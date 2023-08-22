Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 126394
ИКТ 10346
Организации 8063
Ведомства 1372
Ассоциации 782
Технологии 3130
Системы 20945
Персоны 49927
География 2033
Статьи 1413
Пресса 1010
ИАА 615
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2025
Мероприятия 815

Районный суд Мосгорсуд Московский городской суд Районные суды Москвы



22.08.2023 Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму

Аферист попался Дорогомиловский районный суд Москвы признал Николая Евдокимова виновным по делу о крупном мош
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца

10 августа 2023 г. Московский городской суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК России о продлении срока содержания

24.04.2023 Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

Хакеру Дмитрию Артимовичу отказались вернуть изъятые у него денежные средства Мещанский районный суд Москвы при повторном рассмотрении отказал хакеру Дмитрию Артимовичу в

08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву

Как сообщил CNews Георгий Поспелов, адвокат совладельца компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета Рос
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными

Как абонент Tele2 безуспешно пытался вернуть средства со своего счета Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) на решен
26.05.2021 Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде

s Center выступит официальным представителем сайта 4pda.ru в Мосгорсуде С 14 мая 2021 г. по решению Мосгорсуда от 26 марта в соответствии со статьей 15.6 закона «Об информации, информатизации и
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных

лляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока их содержания в СИЗО до 23 апреля 2021 г
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест

озреваемого в особо тяжком преступлении, необходимо выпустить из СИЗО. Георгий Поспелов обратился в Мосгорсуд, указав, что районный суд «проигнорировал полномочия и процессуальную позицию следо
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц

а такой формат позволит расширить доступ граждан к правосудию и ускорить рассмотрение дел. В апреле Мосгорсуд удовлетворил просьбу граждан и вместе с «Крок» опробовал современные механизмы дист
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России

YouTube могут «забанить» Мосгорсуд рассмотрит иск компании Ontarget (ООО «Онтаргет») о блокировке на территории России
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол

запрещенных ресурсов Подаче иска «Телеспорта» против «Яндекса» предшествовало обращение компании в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по удалению спорного ко
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

лекшее тяжкие последствия), однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Мосгорсуд в очередной раз продлил срок его ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октя
25.09.2019 В России впервые арестована компьютерная программа

обеспечение не является разновидностью имущества. Вопрос об отмене решения об аресте рассматривался Лефортовским судом и апелляционной инстанцией Московского городского суда. Оба ведомства сошл
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека

ссии «навечно» заблокирована онлайн-библиотека Library Genesis (LibGen). Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску издательской компании Springer Nature Limited к провайдеру IP Volume Inc. И
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент

был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, наруша
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

од домашний арест до 13 апреля 2019 г. Об этом сообщило «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. По условиям домашнего ареста Калви запрещено покидать кв
25.12.2018 В России впервые отменен приговор за репост

Отмена приговора за репост Мосгорсуд постановил отменить приговор Евгению Корту, вынесенный еще 3 ноября 2016 г. Зеленог
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках

у разбирательству с телеканалами «Газпром-Медиа». Компания уже подала соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Яндекса». Третьи лица в с
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими»

аналы. Как развивался конфликт «Яндекса» с правообладателями В прошлую пятницу, 24 августа 2018 г., Мосгорсуд удовлетворил поданные ему заявления и ввел предварительные обеспечительные меры в о
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос

зовали в «Яндексе» следующие шаги компании. Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа» 24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые к
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями

рения мировыми судьями поступило более 55 тысяч жалоб по всем типам дел), а кассационные жалобы — в Мосгорсуд. Процесс автоматизации деятельности мировых судей Москвы начался в 2005 году, и бол
18.06.2018 В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал

ам заявок на услуги адвокатов, переводчиков, технической поддержки КИС СОЮ, телефонному справочнику Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы и пр. Организация централизованного доступа к инструкци
01.06.2018 Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие

е заявления и другие документы через Личный кабинет на портале судов общей юрисдикции Москвы. Глава Мосгорсуда Ольга Егорова На сегодняшний день более 22 тыс. граждан и более 300 адвокатов заве
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте

