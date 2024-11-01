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Литва Литовская Республика
СОБЫТИЯ
|01.11.2024
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Итальянские силовики накрыли хакеров, ворующих разведданные для Израиля, Ватикана, Великобритании и Литвы
ние международных медиа, упоминая вовлеченность таких стран, как Израиль, Ватикан, Великобритания и Литва. Масштаб утечек данных и последствия для безопасности поставили под угрозу дипломатичес
|22.09.2021
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Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем
пасности». Mi 10T может оказаться не единственным шпионским смартфоном Xiaomi Следует отметить, что Литва проверяла мобильники исключительно китайских марок. В списке были устройства Xiaomi, On
|06.07.2017
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Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО
Предложение ЛитвыПрезидент Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė) предложила добавить пункт о кибератаках в статью 5 Вашингтонского договора, сообщает ТАСС. Статья предписывает членам НАТО совместно отвечать на нап
|29.04.2015
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SkyparkCDN ввёл в эксплуатацию новые серверы в России и Литве
е компания завершила тестирование и ввела в эксплуатацию два новых сервера — в России (г. Самара) и Литве (г. Вильнюс). Стоит отметить, что в Литве был запущен видеостримминговый сервер,
|21.01.2015
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Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве
лом году компания Tieto поддержала банк DNB Latvia в переходе на евро, в этом году мы сделали это в Литве. Благодаря отличной командной работе банк обеспечит безостановочную поддержку клиентов
|11.09.2014
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Ekleft открыла первый офис в Литве
, объявила об открытии своего первого офиса в Литве, в городе Вильнюс. Как сообщили CNews в Ekleft, Литва имеет выгодное экономическое расположение и невысокую стоимость ресурсов, что позволит
|29.05.2014
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Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву
силить присутствие в Европе, как на одном из ключевых рынков», — сказала Чумаченко. Головной офис в Литве будет отвечать за все международные операции, маркетинг, управление разработкой игр, а
|13.02.2014
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В Android-версии навигации Shturmann появились карты Латвии, Литвы и Эстонии
В навигации Shturmann для Android появился новый пакет карт от HERE, включающий в себя подробные навигационные карты Литвы, Латвии и Эстонии. В картах, обновленных в 4 квартале 2013 г., уточнена дорожная сеть, добавлены точечные адреса, обновлена база точек интереса. Карты Прибалтики в навигации Shturmann обе
|23.08.2013
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«Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву
на это направление приходится более половины всего объема переводов в Прибалтике. На втором месте — Литва: около 30% переводов. При этом Литва является одним из самых перспективных и быс
|16.01.2013
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Денежные переводы Contact теперь доступны в отделениях «Почты Литвы»
Платежная система Contact и AB Lietuvos paštas («Почта Литвы») заключили партнерское соглашение в рамках предоставления своим клиентам услуг денежных переводов. В свыше 600 отделениях «Почты Литвы», расположенных по всей стране, стало возмож
|30.10.2012
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Литва перешла на цифровое телевидение
C 30 октября 2012 г. Литва полностью перешла на цифровые передатчики. При этом, как сообщает литовское национально
|31.07.2012
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Телерадиовещание Литвы ждет ребрендинг
звание, соответственно с Lietuvos radijas, Klasika и Opus 3 на LRT Radijas, LRT Klasika и LRT Opus. Литва является единственным государством среди всех стран Прибалтики и Скандинавии, которая и
|28.05.2012
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МТТ запустил YouMagic в Эстонии, Латвии и Литве
дународной связи, объявил о том, что к сети YouMagic присоединились три балтийских страны - Латвия, Литва и Эстония. Теперь любой житель или гость балтийского побережья может подключить бесплат
|25.01.2012
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В Литве зарегистрирован самый опасный интернет-хост
квартала 2011 г.» (The Q4 Top 50 Bad Hosts & Networks Report). Самый опасный хост зарегистрирован в Литве, а Латвия, Виргинские острова и Люксембург являются мировыми лидерами по уровню вредоно
|30.08.2011
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Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ
на то, что хранится Литовская метрика в РГАДА в Москве, издается она крайне медленно, в основном в Литве и Белоруссии. Удалось Виолетте сделать и одно открытие. После того, как текст книги был
|29.04.2011
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Литва приютила главный порнотрекер СНГ. Сервис снова в работе
11.181) после переноса хостинга из Украины говорит о том, что Pornolab.net размещен в дата-центре в Литве. Дата-центр UAB Duomenu Centras, предоставляющий услуги хостинга крупнейшему в мире пор
|14.02.2011
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«Ростелеком» в 16 раз увеличил емкость сети на международном переходе Калининград – Литва
«Ростелеком» расширил пропускную способность магистральных каналов своей сети на международном переходе Калининград – Литва в 16 раз – с 2,5 Гбит/с до 40 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения. «Увеличение пропускной способности действующих каналов связи «Ростелекома» на Калининград не только существенно
|27.01.2011
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«Центральный Банк Литвы» закупил лицензии Kaspersky Business Space Security для защиты от интернет-угроз
обрел более тысячи лицензий Kaspersky Business Space Security – решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов. Поставку продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперского» в Литве, компания Atviros informacinės sistemos. По информации «Лаборатории Касперского», Kaspersky Business Space Security обеспечивает оптимальную защиту информационных ресурсов компании от сов
|28.01.2010
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Microsoft засудит литовский торрент-портал
отрудничестве с литовской антипиратской организацией LANVA подала судебный иск против крупнейшего в Литве торрент-портала LinkoManija. Софтверный гигант обвиняет LinkoManija и владельца сайта К
|11.01.2010
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Между Россией и Литвой стартовал почтовый обмен электронными денежными переводами
ы, объявила о запуске с 11 января 2010 г. электронного обмена международными денежными переводами с Литвой. Как отмечается, переводы денежных средств будут осуществляться через Международную фи
|09.10.2009
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«Синтерра» запустила магистральную линию Россия – Латвия – Литва – Калининград
манитарному и культурному сотрудничеству, объявила о введении магистральной линии Россия – Латвия – Литва – Калининград в коммерческую эксплуатацию. Магистральная линия Россия – Латвия – Лит
|31.08.2009
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«Синтерра» TEO LT соединили магистральную инфраструктуру
сийскому цифровому видео-контенту, а также доступа российских вещателей к контенту, производимому в Литве, отметили в «Синтерре». Точкой обмена контентом станут ЦОДы операторов, а интеллектуаль
|28.08.2009
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Exigen Services ускорила работу литовской полиции
оптимизации реестра административных правонарушений и дорожных происшествий для полиции республики Литва. Как ожидается, новая система ускорит работу органов правопорядка и других госслужб, оп
|24.07.2009
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В Литве завершены работы по подготовке стройплощадки для хранилища ядерных отходов
АЭС, которая закрывается в конце этого года. Могильник расположен в 4 км до границы с Белоруссией. Литва совместно с Белоруссией будут осуществлять постоянный мониторинг захоронения. Предполаг
|15.04.2009
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Строительство новой АЭС в Литве может начаться в 2010 году
ачале 2010 г., сообщил журналистам глава министерства Арвидас Секмокас. Бизнес-план строительства в Литве новой атомной электростанции должен быть подготовлен в июле-августе 2009 г., пишет РБК.
