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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Владимир

СОБЫТИЯ


14.07.2026 Беспилотник «Геоскан 201» получил сертификат «Сделано в России» от РЭЦ 1
28.05.2026 Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет 1
30.03.2026 «Геоскан» открыл первую лабораторию БАС в Индии 1
14.11.2025 «Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке 1
06.10.2025 Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое 1
23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
Средства защиты информации и бизнеса 2021 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
18.03.2024 В «Ростехе» нашли способ быстрого обнаружения мест происшествий 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1
16.03.2022 Softline обеспечила администрацию Курской области, ее структурные подразделения и подведомственные учреждения единой средой для работы с документами и совместных коммуникаций 1
18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25% 1
20.01.2022 Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд 1
22.12.2021 Владимир Иванов и Андрей Степин -

Сложные времена рождают новые тренды потребления и продукты для электронной подписи 

 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
12.07.2021 Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс» 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 1
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 1
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 1
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux 1
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
20.02.2019 Американцы последовательно поглощают «Яндекс» 1
14.02.2019 Акции «Яндекса» начали массово скупать 1
16.01.2019 К «Яндексу» вернулся старейший американский акционер 1
31.10.2018 Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru 1
11.09.2018 «Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой 1
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
16.10.2017 «Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox 1
19.10.2016 «Рутокен KeyBox» сертифицирован ФСТЭК России 1
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 2

Публикаций - 68, упоминаний - 71

Иванов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 22
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 10
Microsoft Corporation 25774 6
Делайт 2000 - DeLight 42 4
Google LLC 12687 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 3
Johnson Controls 33 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
Эдванс-С 4 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Крок - Croc 1964 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Аргус-Спектр 19 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
АРМО ГК 185 2
Унисервис 6 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 2
Радиоавтоматика 2 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Apple Inc 13154 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 2
ДиалогНаука 271 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Ростех - Академия 15 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Nvidia Corp 4002 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
Уральские радиостанции 5 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
FMR - Fidelity Managment & Research 34 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Capital Group 85 6
Janus Henderson Group 7 5
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
WCM Investment Management 14 3
Harding Loevner 3 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Снежная Королева - СК Трейд 62 2
Bayer AG - Байер 85 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
Capital World Investors 9 2
Capital Research Global Investors 14 2
Janus Capital 14 2
Capital International Investors 6 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Lastar 4 2
Wellington Management Group 9 2
Чип и Дип 12 2
Henderson - Хендерсон - ТАМИ И КО 4 2
Kansas City Southern Industries 2 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
Hardling Loevner 3 2
Stilwell Financial 2 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 5
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Администрация Курской области 28 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 9
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1424 4
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 9
Microsoft Windows 16882 5
Актив - Рутокен KeyBox 11 4
Linux OS 11533 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
Microsoft Office 2010 157 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 2
Google Android 15243 2
Microsoft Office 4170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Microsoft ActiveX 212 1
Актив - Рутокен S RF 29 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
Волож Аркадий 268 16
Алекперов Вагит 44 4
Потанин Владимир 91 3
Орлов Дмитрий 24 3
Гутман Виктор 17 3
Головин Андрей 15 3
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Епишина Елена 3 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Абрамович Роман 47 2
Чернаткин Владимир 4 2
Спевак Сергей 12 2
Бова Светлана 7 2
Рязанов Александр 22 2
Широков Александр 25 2
Кожемяка Егор 15 2
Чаленко Анатолий 2 2
Меднов Сергей 124 2
Шеленцов Сергей 18 2
Рабинович Борис 8 2
Левинас Влад 2 2
Налгранян Гарегин 2 2
Александров Артур 6 2
Рябченко Александр 8 2
Пека Павел 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Степин Андрей 5 2
Прасс Павел 26 2
Кудрин Алексей 125 2
Худавердян Тигран 94 2
Куликов Александр 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 8
Европа 24962 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 6
Казахстан - Республика 6047 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Нидерланды 3745 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Африка - Африканский регион 3640 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Россия - ПФО - Кировская область 85 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Индия - Bharat 5869 2
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