1526 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Microsoft Office 365 1042 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Apple iPhone 6 4861 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 12
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple - App Store 3109 10
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 8
Шашкин Алексей 61 45
Сергунина Наталья 375 12
Романенко Андрей 94 12
Попов Анатолий 154 11
Путин Владимир 3454 8
Шадаев Максут 1210 7
Макаров Алексей 69 7
Фурсин Алексей 158 7
Скоков Денис 10 6
Курьянов Сергей 162 6
Зенкин Денис 263 5
Нефёдов Станислав 6 5
Арлазаров Владимир 290 5
Румянцев Антон 47 5
Оганесян Игорь 8 5
Рахимбердиев Аскар 45 4
Демидов Михаил 134 4
Чернин Роман 11 4
Меламед Сергей 8 4
Мишустин Михаил 787 4
Баров Алексей 31 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Осин Денис 19 4
Кулаковский Дмитрий 67 4
Кирьянова Александра 169 4
Леушев Андрей 75 3
Бейдер Александр 75 3
Макаров Станислав 118 3
Ипатов Вадим 84 3
Потапенко Андрей 27 3
Семенов Павел 30 3
Вааг Игорь 20 3
Чаркин Евгений 317 3
Ефимов Владимир 145 3
Ершов Павел 37 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Салов Антон 38 3
Предыбайло Вячеслав 28 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Новикова Елена 105 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 516
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 134
Европа 24963 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Земля - планета Солнечной системы 10865 55
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 40
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 34
Япония 13807 29
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Казахстан - Республика 6047 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Франция - Французская Республика 8177 27
Испания - Королевство 3839 21
Украина 7928 20
Канада 5081 19
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Солнечная система - Solar system 2569 18
Индия - Bharat 5869 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 14
Африка - Африканский регион 3640 14
США - Калифорния 4829 14
Нидерланды 3745 14
Швеция - Королевство 3781 13
Ближний Восток 3154 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Норвегия - Королевство 1857 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 12
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 12
Америка - Американский регион 2206 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 640
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 316
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 250
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 209
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 163
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 161
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 124
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 62
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 59
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 29
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 28
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 27
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 25
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CNews Энергоэффективное освещение 28 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Ведомости 1466 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Vnunet 224 3
Forbes - Форбс 1002 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
AP - Associated Press 2007 3
Blocks & Files 14 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Times 661 2
E-Commerce Times 69 2
Reddit 398 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
The Washington Post 350 2
Nature 832 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Mashable 372 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
DarkReading.com 105 1
NE Asia Online 313 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
USA Today 153 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Северо-Запад 24 1
MSNBC - телеканал 89 1
Independent 111 1
PCPro 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
Gartner - Гартнер 3658 28
IDC - International Data Corporation 4975 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
CNews Мишень 186 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Forrester Research 834 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Gartner - Dataquest 353 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Aberdeen Group 53 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Fortune Global 100 142 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Juniper Research 131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Frost & Sullivan 207 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Javelin Strategy & Research 10 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Мишень CRM-систем 2 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fortune Global 1000 51 1
Computer Economics 32 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Burton Group 17 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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