|10.11.2008
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Строительство электромостов и новой АЭС в Литве оценивается в 8,1 млрд. евро
в Leo LT. Три проекта, о которых идет речь, являются комплексом мер, которые, по мнению руководства Литвы, способствуют преодолению однобокой зависимости Литвы от России, а также скачка
|05.08.2008
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«Лаборатория Касперского» защитила государственное учреждение Литвы
кже файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security - Службе регулирования связи Литовской республики. Поставку двухгодичных лицензий Kaspersky Enterprise Space Security выпо
|23.07.2008
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Литовский сейм стремится контролировать комментарии в Интернете
способствовать уменьшению числа разжигающих ненависть высказываний в интернет-пространстве. В судах Литвы было заведено немного исков по факту разжигающих ненависть комментариев и высказываний
|03.07.2008
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«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии
«Евросеть» продаст все свои дочерние компании в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом говорится в заявлении «Евросети». Соответствующее соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года,
|30.06.2008
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Хакеры разместили на госсайтах Литвы советскую символику
ета с серпом и молотом, содержавшая оскорбительные высказывания на русском языке. Хакерские атаки в Литве связывают с недавно принятыми поправками к закону о собраниях, которые запретили исполь
|11.04.2008
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Голосование по интернету могут ввести в Литве к выборам президента
товской партии «Новый союз» Вацлав Карбаускис считает, что активность избирателей на выборах в Сейм Литвы могла бы увеличиться в разы, если бы не отклоненные поправки к закону о выборах, которы
|10.04.2008
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На границе Литвы и Латвии установят видеокамеры
На литовско-латвийской границе в месте, где 5 апреля произошла массовая драка, будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщает ИА REGNUM. Такое решение было принято после встречи литовских парламентариев Скирмантаса Пабединского и Гинтаутаса Миколайтиса с администрацией Биржайского района. Обе стороны приняли решение об оборудовании приграничного района камерами видеона
|01.04.2008
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«Евросеть» покидает Прибалтику
«Евросети» 23 литовских и 10 из 22 латвийских салонов сотовой связи. Об этом сообщила издающаяся в Литве газета Verslo zinios со ссылкой на гендиректора FIS Модестаса Тамутиса. По его словам,
|05.02.2008
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Литва возьмет транзит из России под видеонаблюдение
В рамках специальной программы калининградского транзита промежуточные железнодорожные станции на российско-литовской границе, а также мост в Воке будут оборудованы видеокамерами наблюдения за проходящими по литовской территории транзитными поездами, следующими в Калининград, сообщает Runet.LT
|30.01.2008
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Сайт литовского Сейма русифицировали
л третьим русифицированным порталом республики - до него русскоязычную версию получили порталы МИДа Литвы и официальный сайт президента.
|23.01.2008
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Литва запустит электронную выдачу разрешений на строительство
жающей среды в течение 2008 года планирует запустить электронную систему выдачи разрешений на строительство. Предполагается, что внедрение системы сократит случаи злоупотребления служебным положением литовских чиновников.
|19.12.2007
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Литва переходит на новые правила хранения информации
с утвержденной Парламентом ЕС директивой о хранении данных. До сих пор такая информация хранилась в Литве не более трех месяцев.
|18.12.2007
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В Литве в целях безопасности будут отслеживаться звонки граждан
Сегодня, 18 декабря, сейм Литвы внес поправки в закон об электронной связи. Согласно этому закону, операторы связи долж
|04.12.2007
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За ввоз Vertu литовец получит штраф
Незадекларированный мобильный телефон Vertu стоимостью более 250 тыс. руб. изъяли таможенники на Куршской косе. Аппарат был обнаружен в транспортном средстве гражданина Литвы, въезжавшего в Россию. Со слов владельца, телефон мужчина вез в подарок. По закону, товар стоимостью больше 65 тыс. руб. облагается пошлиной. Владельцу телефона придется ждать решения суд
|19.11.2007
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Калининградцы смогут попасть в Литву по смарт-карте
кая стороны обсуждают проект, согласно которому жители приграничных областей Калининградской области смогут пересекать границу в безвизовом режиме по предъявлению специальной электронной смарт-карты. Литва уже в этом году вынесет вопрос на обсуждение в Европарламент с тем, чтобы необходимые согласования позволили запустить новый механизм до 2008 года.
Литва и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Пальчун Кирилл 84 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Hamill Debi - Хэмилл Деби 7 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Урьяс Вадим 98 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Слизень Виталий 244 3
|Малахов Дмитрий 7 3
|Зотов Алексей 69 3
|Сухарев Алексей 13 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Иванов Юрий 33 3
|Головатый Артём 8 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Захаров Максим 13 3
|Головин Леонид 26 3
|Веселов Роман 5 3
|Андреев Сергей 67 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Альтовский Евгений 42 3
|Чуйкин Алексей 27 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
|Галактионова Инесса 120 2
|Макаров Валентин 251 2
|Мамонтов Игорь 29 2
|Решетин Олег 49 2
|Каримова Гульнара 95 2
|Иванов Антон 98 2
|Куликов Александр 21 2
|Каримов Ислам 97 2
|Ванюлин Вячеслав 12 2
|Свириденко Кирилл 40 2
|Чибисов Владимир 23 2
|Гайлитис Андрис 17 2
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|Савельев Михаил 44 2
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