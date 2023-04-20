Cubic Music запустил музыкальное приложение для малого бизнеса

Музыкальный сервис для бизнеса Cubic Music запустил упрощенный сервис Cubic Play — приложение с лицензионной музыкой специально для малого бизнеса. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play для пользователей iOS и Android, а также есть веб-версия сервиса.

Музыка создается российскими исполнителями специально под задачи Cubic Music, поэтому использование каталога полностью легально и не требует дополнительных отчислений по авторским правам. Это значит, что, пользуясь приложением, бизнес не будет оштрафован за неправомерное использование фоновых композиций как правообладателями, так и обществами по коллективному управлению авторскими правами РАО / ВОИС (Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности).

На старте пользователям доступны более 20 жанровых плейлистов средней продолжительностью 7 часов каждый: от рока, попа и джаза до чилаута, эмбиента и босановы. При этом наполнение плейлистов будет постоянно обновляться.

Для подключения Cubic Play достаточно пройти авторизацию по номеру телефона и ИНН организации. Создатели Cubic Play вдохновлялись пользовательскими стримингами, которые выгодно отличает простота авторизации и понятность интерфейсов. Музыку можно воспроизвести на установленном в помещении звуковом оборудовании, а также включить на планшете или телефоне, как это часто делают в кафе, фитнес-клубах или других заведениях.

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Дмитрий Яковлев, руководитель подразделения аудио-решений Cubic Media, сказал: «Существующие музыкальные сервисы предпочитают работать с крупными клиентами, но не обращают внимания на мелкие бизнесы: маленькие ресторанчики, кафе у метро. При этом фоновая музыка им нужна, но без специализированного сервиса штрафов за нелегальное использование музыки им не избежать. Мы решили пойти в эту нишу и создать для небольшого бизнеса простое и доступное решение. Мы также выработали юридический конструкт, при котором пользователи получают сервис в привычной для них форме, как это делают известные музыкальные стриминги. Быстрая авторизация, понятный интерфейс, пара кликов — и пространство наполнилось качественной фоновой музыкой».

Новые пользователи Cubic Play смогут получить месяц бесплатного тестового периода. Далее фиксированная стоимость новой подписки — 890 руб. в месяц (и 699 руб. при оплате за год), а оплата также возможна с карты физического лица, что, по словам представителя сервиса, является единственным предложением на рынке. Кроме этого в любой момент можно перейти на основное решение — Cubic Music — и воспользоваться более широкими возможностями: персонализировать и разнообразить музыкальный контент, добавить рекламные ролики, получить круглосуточную техническую поддержку и использовать множество других инструментов для более гибкого и качественного эфира.