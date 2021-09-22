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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Литва
Литовская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 328, упоминаний - 390
Литва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малахов Дмитрий 3 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Головин Леонид 25 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 3
|Захаров Максим 3 3
|Головатый Артём 3 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Веселов Роман 5 3
|Сухарев Алексей 5 3
|Зотов Алексей 24 3
|Спевак Сергей 12 2
|Овсепян Михаил 2 2
|Чернаткин Владимир 4 2
|Филатов Евгений 13 2
|Бова Светлана 7 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Иванов Владимир 43 2
|Ванюлин Вячеслав 9 2
|Чаленко Анатолий 2 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Налгранян Гарегин 2 2
|Рабинович Борис 8 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Решетин Олег 38 2
|Левинас Влад 2 2
|Шеленцов Сергей 13 2
|Куликов Александр 16 2
|Айвазов Армен 449 2
|Фетисов Александр 12 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Прохоров Александр 86 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 1
|Крамаренко Александр 1 1
|Волин Алексей 113 1
|Михалев Евгений 40 1
|Васильева Ольга 15 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Tiilikainen Kimmo - Тииликайнен Киммо 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 6
|Прайм - Агентство экономической информации 527 4
|Forbes - Форбс 441 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
|Ведомости 259 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|PC Magazine - PCMag 39 1
|Axel Springer 5 1
|Планета Интернет 4 1
|СК Пресс 3 1
|Компьютерра 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru