Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ММБ малый бизнес и микробизнес
Публикаций - 170, упоминаний - 179
ММБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 586 1
|Шашкин Алексей 14 13
|Белокопытов Александр 4 3
|Романенко Андрей 84 1
|Барчугов Павел 1 1
|Герасимов Алексей 7 1
|Небесный Илья 6 1
|Хуснутдинова Венера 18 1
|Павловский Виталий 1 1
|Нефёдов Станислав 1 1
|Беккер Сергей 2 1
|Сорвина Елена 6 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Ширяев Алексей 6 1
|Александрович Артур 4 1
|Макаров Алексей 55 1
|Хасис Лев 101 1
|Наумов Виктор 124 1
|Цыбульников Вячеслав 39 1
|Делицын Леонид 109 1
|Баров Алексей 26 1
|Сергунина Наталья 208 1
|Попов Дмитрий 25 1
|Коломенцева Екатерина 3 1
|Машурин Сергей 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984453.
Создано именных указателей - 71455.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984453.
Создано именных указателей - 71455.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru