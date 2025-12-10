В России построена гигантская фабрика по производству литиевых аккумуляторов

В Калининградской области завершены работы по возведению завода полного цикла, нацеленного на выпуску литиевых аккумуляторов. В «Росатоме» называют его «гигафабрикой», намекая на его немалые размеры. Открытие производственного комплекса состоится в конце декабря 2025 г.

Почти европейский завод

В России построен новый завод по производству литий-ионных аккумуляторов, пишут «Ведомости». Фабрика предусматривает полный цикл производства и находится в географическом окружении нескольких стран Европы.

Завод расположился в Калининградской области – самом западном регионе России. Регион физически отделен от России территориями Литвы, Латвии и Белоруссии.

Представитель ГК «Росатом» сообщил изданию, что завод откроется в канун Нового года, то есть фактически всего через несколько дней. Он назвал его «гигафабрикой», указывая на колоссальные площади производства.

По данным «Росатома», новый завод получит технологические линии протяженностью 2,5 км. Скорость выпуска должна составить «одну ячейку в секунду»

Отдельно в «Росатоме» отметили, что фабрика будет работать по полному циклу. Выпускаемую ею продукцию представитель компании называет «системами накопления электроэнергии», а не аккумуляторами.

С запада на восток

Как пишут «Ведомости», фабрика расположилась на северо-востоке Калининградской области, под Неманом – городом с населением около 10,5 тыс. человек, до 1947 г. известным под названием Рагнит. Выбор местоположения связан с тем, что в этой части региона «нужны рабочие места, а также связанные со стабильной работой уверенность и социальная обустроенность, сказал изданию представитель «Росатома».

Michael Fousert / Unsplash АКБ будут использоваться, в том числе, и в электромобилях

«Впервые в России мы получим полностью локализованное, суверенное производство литий-ионных накопителей – критически важного компонента для транспортной, энергетической и промышленной независимости страны», – добавил он.

Строительством фабрики ведал отраслевой интегратор «Системы накопления энергии», входящий в состав в топливного дивизиона «Росатома»). «Ведомости» пишут, что возведение завода по выпуску аккумуляторов – это шаг «Росатома» «в сторону развития неядерных бизнесов, среди которых важнейшим являются системы накопления энергии».

Зачем один, когда можно два

В ближайший год в России появятся как минимум две «гигафабрики» по производству литий-ионных аккумуляторов. Первая – калининградская, вторая – московская. Она будет расположена в Москве на площадке в Красной Пахре, и ее строительство ведется в настоящее время. Предварительная дата запуска – сентябрь 2026 г.

В сумме мощность обоих фабрик к концу 2026 г. должна приблизиться к 8 ГВтч в год, а автоматизация на них должна достичь 90%. Заводы обеспечат стране в сумме свыше 2500 новых рабочих мест.

Задел на будущее

По мнению представителя «Росатома», запуск российских гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов «создаст в стране новую высокотехнологичную отрасль, генерирующую спрос на сопутствующие продукты – от материалов и электроники до программного обеспечения». В результате российские автопроизводители получат доступ к «современным тяговым аккумуляторным батареям внутри страны». Также они смогут снизить себестоимость своих автомобилей и других транспортных средств, в которых используются аккумуляторы.

Он также добавил, что АКБ, выработавшие свой ресурс, в дальнейшем «получат вторую жизнь», то есть будут использоваться, к примеру, в умных остановках, светофорах, зарядных станциях, уличных фонарях и пр.

«Запуск гигафабрик станет ключевым драйвером развития российского рынка электромобилей, – сказал «Ведомостям» представитель «Росатома». – Сегодня стоимость батареи формирует до половины цены электромобиля. На гигафабриках будет сформирована полная замкнутая технологическая цепочка: от добычи необходимых металлов и производства сырья до готовых высокотехнологичных продуктов».

Китай все равно впереди

Литий-ионные аккумуляторы в настоящее время используются почти повсеместно – в смартфонах, планшетах, электромобилях, электробусах и пр. Технология довольно старая – массово такие АКБ применяются с начала предыдущего десятилетия.

Минусов у литий-ионных батарей много – они очень плохо переносят жару и холод, регулярно перегреваются, быстро теряют остаточную емкость и даже могут взорваться. В настоящее время существует масса альтернативных технологий, одна из которых успела получить широкое распространение.

Речь о кремний-углеродных аккумуляторах. Они лишены всех основных недостатков литий-ионных батарей и наделены дополнительным преимуществом – при аналогичных габаритах они имеют более высокую емкость. Сейчас такие АКБ массово используются в смартфонах китайских брендов – если в 2024 и 2025 гг. они выпускались с литиевыми АКБ емкостью чаще всего 5000 мАч, то с 2026 г. и они переходят на кремний-углеродные батареи от 7000 мАч и выше. Существуют даже прототипы с батареей на 15000 мАч, толщина которых – как у стандартных смартфонов современности. Некоторые китайские устройства с такими батареями доступны в продаже прямо сейчас.