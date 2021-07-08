«Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физических лиц — «ИТуслуга.ру». Единое окно для получения ИТ-услуг по фиксированным ценам уже доступно в 250 городах России.

Платформа «ИТуслуга.ру» от «Сберсервиса» предлагает готовые наборы ИТ-услуг для малого и среднего бизнеса, а также ИП и физических лиц, открывая доступ к услугам качества корпораций в цифровой среде. Теперь клиенты смогут закрыть потребности в сфере ИТ в режиме «единого окна» – оперативно, «под ключ», с гарантированным качеством и фиксированной ценой.

Например, чтобы открыть новую торговую точку, предпринимателю достаточно сделать несколько кликов, оформить заказ, произвести оплату удобным способом и вскоре к нему приедет инженер с онлайн-кассой, зарегистрирует ее в ФНС, подключит ЭЦП и ОФД, привезет ноутбук с установленным лицензионным ПО, а консультанты удаленно помогут решить любой вопрос по кассе или ПК.

«На новом для «Сберсервиса» рынке малого бизнеса и физических лиц ситуация не из простых. Низкое доверие к поставщикам ИТ-услуг, монополизм и завышенные цены в регионах, невозможность закрыть потребность «под ключ» у одного поставщика. Этот рынок остро нуждается в перезагрузке и у «Сберсервиса» есть все необходимое: репутация надежной корпорации, готовая производственная база по поддержке ИТ-оборудования, более шести тысяч собственных инженеров и партнерская сеть. Не хватало цифровой платформы, которая позволила бы клиенту в несколько кликов объяснить задачу и получить ИТ-услугу «под ключ» со всеми необходимыми документами», – сказал Александр Зиновьев, руководитель центра развития цифровых продуктов «Сберсервиса».

«ИТуслуга.ру» покрывает практически любые потребности по приобретению или сопровождению онлайн-касс и обслуживанию персональных компьютеров, в том числе клиенты могут приобрести ноутбук с настройкой под ключ и годовой поддержкой, а также программным обеспечением компании Microsoft для бизнеса.

Платформа предлагает несколько вариантов обслуживания. Клиент может выбрать подходящий тарифный план, в рамках которого, получит полный комплекс профессиональных услуг как дистанционно, так и с выездом специалиста, либо заказать разовую услугу по фиксированной цене.