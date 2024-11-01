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Литва Литовская Республика

Литва - Литовская Республика

СОБЫТИЯ


01.11.2024 Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы

ние международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасности поставили под угрозу дипломатичес
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем

пасности». Mi 10T может оказаться не единственным шпионским смартфоном Xiaomi Следует отметить, что Литва проверяла мобильники исключительно китайских марок. В списке были устройства Xiaomi, On
06.07.2017 Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО

Предложение ЛитвыПрезидент Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė) предложила добавить пункт о кибератаках в статью 5 Вашингтонского договора, сообщает ТАСС. Статья предписывает членам НАТО совместно отвечать на нап
29.04.2015 SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве

е компания завершила тестирование и ввела в эксплуатацию два новых сервера — в России (г. Самара) и Литве (г. Вильнюс). Стоит отметить, что в Литве был запущен видеостримминговый сервер,
21.01.2015 Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве

лом году компания Tieto поддержала банк DNB Latvia в переходе на евро, в этом году мы сделали это в Литве. Благодаря отличной командной работе банк обеспечит безостановочную поддержку клиентов

11.09.2014 Ekleft открыла первый офис в Литве

, объявила об открытии своего первого офиса в Литве, в городе Вильнюс. Как сообщили CNews в Ekleft, Литва имеет выгодное экономическое расположение и невысокую стоимость ресурсов, что позволит

29.05.2014 Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву

силить присутствие в Европе, как на одном из ключевых рынков», — сказала Чумаченко. Головной офис в Литве будет отвечать за все международные операции, маркетинг, управление разработкой игр, а

13.02.2014 В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии

В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обе
23.08.2013 «Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву

на это направление приходится более половины всего объема переводов в Прибалтике. На втором месте — Литва: около 30% переводов. При этом Литва является одним из самых перспективных и быс
16.01.2013 Денежные переводы Contact теперь доступны в отделениях «Почты Литвы»

Платежная система Contact и AB Lietuvos paštas («Почта Литвы») заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг денежных переводов. В свыше 600 отделениях «Почты Литвы», расположенных по всей стране, стало возмож
30.10.2012 Литва перешла на цифровое телевидение

C 30 октября 2012 г. Литва полностью перешла на цифровые передатчики. При этом, как сообщает литовское национально
31.07.2012 Телерадиовещание Литвы ждет ребрендинг

звание, соответственно с Lietuvos radijas, Klasika и Opus 3 на LRT Radijas, LRT Klasika и LRT Opus. Литва является единственным государством среди всех стран Прибалтики и Скандинавии, которая и
28.05.2012 МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве

дународной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить бесплат
25.01.2012 В Литве зарегистрирован самый опасный интернет-хост

квартала 2011 г.» (The Q4 Top 50 Bad Hosts & Networks Report). Самый опасный хост зарегистрирован в Литве, а Латвия, Виргинские острова и Люксембург являются мировыми лидерами по уровню вредоно
30.08.2011 Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ

на то, что хранится Литовская метрика в РГАДА в Москве, издается она крайне медленно, в основном в Литве и Белоруссии. Удалось Виолетте сделать и одно открытие. После того, как текст книги был
29.04.2011 Литва приютила главный порнотрекер СНГ. Сервис снова в работе

11.181) после переноса хостинга из Украины говорит о том, что Pornolab.net размещен в дата-центре в Литве. Дата-центр UAB Duomenu Centras, предоставляющий услуги хостинга крупнейшему в мире пор
14.02.2011 «Ростелеком» в 16 раз увеличил емкость сети на международном переходе Калининград – Литва

«Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов своей сети на международном переходе Калининград – Литва в 16 раз – с 2,5 Гбит/с до 40 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения. «Увеличение пропускной способности действующих каналов связи «Ростелекома» на Калининград не только существенно
27.01.2011 «Центральный Банк Литвы» закупил лицензии Kaspersky Business Space Security для защиты от интернет-угроз

обрел более тысячи лицензий Kaspersky Business Space Security – решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперского» в Литве, компания Atviros informacinės sistemos. По информации «Лаборатории Касперского», Kaspersky Business Space Security обеспечивает оптимальную защиту информационных ресурсов компании от сов
28.01.2010 Microsoft засудит литовский торрент-портал

отрудничестве с литовской антипиратской организацией LANVA подала судебный иск против крупнейшего в Литве торрент-портала LinkoManija. Софтверный гигант обвиняет LinkoManija и владельца сайта К
11.01.2010 Между Россией и Литвой стартовал почтовый обмен электронными денежными переводами

ы, объявила о запуске с 11 января 2010 г. электронного обмена международными денежными переводами с Литвой. Как отмечается, переводы денежных средств будут осуществляться через Международную фи
09.10.2009 «Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград

манитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Латвия – Лит
31.08.2009 «Синтерра» TEO LT соединили магистральную инфраструктуру

сийскому цифровому видео-контенту, а также доступа российских вещателей к контенту, производимому в Литве, отметили в «Синтерре». Точкой обмена контентом станут ЦОДы операторов, а интеллектуаль
28.08.2009 Exigen Services ускорила работу литовской полиции

оптимизации реестра административных правонарушений и дорожных происшествий для полиции республики Литва. Как ожидается, новая система ускорит работу органов правопорядка и других госслужб, оп
24.07.2009 В Литве завершены работы по подготовке стройплощадки для хранилища ядерных отходов

АЭС, которая закрывается в конце этого года. Могильник расположен в 4 км до границы с Белоруссией. Литва совместно с Белоруссией будут осуществлять постоянный мониторинг захоронения. Предполаг
15.04.2009 Строительство новой АЭС в Литве может начаться в 2010 году

