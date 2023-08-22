Районный суд Мосгорсуд Московский городской суд Районные суды Москвы

Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму Аферист попался Дорогомиловский районный суд Москвы признал Николая Евдокимова виновным по делу о крупном мош

Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 10 августа 2023 г. Московский городской суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК России о продлении срока содержания

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес Хакеру Дмитрию Артимовичу отказались вернуть изъятые у него денежные средства Мещанский районный суд Москвы при повторном рассмотрении отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в

Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву Как сообщил CNews Георгий Поспелов, адвокат совладельца компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета Рос

Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными Как абонент Tele2 безуспешно пытался вернуть средства со своего счета Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) на решен

Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде s Center выступит официальным представителем сайта 4pda.ru в Мосгорсуде С 14 мая 2021 г. по решению Мосгорсуда от 26 марта в соответствии со статьей 15.6 закона «Об информации, информатизации и

Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных лляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока их содержания в СИЗО до 23 апреля 2021 г

Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест озреваемого в особо тяжком преступлении, необходимо выпустить из СИЗО. Георгий Поспелов обратился в Мосгорсуд, указав, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следо

«Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц а такой формат позволит расширить доступ граждан к правосудию и ускорить рассмотрение дел. В апреле Мосгорсуд удовлетворил просьбу граждан и вместе с «Крок» опробовал современные механизмы дист

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России YouTube могут «забанить» Мосгорсуд рассмотрит иск компании Ontarget (ООО «Онтаргет») о блокировке на территории России

У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол запрещенных ресурсов Подаче иска «Телеспорта» против «Яндекса» предшествовало обращение компании в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по удалению спорного ко

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы лекшее тяжкие последствия), однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Мосгорсуд в очередной раз продлил срок его ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октя

В России впервые арестована компьютерная программа обеспечение не является разновидностью имущества. Вопрос об отмене решения об аресте рассматривался Лефортовским судом и апелляционной инстанцией Московского городского суда. Оба ведомства сошл

В России навечно заблокирована крупная научная библиотека ссии «навечно» заблокирована онлайн-библиотека Library Genesis (LibGen). Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску издательской компании Springer Nature Limited к провайдеру IP Volume Inc. И

В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, наруша

Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» од домашний арест до 13 апреля 2019 г. Об этом сообщило «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. По условиям домашнего ареста Калви запрещено покидать кв

В России впервые отменен приговор за репост Отмена приговора за репост Мосгорсуд постановил отменить приговор Евгению Корту, вынесенный еще 3 ноября 2016 г. Зеленог

«Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках у разбирательству с телеканалами «Газпром-Медиа». Компания уже подала соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Яндекса». Третьи лица в с

«Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» аналы. Как развивался конфликт «Яндекса» с правообладателями В прошлую пятницу, 24 августа 2018 г., Мосгорсуд удовлетворил поданные ему заявления и ввел предварительные обеспечительные меры в о

«Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос зовали в «Яндексе» следующие шаги компании. Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа» 24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые к

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями рения мировыми судьями поступило более 55 тысяч жалоб по всем типам дел), а кассационные жалобы — в Мосгорсуд. Процесс автоматизации деятельности мировых судей Москвы начался в 2005 году, и бол

В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал ам заявок на услуги адвокатов, переводчиков, технической поддержки КИС СОЮ, телефонному справочнику Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы и пр. Организация централизованного доступа к инструкци

Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие е заявления и другие документы через Личный кабинет на портале судов общей юрисдикции Москвы. Глава Мосгорсуда Ольга Егорова На сегодняшний день более 22 тыс. граждан и более 300 адвокатов заве

«Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте ней интегрирован. Судебное извещение – электронной почтой Каждый из 35 районных судов Москвы и сам Мосгорсуд отправляют ежемесячно от нескольких сотен до нескольких тысяч повесток. Но итоговая

Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги Все районные суды работают с приставами в электронном формате Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде внедрена подсистема межведомственного взаимодействия, связывающая каждый из них с

Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде ого суда. О проекте КИС СОЮ Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатаци

ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме Суды Москвы сдали отчеты за первое полугодие Мосгорсуд и 35 районных судов города подготовили и сдали статистические отчеты по итогам перв

Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде уды Москвы отправляют документы приставам в электронном виде В 19 районных судах столицы, а также в Мосгорсуде, внедрена система межведомственного взаимодействия с Управлением ФССП по Москве. В

Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества лось через отправку документов «Почтой России». Теперь же для передачи материалов из Департамента в Мосгорсуд и обратно их достаточно заверить электронной подписью. Помимо понятной финансовой э

В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания ю всех заседаний. По итогам слушания видеозапись будет автоматически сохранена в едином дата-центре Мосгорсуда», — рассказывает начальник отдела информационного обеспечения Мосгорсуда Ми

Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан ащает временные затраты на формирование статистических карточек по делам, переданным на апелляцию в Мосгорсуд. Что касается системы «Электронное дело», то она очень масштабная. В перспективе ее

Электронное правосудие позволило сократить время регистрации дел в судах минимум в 5 раз CNews: Сколько дел ежедневно поступает в Мосгорсуд? Каким образом они доставляются и обрабатываются? Юрий Рахматов: В случае несогласи

Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат йчас этот обмен происходит в одностороннем порядке: исполнительный лист поступает в казначейство из Мосгорсуда. Формат ответа о получении документов и отчет об их исполнении пока находится в ст

Экономия времени — экономия денег: ИТ свяжут Мосгорсуд с 12 ключевыми госорганами рых сейчас обсуждается. С их помощью находящиеся под следствием будут изучать документы, получив от Мосгорсуда уникальные ссылки. В качестве пилотного СИЗО выбрано Бутырское. В активной фазе на

Московские суды впервые подготовили статистическую отчетность в автоматическом режиме ость консолидируется в дата—центре, введенном в эксплуатацию полгода назад. ЦОД установлен в здании Мосгорсуда и служит связующим вычислительным звеном для всех районных судов Москвы. Развернут

Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ блюдают, он проходит в строгом соответствии с требованиями закона В целом члены комиссии уходили из Мосгорсуда впечатленными. Ее председатель, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Па

Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия и и развития (ММБР). Ранее, в декабре, они присутствовали при запуске Центра обработки данных (ЦОД) Мосгорсуда. Между ним и 35 участвующими в проекте районными судами теперь созданы защищенные

Мосгорсуд: Современные технологии существенно оптимизируют судопроизводство да Москвы. Мы рассчитываем, что наши нововведения позволят снизить нагрузку на сотрудников аппарата Мосгорсуда и районных судов. Еще одна проблема — сроки рассмотрения дел — тоже связана с высо

Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег я. Она упростит процесс передачи дел между инстанциями, например, районные суды смогут отправлять в Мосгорсуд материалы дел в электронном виде. Еще одно решение — подсистема аудио- и видеозапис