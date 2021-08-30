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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 58
Иванов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 10
|Налгранян Гарегин 2 2
|Чаленко Анатолий 2 2
|Кожемяка Егор 12 2
|Бова Светлана 7 2
|Левинас Влад 2 2
|Куликов Александр 16 2
|Спевак Сергей 12 2
|Айвазов Армен 449 2
|Шеленцов Сергей 13 2
|Рабинович Борис 8 2
|Чернаткин Владимир 4 2
|Жуков Сергей 15 1
|Петухова Елена 2 1
|Строевская Жанна 2 1
|Усманов Руслан 1 1
|Портнягин Сергей 4 1
|Середенко Евгений 1 1
|Орешкин Сергей 4 1
|Меднов Сергей 115 1
|Morgan Wailter - Морган Уолтер 1 1
|Русинова Мария 1 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Ваксман Алан 5 1
|Черников Алексей 22 1
|Марков Вадим 3 1
|Данилов Артем 2 1
|Стребулев Илья 1 1
|Никитинский Никита 2 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
|Тараканов Дмитрий 3 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Греф Герман 205 1
|Добродеев Борис 83 1
|Михалев Евгений 40 1
|Усманов Алишер 241 1
|Бунина Елена 27 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Делицын Леонид 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769393, в очереди разбора - 673077.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769393, в очереди разбора - 673077.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru