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Иванов Владимир


30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
12.07.2021 Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс» 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 1
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 1
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 1
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux 1
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
20.02.2019 Американцы последовательно поглощают «Яндекс» 1
14.02.2019 Акции «Яндекса» начали массово скупать 1
16.01.2019 К «Яндексу» вернулся старейший американский акционер 1
31.10.2018 Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru 1
11.09.2018 «Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой 1
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
16.10.2017 «Актив» представила обновленную версию Рутокен KeyBox 1
19.10.2016 «Рутокен KeyBox» сертифицирован ФСТЭК России 1
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 2
25.03.2015 Создана российская система управления средствами двухфакторной аутентификации 10
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей 1
17.10.2013 «Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice 1
21.12.2012 Запуск главной авиационной ИТ-системы Москвы снова провалился 2
22.11.2012 «Ланит» создал «дочку» рядом с Олимпиадой 1
12.10.2012 Американский фонд стал одним из крупнейших акционеров «Яндекса» 1
06.06.2012 Сегодня мир переходит на новый интернет-протокол IPv6 1
26.12.2011 Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию 1
20.08.2011 «Яндекс» раскрыл причины многочасовой аварии 2
18.03.2011 "Делайт 2000" и НИТУ МИСиС построили центр управления инновационным вузом 1
02.03.2011 Социальные сети: киберпреступники ставят ловушки на СМБ 2
08.12.2010 Почти все российские партнеры Microsoft лишились «золотого» статуса 2
13.10.2010 Как измерить эффективность управления информацией? 1
19.05.2010 Вышел Guardant 5.5: комплексная защита ПО от копирования 2
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест 1
25.02.2010 Школам Сибири не понравились условия Microsoft и Adobe 1
30.07.2009 «Информзащита» подтвердила соответствие «Собинбанка» требованиям PCI DSS 1.2 1
23.06.2009 В Москве состоялся первый форум Cisco Expo Learning Club 1
01.06.2009 Dr.Web защищает абонентов «Онлайн Директ» и «Медиа Нет» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 58

Иванов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 10
Microsoft Corporation 11168 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 6
VK - Mail.ru Group 2487 3
Марс ФГУП НПО 84 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Конфидент 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
Tionix - Тионикс 48 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Naumen - Наумен 342 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
SEC Consult Services 931 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
WCM Investment Management 6 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Альфа-Банк 1127 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Bayer AG - Байер 37 2
Открытие ФК 538 2
Май - Российская торговая компания 49 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Wellington Management Group 6 1
Lastar 2 1
Harding Loevner 3 1
МетЛайф Страховая компания 1 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
Мегаполис ТК 90 1
ВТБ Страхование 52 1
УК Полюс 3 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Спортмастер 116 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
eBay Inc 534 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Федеральное казначейство России 766 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 33 1
Flash 480 1
OpenStack 347 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Big Data - Большие данные 1136 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 5
Актив - Рутокен KeyBox 8 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Linux OS 4276 2
Актив - Рутокен 2151 7 1
Актив - Рутокен Плагин 10 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 1
Яндекс.Почта 85 1
Актив - Рутокен S 20 1
Microsoft Excel 438 1
Google Android 10751 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Волож Аркадий 181 10
Налгранян Гарегин 2 2
Чаленко Анатолий 2 2
Кожемяка Егор 12 2
Бова Светлана 7 2
Левинас Влад 2 2
Куликов Александр 16 2
Спевак Сергей 12 2
Айвазов Армен 449 2
Шеленцов Сергей 13 2
Рабинович Борис 8 2
Чернаткин Владимир 4 2
Жуков Сергей 15 1
Петухова Елена 2 1
Строевская Жанна 2 1
Усманов Руслан 1 1
Портнягин Сергей 4 1
Середенко Евгений 1 1
Орешкин Сергей 4 1
Меднов Сергей 115 1
Morgan Wailter - Морган Уолтер 1 1
Русинова Мария 1 1
Колчин Вячеслав 5 1
Ваксман Алан 5 1
Черников Алексей 22 1
Марков Вадим 3 1
Данилов Артем 2 1
Стребулев Илья 1 1
Никитинский Никита 2 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
Тараканов Дмитрий 3 1
Рустамов Рустам 169 1
Яковицкий Алексей 12 1
Греф Герман 205 1
Добродеев Борис 83 1
Михалев Евгений 40 1
Усманов Алишер 241 1
Бунина Елена 27 1
Худавердян Тигран 66 1
Делицын Леонид 94 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Литва - Литовская Республика 332 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа 3788 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
США - Бриджуотер 2 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
США - Филадельфия 6 1
Украина 3398 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Калининград 675 1
Нидерланды 981 1
Россия - Челябинск 777 1
США - Нью-Джерси 59 1
Грузия 693 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
Образование в России 343 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 1 1
CNews Большие данные 3 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769393, в очереди разбора - 673077.
Создано именных указателей - 46354.
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