ачале 2010 г., сообщил журналистам глава министерства Арвидас Секмокас. Бизнес-план строительства в Литве новой атомной электростанции должен быть подготовлен в июле-августе 2009 г., пишет РБК.
10.11.2008 Строительство электромостов и новой АЭС в Литве оценивается в 8,1 млрд. евро

в Leo LT. Три проекта, о которых идет речь, являются комплексом мер, которые, по мнению руководства Литвы, способствуют преодолению однобокой зависимости Литвы от России, а также скачка

05.08.2008 «Лаборатория Касперского» защитила государственное учреждение Литвы

кже файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security - Службе регулирования связи Литовской республики. Поставку двухгодичных лицензий Kaspersky Enterprise Space Security выпо
23.07.2008 Литовский сейм стремится контролировать комментарии в Интернете

способствовать уменьшению числа разжигающих ненависть высказываний в интернет-пространстве. В судах Литвы было заведено немного исков по факту разжигающих ненависть комментариев и высказываний

03.07.2008 «Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии

«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года,
30.06.2008 Хакеры разместили на госсайтах Литвы советскую символику

ета с серпом и молотом, содержавшая оскорбительные высказывания на русском языке. Хакерские атаки в Литве связывают с недавно принятыми поправками к закону о собраниях, которые запретили исполь
11.04.2008 Голосование по интернету могут ввести в Литве к выборам президента

товской партии «Новый союз» Вацлав Карбаускис считает, что активность избирателей на выборах в Сейм Литвы могла бы увеличиться в разы, если бы не отклоненные поправки к закону о выборах, которы
10.04.2008 На границе Литвы и Латвии установят видеокамеры

На литовско-латвийской границе в месте, где 5 апреля произошла массовая драка, будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщает ИА REGNUM. Такое решение было принято после встречи литовских парламентариев Скирмантаса Пабединского и Гинтаутаса Миколайтиса с администрацией Биржайского района. Обе стороны приняли решение об оборудовании приграничного района камерами видеона
01.04.2008 «Евросеть» покидает Прибалтику

 «Евросети» 23 литовских и 10 из 22 латвийских салонов сотовой связи. Об этом сообщила издающаяся в Литве газета Verslo zinios со ссылкой на гендиректора FIS Модестаса Тамутиса. По его словам,

05.02.2008 Литва возьмет транзит из России под видеонаблюдение

В рамках специальной программы калининградского транзита промежуточные железнодорожные станции на российско-литовской границе, а также мост в Воке будут оборудованы видеокамерами наблюдения за проходящими по литовской территории транзитными поездами, следующими в Калининград, сообщает Runet.LT
30.01.2008 Сайт литовского Сейма русифицировали

л третьим русифицированным порталом республики - до него русскоязычную версию получили порталы МИДа Литвы и официальный сайт президента.
23.01.2008 Литва запустит электронную выдачу разрешений на строительство

жающей среды в течение 2008 года планирует запустить электронную систему выдачи разрешений на строительство. Предполагается, что внедрение системы сократит случаи злоупотребления служебным положением литовских чиновников.
19.12.2007 Литва переходит на новые правила хранения информации

с утвержденной Парламентом ЕС директивой о хранении данных. До сих пор такая информация хранилась в Литве не более трех месяцев.
18.12.2007 В Литве в целях безопасности будут отслеживаться звонки граждан

Сегодня, 18 декабря, сейм Литвы внес поправки в закон об электронной связи. Согласно этому закону, операторы связи долж
04.12.2007 За ввоз Vertu литовец получит штраф

Незадекларированный мобильный телефон Vertu стоимостью более 250 тыс. руб. изъяли таможенники на Куршской косе. Аппарат был обнаружен в транспортном средстве гражданина Литвы, въезжавшего в Россию. Со слов владельца, телефон мужчина вез в подарок. По закону, товар стоимостью больше 65 тыс. руб. облагается пошлиной. Владельцу телефона придется ждать решения суд
19.11.2007 Калининградцы смогут попасть в Литву по смарт-карте

кая стороны обсуждают проект, согласно которому жители приграничных областей Калининградской области смогут пересекать границу в безвизовом режиме по предъявлению специальной электронной смарт-карты. Литва уже в этом году вынесет вопрос на обсуждение в Европарламент с тем, чтобы необходимые согласования позволили запустить новый механизм до 2008 года.

Публикаций - 673, упоминаний - 838

Литва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 33
Microsoft Corporation 25775 33
Ростелеком 10948 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Google LLC 12688 17
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 17
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 15
Yandex - Яндекс 9215 15
9594 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Apple Inc 13154 14
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Intel Corporation 12811 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
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Samsung Electronics 11064 7
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Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
ESET - ESET Software 1161 7
Telegram Group 2940 7
Lenovo Motorola 3566 7
Vocord - Вокорд 185 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
3DiVi - Тридиви 15 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Visa International 1993 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Альфа-Банк 1979 9
Евросеть 1421 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Barclays 122 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
eBay Inc 1640 4
Газпром ПАО 1493 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Траско - Trasko 32 3
РЖД Логистика 21 3
Lockheed Martin 777 3
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Verdi 4 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
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R2G - Research2Guidance 6 1
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Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
РАН - Российская академия наук 2122 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CSTB Telecom & Media 83 2
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CNews Большие данные 4 2
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Infosecurity - выставка 63 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День смеха - 1 апреля 5 1
ЭлектроТехноЭкспо 3 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Electrolux Design Lab 6 1
Земля из космоса 51 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Biometrics AIA 17 1
Навитех-Экспо 32 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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