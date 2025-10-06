Начался суд над экс-главой поставщика электроники в НИИ Минобороны. Утверждают, что цены были завышены втрое

Бывшего гендиректора «Радиоавтоматики» судят за поставки в Минобороны импортной ЭКБ по стоимости, завышенной в три раза. Адвокаты утверждают, что суд отказал им в просьбе назначить независимую экспертизу цен указанных в госконтракте компонентов.



Мошенничество при гособоронзаказе

Басманный райсуд Москвы начал рассматривать уголовного дело Владимира Иванова, бывшего гендиректора компании «Радиоавтоматика», поставлявшей импортные электронные компоненты в рамках гособоронзаказа, выяснил «Коммерсант».

Иванова обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) при выполнении контрактов с АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга» (ЦНИРТИ). Он был задержан в конце июля 2024 г. и отправлен по решению суда в СИЗО.

ЦНИРТИ входит в концерн «Алмаз-Антей». Институт занимался в том числе разработкой и производством оружия для противовоздушной и противоракетной обороны.

freepik/wirestock Иванова обвиняют в закупках для Минобороны электронных компонентов по завышенным в три раза ценам

ООО «Радиоавтоматика» основано в 2014 г., занимается поставками электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного и отечественного производства.

Завышение цен на 300%

ООО «Радиоавтоматика» в 2016 г. заключило два контракта ЦНИРТИ на общую сумму более 920 млн руб. В договорах речь шла о проведении опытно-конструкторских работ. Конечным заказчиком выступало Минобороны.

По окончании выполнения работ по контракту представители ЦНИРТИ заказали экспертизу в оценочной компании «Агентство "Руспромоценка"», чтобы отчитаться о расходах перед госзаказчиком.

Стоимость закупленных исполнителем («Радиоавтоматикой») за границей электронных компонентов оказалась завышена более чем на 300% — на 281,3 млн руб., пришли к заключению эксперты. В своих выводах они опирались в том числе на цены на похожую продукцию, взятые на различных интернет-ресурсах, включая каталог интернет-магазина приборов и электронных компонентов «Чип и Дип».

После неудачной попытки вернуть переплаченные деньги через арбитражный суд заказчик обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили в августе 2023 г. Иванова через год обвинили, по данным издания, в хищении более 281 млн руб. и арестовали после очередного допроса.

Подсудимый вину не признает

Иванов свою вину не признает. В «Радиоавтоматике» с выводами «Агентства "Руспромоценка"» не согласны. Там указывают на некорректность и необъективность проведенной экспертизы, а источники, на которых базируется оценка стоимости, считают сомнительными.

Представители «Радиоавтоматики» обращают внимание на то, что на этих ресурсах представлена продукция исключительно гражданского назначения, многих позиций, указанных в госконтракте, на них вообще нет. Представитель Иванова рассказал, что защита неоднократно заявляла ходатайства о проведении независимой экспертизы в профильном учреждении, владеющим объективной информацией по указанным комплектующим, но все они были отклонены.

Адвокаты со стороны защиты утверждают, что контракты с ЦНИРТИ содержали ориентировочную, а не фиксированную стоимость: «Объясняется это тем, что при заказе ЭКБ из-за рубежа требуется заполнение сертификата конечного пользователя, и цену изготовитель дает только когда знает, куда его продукция будет поставляться. Из-за санкций такую информацию заказчик не сообщает. Именно по этой причине ЦНИРТИ и не могло определиться с точной стоимостью поставленного по якобы завышенной цене товара».

Сам Иванов находится под персональными санкциями США с 2022 г., а ООО «Радиоавтоматика» — уже с 2015 г. под санкциями США, Великобритании, Австралии и стран ЕС.