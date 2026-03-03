Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом

Россия закупает весь литий для электроники за границей при наличии в стране собственных огромных запасов. Добыча стратегически важного металла не ведется после остановки работ на Завитинском месторождении в Забайкалье в 1990-е годы. Начать первую с тех пор промышленную разработку планирует компания «Полярный литий» в Мурманской области.



Начало опытно-промышленной добычи лития

На Колмозерском месторождении лития в Мурманской области началась опытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» — «Полярный литий», пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Мурманская область станет первым регионом России, где будут добывать литий после остановки разработки Завитинского месторождения в Забайкалье в 1990-е годы.

«На промышленные обороты планируются выйти через четыре года», — сказал Козлов. Транспортно-энергетическая инфраструктура должна быть достроена к концу 2028 г. В 2030 г. производство планируется ввести в эксплуатацию. Горно-обогатительный комбинат начнут возводить в середине 2026 г.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области Добыча лития на Колмозерском месторождении в Мурманской области будет вестись открытым способом

Запасов на Колмозерском месторождении должно хватить на 40 лет разработки. Оно является самым крупным в России — 75 млн т или 18,9% от общего объема российских запасов лития. Металл критически важен для производства электроники, используется в первую очередь для изготовления аккумуляторных батарей.

Планы производства

«Полярный литий» планирует перерабатывать 1,96 млн т руды в год. Ежегодный выпуск карбоната и гидроксида лития должен составить 45 тыс. т. Для сравнения — в мире добывают порядка 130 тыс. т лития в год, по данным ведущего научного сотрудника Геологического института КНЦ РАН Павла Серова.

Компания выиграла аукцион на право разведки и добычи на Колмозерском месторождении в 2023 г. Геологоразведка и полевые работы уже закончены. Извлечение руды будут вести открытым способом, с помощью карьера, поскольку руда лежит неглубоко и частично выходит на поверхность, рассказали «Российской газете» в администрации региона.

Одним из главных потребителей продукции станет крупная фабрика «Росатома» по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, построенная в 2025 г.

Запасы лития в России

На Кольском полуострове (Мурманская область) находится несколько литиевых месторождений. Только в зеленокаменном поясе Колмозеро-Воронья насчитывается девять редкоземельных месторождений с литием, пояснил «Ведомостям» Серов.

Второе крупнейшее месторождение региона — Полмостундровское. Право на его разработку получила компания «Арктический литий» (совместное предприятие ТД «Халмек» и «Химико-металлургического завода»).

В 2024 г. губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил, что результаты геологоразведочных работ на литиевых месторождениях региона показали запасов больше, чем предполагалось изначально, и что Россия может войти в тройку лидеров по запасам лития.

В СССР эксплуатировали Завитинское месторождение в Забайкалье, однако в конце 1990-х производство свернули и решили закупать концентрат за рубежом, указано на сайте Российской Академии Наук. В 2024 г. объявленный с целью восстановления добычи аукцион не дал результатов. Ни одна заявка на него не поступила, как писал ТАСС.

Осенью 2025 г. Минвостокразвития России сообщило на своем сайте о планах компании «Забайкальский литий» начать переработку отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения и добывать до 75 тыс. тонн литиевого концентрата в год, чтобы заместить импорт из Бельгии, Китая, Республики Корея и Великобритании.

