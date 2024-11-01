Литва - Литовская Республика

Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы ние международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасности поставили под угрозу дипломатичес

Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем пасности». Mi 10T может оказаться не единственным шпионским смартфоном Xiaomi Следует отметить, что Литва проверяла мобильники исключительно китайских марок. В списке были устройства Xiaomi, On

Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО Предложение ЛитвыПрезидент Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė) предложила добавить пункт о кибератаках в статью 5 Вашингтонского договора, сообщает ТАСС. Статья предписывает членам НАТО совместно отвечать на нап

SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве е компания завершила тестирование и ввела в эксплуатацию два новых сервера — в России (г. Самара) и Литве (г. Вильнюс). Стоит отметить, что в Литве был запущен видеостримминговый сервер,

Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве лом году компания Tieto поддержала банк DNB Latvia в переходе на евро, в этом году мы сделали это в Литве. Благодаря отличной командной работе банк обеспечит безостановочную поддержку клиентов

Ekleft открыла первый офис в Литве , объявила об открытии своего первого офиса в Литве, в городе Вильнюс. Как сообщили CNews в Ekleft, Литва имеет выгодное экономическое расположение и невысокую стоимость ресурсов, что позволит

Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву силить присутствие в Европе, как на одном из ключевых рынков», — сказала Чумаченко. Головной офис в Литве будет отвечать за все международные операции, маркетинг, управление разработкой игр, а

В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обе

«Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву на это направление приходится более половины всего объема переводов в Прибалтике. На втором месте — Литва: около 30% переводов. При этом Литва является одним из самых перспективных и быс

Денежные переводы Contact теперь доступны в отделениях «Почты Литвы» Платежная система Contact и AB Lietuvos paštas («Почта Литвы») заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг денежных переводов. В свыше 600 отделениях «Почты Литвы», расположенных по всей стране, стало возмож

Литва перешла на цифровое телевидение C 30 октября 2012 г. Литва полностью перешла на цифровые передатчики. При этом, как сообщает литовское национально

Телерадиовещание Литвы ждет ребрендинг звание, соответственно с Lietuvos radijas, Klasika и Opus 3 на LRT Radijas, LRT Klasika и LRT Opus. Литва является единственным государством среди всех стран Прибалтики и Скандинавии, которая и

МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве дународной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить бесплат

В Литве зарегистрирован самый опасный интернет-хост квартала 2011 г.» (The Q4 Top 50 Bad Hosts & Networks Report). Самый опасный хост зарегистрирован в Литве, а Латвия, Виргинские острова и Люксембург являются мировыми лидерами по уровню вредоно

Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ на то, что хранится Литовская метрика в РГАДА в Москве, издается она крайне медленно, в основном в Литве и Белоруссии. Удалось Виолетте сделать и одно открытие. После того, как текст книги был

Литва приютила главный порнотрекер СНГ. Сервис снова в работе 11.181) после переноса хостинга из Украины говорит о том, что Pornolab.net размещен в дата-центре в Литве. Дата-центр UAB Duomenu Centras, предоставляющий услуги хостинга крупнейшему в мире пор

«Ростелеком» в 16 раз увеличил емкость сети на международном переходе Калининград – Литва «Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов своей сети на международном переходе Калининград – Литва в 16 раз – с 2,5 Гбит/с до 40 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения. «Увеличение пропускной способности действующих каналов связи «Ростелекома» на Калининград не только существенно

«Центральный Банк Литвы» закупил лицензии Kaspersky Business Space Security для защиты от интернет-угроз обрел более тысячи лицензий Kaspersky Business Space Security – решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперского» в Литве, компания Atviros informacinės sistemos. По информации «Лаборатории Касперского», Kaspersky Business Space Security обеспечивает оптимальную защиту информационных ресурсов компании от сов

Microsoft засудит литовский торрент-портал отрудничестве с литовской антипиратской организацией LANVA подала судебный иск против крупнейшего в Литве торрент-портала LinkoManija. Софтверный гигант обвиняет LinkoManija и владельца сайта К

Между Россией и Литвой стартовал почтовый обмен электронными денежными переводами ы, объявила о запуске с 11 января 2010 г. электронного обмена международными денежными переводами с Литвой. Как отмечается, переводы денежных средств будут осуществляться через Международную фи

«Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград манитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Латвия – Лит

«Синтерра» TEO LT соединили магистральную инфраструктуру сийскому цифровому видео-контенту, а также доступа российских вещателей к контенту, производимому в Литве, отметили в «Синтерре». Точкой обмена контентом станут ЦОДы операторов, а интеллектуаль

Exigen Services ускорила работу литовской полиции оптимизации реестра административных правонарушений и дорожных происшествий для полиции республики Литва. Как ожидается, новая система ускорит работу органов правопорядка и других госслужб, оп

В Литве завершены работы по подготовке стройплощадки для хранилища ядерных отходов АЭС, которая закрывается в конце этого года. Могильник расположен в 4 км до границы с Белоруссией. Литва совместно с Белоруссией будут осуществлять постоянный мониторинг захоронения. Предполаг

Строительство новой АЭС в Литве может начаться в 2010 году ачале 2010 г., сообщил журналистам глава министерства Арвидас Секмокас. Бизнес-план строительства в Литве новой атомной электростанции должен быть подготовлен в июле-августе 2009 г., пишет РБК.

Строительство электромостов и новой АЭС в Литве оценивается в 8,1 млрд. евро в Leo LT. Три проекта, о которых идет речь, являются комплексом мер, которые, по мнению руководства Литвы, способствуют преодолению однобокой зависимости Литвы от России, а также скачка

«Лаборатория Касперского» защитила государственное учреждение Литвы кже файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security - Службе регулирования связи Литовской республики. Поставку двухгодичных лицензий Kaspersky Enterprise Space Security выпо

Литовский сейм стремится контролировать комментарии в Интернете способствовать уменьшению числа разжигающих ненависть высказываний в интернет-пространстве. В судах Литвы было заведено немного исков по факту разжигающих ненависть комментариев и высказываний

«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии «Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года,

Хакеры разместили на госсайтах Литвы советскую символику ета с серпом и молотом, содержавшая оскорбительные высказывания на русском языке. Хакерские атаки в Литве связывают с недавно принятыми поправками к закону о собраниях, которые запретили исполь

Голосование по интернету могут ввести в Литве к выборам президента товской партии «Новый союз» Вацлав Карбаускис считает, что активность избирателей на выборах в Сейм Литвы могла бы увеличиться в разы, если бы не отклоненные поправки к закону о выборах, которы

На границе Литвы и Латвии установят видеокамеры На литовско-латвийской границе в месте, где 5 апреля произошла массовая драка, будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщает ИА REGNUM. Такое решение было принято после встречи литовских парламентариев Скирмантаса Пабединского и Гинтаутаса Миколайтиса с администрацией Биржайского района. Обе стороны приняли решение об оборудовании приграничного района камерами видеона

«Евросеть» покидает Прибалтику «Евросети» 23 литовских и 10 из 22 латвийских салонов сотовой связи. Об этом сообщила издающаяся в Литве газета Verslo zinios со ссылкой на гендиректора FIS Модестаса Тамутиса. По его словам,

Литва возьмет транзит из России под видеонаблюдение В рамках специальной программы калининградского транзита промежуточные железнодорожные станции на российско-литовской границе, а также мост в Воке будут оборудованы видеокамерами наблюдения за проходящими по литовской территории транзитными поездами, следующими в Калининград, сообщает Runet.LT

Сайт литовского Сейма русифицировали л третьим русифицированным порталом республики - до него русскоязычную версию получили порталы МИДа Литвы и официальный сайт президента.

Литва запустит электронную выдачу разрешений на строительство жающей среды в течение 2008 года планирует запустить электронную систему выдачи разрешений на строительство. Предполагается, что внедрение системы сократит случаи злоупотребления служебным положением литовских чиновников.

Литва переходит на новые правила хранения информации с утвержденной Парламентом ЕС директивой о хранении данных. До сих пор такая информация хранилась в Литве не более трех месяцев.

В Литве в целях безопасности будут отслеживаться звонки граждан Сегодня, 18 декабря, сейм Литвы внес поправки в закон об электронной связи. Согласно этому закону, операторы связи долж

За ввоз Vertu литовец получит штраф Незадекларированный мобильный телефон Vertu стоимостью более 250 тыс. руб. изъяли таможенники на Куршской косе. Аппарат был обнаружен в транспортном средстве гражданина Литвы, въезжавшего в Россию. Со слов владельца, телефон мужчина вез в подарок. По закону, товар стоимостью больше 65 тыс. руб. облагается пошлиной. Владельцу телефона придется ждать решения суд