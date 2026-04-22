Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк заказчика для юридических лиц, которым ежемесячно пользуются более 2 млн клиентов. Об этом CNews сообщили представители So

Дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка возглавил Сергей Меламед Директором дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка назначен Сергей Меламед. Он будет отвечать за развитие этого с

«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса о на рынке труда. Мы видим, что этот спрос формируется уже не только в сегменте крупного и среднего бизнеса. Все больше внимания к медицинскому страхованию сотрудников проявляют малые компании и даже микробизнес – формируется культура системной заботы о здоровье сотрудников. Поэтому для нас было важно сделать подключение ДМС для небольших коллективов максимально простым и быстрым. Онлайн-оф

В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса. Она доступна для всех пользователей системы управления проектами YouGile вместе с таск-трекером и корпоративным мессенджером. Особенность CRM YouGile — фокус на «делах», зад

Cubic Music запустил музыкальное приложение для малого бизнеса Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music запустил упрощенный сервис Cubic Play — приложение с лицензионной музыкой специально для малого бизнеса. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play для пользователей iOS и Android, а также есть веб-версия сервиса. Музыка создается российскими исполнителями специаль

TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner TP-Link вышла на первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступа TP-Link являются частью решения Omada, используемого в гостиниц

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса ruba, компания Hewlett-Packard Enterprises, специализируется на оборудовании для корпоративных сетей. Большинство продуктов Aruba предназначено для крупных компаний, но Instant On — отдельная линейка для малого бизнеса и домашних сетей. Малому бизнесу, особенно во время пандемии, очень важны недорогие решения для организации IT-инфраструктуры. В условиях кризиса бюджет компаний ограничен, н

Microsoft выпустила общедоступную версию Teams для малого бизнеса Microsoft объявила о выходе общедоступной версии Microsoft Teams Essentials — первого отдельного предложения Microsoft Teams для малого бизнеса. Microsoft Teams Essentials — это недорогое профессиональное решение, которое дает возможность проводить собрания по сети, работать совместно, общаться и использовать офисные

Райффайзенбанк втрое увеличил лимит цифровых гарантий для малого бизнеса Райффайзенбанк улучшил условия выдачи гарантий для малого бизнеса. Лимит банковских гарантий, которые оформляются полностью в дистанционном формате клиентам в рамках закупок по 44-ФЗ, увеличен с 2 до 6,7 млн руб. Эти условия актуальны для в

Райффайзенбанк обновил тарифы эквайринга для малого бизнеса Райффайзенбанк запустил специальные тарифы эквайринга для малого бизнеса в трех категориях – фастфуде (от 1,6%), супермаркетах (от 1,9%) и товарах для здоровья и медицинских услуг (от 1,95%). Новые тарифы будут отличаться в зависимости от аренды б

«Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц «Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физических лиц — «ИТуслуга.ру». Единое окно для получения ИТ-услуг по фиксированным ценам уже доступно в 250 городах России. Платформа «ИТуслуга.ру» от «Сберсервиса» предла

ВТБ запустил электронные таможенные гарантии для малого бизнеса астникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела. Первую электронную гарантию для малого бизнеса на сумму 45 млн руб. ВТБ выдал нижегородскому таможенному брокеру «РС Лоджистикс». Банковская гарантия позволила предприятию войти в реестр ФТС в качестве таможенного предста

Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года 30 тыс раз. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в список самых популярных вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН». «На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск п

Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса росто необходимы гибкие PoS-системы (Point-of-Sale) для торговли «на вынос», выдачи платежных документов, управления запасами и предоставления гостевого доступа в сеть. С Aruba Instant On AP11 и AP22 владельцы малого бизнеса получают экономичное, простое в управлении, высокоскоростное Wi-Fi-решение, которое разработано с учетом требований сегодняшней деловой среды к мобильности, безопасност

МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, вместе с Briskly, платформой для бесконтактной торговли, запустила сервис онлайн-заказов и доставки для малого бизнеса. Услуга доступна в 500 городах России. К сервису могут подключиться частные производители, несетевые магазины и кафе, которые принимают платежи через «МТС Кассу». Торговые то

Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших

Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе ФНС для малого бизнеса Сбербанк сообщил о том, что он первым присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы для малого бизнеса. Блокчейн-платформа ФНС предназначена для максимально оперативной обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты. Она решает такие зада

«Яндекс.Такси» запустил доставку для малого бизнеса «Яндекс» запустил веб-продукт доставки «Яндекс.Такси» для малого бизнеса. Это личный кабинет для управления доставкой: в нём можно создавать заказы и смотреть подробные отчёты. Новый продукт подойдёт небольшим интернет-магазинам, домашним кулинара

Cisco расширила портфолио решений для малого бизнеса sco Designed for Business, соединив возможности машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных решений с простотой приобретения, установки и обслуживания. Новое приложение управления сетями для малого бизнеса. Поддерживать ИТ-системы может быть весьма сложно и дорого, особенно с учетом ограниченности ИТ-ресурсов малых предприятий. Новое приложение Cisco Business Wireless Mobile Ap

