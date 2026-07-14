Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 71
Иванов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 268 16
|Алекперов Вагит 44 4
|Потанин Владимир 91 3
|Орлов Дмитрий 24 3
|Гутман Виктор 17 3
|Головин Андрей 15 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Епишина Елена 3 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Невзоров Михаил 5 3
|Абрамович Роман 47 2
|Чернаткин Владимир 4 2
|Спевак Сергей 12 2
|Бова Светлана 7 2
|Рязанов Александр 22 2
|Широков Александр 25 2
|Кожемяка Егор 15 2
|Чаленко Анатолий 2 2
|Меднов Сергей 124 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Рабинович Борис 8 2
|Левинас Влад 2 2
|Налгранян Гарегин 2 2
|Александров Артур 6 2
|Рябченко Александр 8 2
|Пека Павел 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Степин Андрей 5 2
|Прасс Павел 26 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Худавердян Тигран 94 2
|Куликов Александр 21 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Independent 111 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
|РИА Новости 1033 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.