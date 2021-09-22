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Литва
Литовская Республика


22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 7
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 3
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире 1
17.12.2020 Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе 1
26.11.2020 В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 2
22.10.2019 Х5 начала отбор стартапов в Китае 1
14.10.2019 Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов 1
11.10.2019 Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку» 1
04.10.2019 «Яндекс.такси» поможет небольшим компаниям организовать рабочие поездки 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
05.08.2019 «Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг 1
22.07.2019 В России ИКТ занимается каждый девятый работник 1
19.06.2019 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
18.06.2019 При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком 2
06.06.2019 УК «Содружество» и «1С» объявили о сотрудничестве в области ИТ 1
17.05.2019 Сбербанк запустил переводы в Европу через «Сбербанк онлайн» 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 1

Публикаций - 328, упоминаний - 390

Литва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Navitel - Навител Навигатор 252 16
Microsoft Corporation 10997 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
IBM 3524 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Google LLC 7124 5
Крок 1219 5
Синтерра - Synterra 562 5
Digital Guardian 7 4
HP - Hewlett-Packard 878 4
Аурига - Auriga 19 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Broadvision 6 4
Facebook 3764 3
СКБ Контур 416 3
Huawei 2723 3
Yandex - Яндекс 4098 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Dr.Web - Доктор Веб 974 2
Samsung Electronics 5627 2
INPAS - ИНПАС 107 2
TietoEVRY - Tieto 122 2
Марс ФГУП НПО 83 2
Новый диск 509 2
Verysell - Верисел 90 2
Verysell S.A 2 2
OpenText 160 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Yandex Go - Yango 10 1
E-Style Software House 4 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Fintur 33 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Юнистрим - Unistream 166 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Альфа-Банк 1122 4
Dräger Medical 5 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
Barclays 50 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
ВТБ24 583 3
Аэрофлот 492 3
ТрансКонтейнер 25 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
РЖД Логистика 12 3
Траско - Trasko 27 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
Western Union 86 3
Bayer AG - Байер 36 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ЭФКО ГК 9 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
X5 Group 599 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Яндекс.Такси 271 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
John Deere - Джон Дир 16 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Gotech Innovation 8 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 1 1
МетЛайф Страховая компания 1 1
Wetherspoons 1 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Europcar 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Правительство Москвы 649 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Совет Европы 27 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Правительство РФ 2198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 11 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 11 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 11
Rakuten Viber 429 5
WhatsApp Messenger 654 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Microsoft Azure 1171 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Apple macOS 921 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 10 6602 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
TransferGo 4 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
МТТ YouMagic 33 2
ВТБ Мультикарта 147 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 2
Dr.Web Антивирус 194 2
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Shturmann Navigation 44 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 8 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Корус ОФД 4 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Малахов Дмитрий 3 3
Рыстенко Михаил 57 3
Головин Леонид 25 3
Чичваркин Евгений 82 3
Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 3
Захаров Максим 3 3
Головатый Артём 3 3
Урьяс Вадим 76 3
Веселов Роман 5 3
Сухарев Алексей 5 3
Зотов Алексей 24 3
Спевак Сергей 12 2
Овсепян Михаил 2 2
Чернаткин Владимир 4 2
Филатов Евгений 13 2
Бова Светлана 7 2
Николаев Вячеслав 56 2
Иванов Владимир 43 2
Ванюлин Вячеслав 9 2
Чаленко Анатолий 2 2
Биккулова Гульнара 23 2
Налгранян Гарегин 2 2
Рабинович Борис 8 2
Мамонтов Игорь 28 2
Решетин Олег 38 2
Левинас Влад 2 2
Шеленцов Сергей 13 2
Куликов Александр 16 2
Айвазов Армен 449 2
Фетисов Александр 12 1
Федечкин Сергей 19 1
Прохоров Александр 86 1
Дворкович Аркадий 169 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 1
Крамаренко Александр 1 1
Волин Алексей 113 1
Михалев Евгений 40 1
Васильева Ольга 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Tiilikainen Kimmo - Тииликайнен Киммо 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 225
Украина 3344 118
Казахстан - Республика 2618 107
Беларусь - Белоруссия 2079 97
Германия - Федеративная Республика 3606 95
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 82
Эстония - Эстонская Республика 410 81
Франция - Французская Республика 2109 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 40
Латвия - Латвийская Республика 450 32
Финляндия - Финляндская Республика 811 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 27
Япония 2752 22
Польша - Республика 824 20
Италия - Итальянская Республика 1363 20
Индия - Республика 2156 19
Испания - Королевство 1248 18
Австрия - Австрийская Республика 523 18
Швеция - Королевство 747 17
Португалия - Португальская Республика 313 15
Болгария - Республика 306 15
Чехия - Чешская Республика 492 14
Европа 3725 14
Израиль 716 14
Турция - Турецкая республика 950 14
Нидерланды 969 14
Молдавия - Республика Молдова 427 14
Хорватия - Республика 118 13
Восточная Европа 1667 13
Бельгия - Королевство 395 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 12
Румыния 342 12
Греция - Греческая Республика 313 12
Узбекистан - Республика 820 12
Дания - Королевство 370 12
Грузия 687 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
POI - points of interest 60 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ПИР - Программы инновационного развития 3 1
УК Латвии - Уголовный кодекс Латвийской Республики 1 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Великая Отечественная война 122 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 6
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
Ведомости 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Axel Springer 5 1
Планета Интернет 4 1
СК Пресс 3 1
Компьютерра 11 1
CNews Analytics 1988 4
IAOP Global Outsourcing 100 10 3
Fortune Global 500 160 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
The Network 3 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
IHS iSuppli 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Академгородок Новосибирск 29 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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