В приложении Райффайзенбанка для малого бизнеса появилась онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, и теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия. Воспользоваться ей могут предприниматели на «УСН Доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтери

Онлайн-бухгалтерия стала доступна в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, и теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия. Воспользоваться ей могут предприниматели на «УСН доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтери

Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса. Это онлайн-инфраструктура для b2b-расчетов, позволяющая компаниям и предпринимателям заключать сделки в режиме 24/7, без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гар

Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса ут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райффайзен бизнес онлайн». Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. «Сервис "Мое дело" популярен среди наших клиентов. Мы очень рады, что теперь сможем предложить им воз

«Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса «Эвотор» и процессинговая компания United Card Services (UCS), объявили о запуске совместного эквайрингового продукта для малого бизнеса. Теперь клиенты «Эвотора» могут быстро подключить эквайринг UCS в личном кабинете на сайте «Эвотора». Процесс подключения занимает два рабочих дня, а деньги на счет любого ба

«Эвотор» и банк «Русский стандарт» запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса «Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, запустил платформу платежных решений «Эвотор пэй». Первым банком, предложившим свой эквайринговый продукт для малого бизнеса на базе «Эвотор пэй», стал банк «Русский стандарт». Теперь клиентам «Эвотора» через личный кабинет доступно подключение эквайринга в «один клик» без визита в банк. Платформа

Zyxel представила коммутаторы для малого бизнеса с поддержкой PoE+ (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living SBU. – Хотя последние два года рынок коммутаторов стабильно растет, до сих пор никто из вендоров не выпускал такие коммутаторы PoE для малого бизнеса». «В результате небольшие фирмы, которые хотят использовать PoE, вынуждены были покупать коммутаторы, у которых мало портов PoE, либо приобретать дорогие модели коммутаторов

«АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса Компания «АТОЛ» представила фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» для малого бизнеса. Фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» – простое и недорогое решение для печати и фискализации чеков для малых предприятий и предпринимателей без наемных сотрудников. Новинка пред

«Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса «Атол» представил онлайн-кассу Sigma, созданную специально для малого бизнеса в сфере общественного питания, услуг и торговли. Легкий выбор нужных функций: три типа бизнеса, три устройства и три тарифных плана. В продаже — с января 2019 г. «Атол», росс

Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса с ЕГАИС, ГИСМ, ФГИC Меркурий. Продукты Сбербанка для малого бизнеса Как пояснил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов, совместная акция с «1С» — это еще один

Cбербанк и «1C» запустили совместную акцию для малого бизнеса более рентабельным. Совместная акция с 1С — очередной шаг на этом пути», сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса В августе 2018 г. Сбербанк расширил географию нового сервиса «Моя доставка» для малого бизнеса. Теперь он доступен и предпринимателям Санкт-Петербурга. «Моя доставка» – это комплексное логистическое обслуживание бизнеса, решение «под ключ» таких бизнес-задач, как доста

«Ростелеком» представил новую тарифную линейку для малого бизнеса «Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость», разработанную специально для малого бизнеса. Ее главное отличие от других предложений — гарантированно высокая скорость интернета до 100 Мбит/сек по технологии ШПД. По данным «Ростелекома», тарифы линейки «Скорость» –

Сбербанк запустил сервис доставки для малого бизнеса Сбербанк совместно с партнерами — «Шиптор» и «Зест-экспресс» — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса. Он предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса. Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сказал: «Доставка для многих предприятий малог

«АТОЛ» инвестирует в разработчика облачных решений для малого бизнеса «АТОЛ» сообщил о приобретении 24,1% в капитале компании Qasl. Qasl – это молодой и перспективный разработчик облачных сервисов для малого бизнеса, выполняющего кассовые расчеты с населением. Программные продукты Qasl – это набор инструментов для рабочего места кассира, анализа и прогнозирования продаж, оптимизации това

Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для малого бизнеса Сбербанк запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса. Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для себя подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно. Пакет услуг «Легкий старт» создан специально дл

Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса омпаниями «Эвотор», российским производителем смарт-терминалов, и «Некст», эксклюзивным поставщиком оборудования NexGo на российском рынке, предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса.Представители малого и среднего бизнеса, использующие онлайн-кассы «Эвотор», теперь могут приобрести новый пин-пад G3 для эквайринга и подключить его к кассе через специальны

Сбербанк предложил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса тейл-сетях. Кредитную бизнес-карту, которую предлагаем мы, можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете. Более того, это удобный способ для малого бизнеса получить кредит», — сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.Открыть кредитную бизнес-карту можно несколькими способа

Zyxel представила универсальные VPN маршрутизаторы для малого бизнеса Zyxel Communications представила новое универсальное сетевое решение для малого бизнеса и стартапов, выпустив VPN-маршрутизаторы SBG5500/SBG3310 Series, с помощью которых небольшая фирма может внедрить надежное и безопасное подключение к интернету.Специально раз

«Айдеко» выпустила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB «Айдеко» представила бесплатный шлюз безопасности для малого бизнеса Ideco SMB, который соответствует всем критериям современного UTM-решения: максимум функций, обеспечивающих защиту от сетевых угроз, простые настройки, удобный продуманный инт