ней интегрирован. Судебное извещение – электронной почтой Каждый из 35 районных судов Москвы и сам Мосгорсуд отправляют ежемесячно от нескольких сотен до нескольких тысяч повесток. Но итоговая
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги

Все районные суды работают с приставами в электронном формате Во всех районных судах столицы и Мосгорсуде внедрена подсистема межведомственного взаимодействия, связывающая каждый из них с

01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде

ого суда. О проекте КИС СОЮ Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатаци
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме

Суды Москвы сдали отчеты за первое полугодие Мосгорсуд и 35 районных судов города подготовили и сдали статистические отчеты по итогам перв
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде

уды Москвы отправляют документы приставам в электронном виде В 19 районных судах столицы, а также в Мосгорсуде, внедрена система межведомственного взаимодействия с Управлением ФССП по Москве. В
29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества

лось через отправку документов «Почтой России». Теперь же для передачи материалов из Департамента в Мосгорсуд и обратно их достаточно заверить электронной подписью. Помимо понятной финансовой э
15.12.2016 В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания

ю всех заседаний. По итогам слушания видеозапись будет автоматически сохранена в едином дата-центре Мосгорсуда», — рассказывает начальник отдела информационного обеспечения Мосгорсуда Ми
06.12.2016 Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан

ащает временные затраты на формирование статистических карточек по делам, переданным на апелляцию в Мосгорсуд. Что касается системы «Электронное дело», то она очень масштабная. В перспективе ее
24.11.2016 Электронное правосудие позволило сократить время регистрации дел в судах минимум в 5 раз

CNews: Сколько дел ежедневно поступает в Мосгорсуд? Каким образом они доставляются и обрабатываются? Юрий Рахматов: В случае несогласи
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат

йчас этот обмен происходит в одностороннем порядке: исполнительный лист поступает в казначейство из Мосгорсуда. Формат ответа о получении документов и отчет об их исполнении пока находится в ст
02.11.2016 Экономия времени — экономия денег: ИТ свяжут Мосгорсуд с 12 ключевыми госорганами

рых сейчас обсуждается. С их помощью находящиеся под следствием будут изучать документы, получив от Мосгорсуда уникальные ссылки. В качестве пилотного СИЗО выбрано Бутырское. В активной фазе на
03.08.2016 Московские суды впервые подготовили статистическую отчетность в автоматическом режиме

ость консолидируется в дата—центре, введенном в эксплуатацию полгода назад. ЦОД установлен в здании Мосгорсуда и служит связующим вычислительным звеном для всех районных судов Москвы. Развернут
01.07.2016 Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ

блюдают, он проходит в строгом соответствии с требованиями закона В целом члены комиссии уходили из Мосгорсуда впечатленными. Ее председатель, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Па
18.05.2016 Мосгорсуд готов к внедрению электронного правосудия

и и развития (ММБР). Ранее, в декабре, они присутствовали при запуске Центра обработки данных (ЦОД) Мосгорсуда. Между ним и 35 участвующими в проекте районными судами теперь созданы защищенные

13.05.2016 Мосгорсуд: Современные технологии существенно оптимизируют судопроизводство

да Москвы. Мы рассчитываем, что наши нововведения позволят снизить нагрузку на сотрудников аппарата Мосгорсуда и районных судов. Еще одна проблема — сроки рассмотрения дел — тоже связана с высо
12.05.2016 Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег

я. Она упростит процесс передачи дел между инстанциями, например, районные суды смогут отправлять в Мосгорсуд материалы дел в электронном виде. Еще одно решение — подсистема аудио- и видеозапис
12.02.2016 Прецедент: «дочка» «Ростеха» заблокировала чужой сайт с похожим на свой дизайном

Сайт-клон заблокированРоскомнадзор заблокировал доступ к сайту oooamiks.ru. Ранее Мосгорсуд принял определение о введении предварительных мер в отношении данного ресурса по за

Публикаций - 699, упоминаний - 1226

Районный суд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1742 63
Google LLC 11210 56
Yandex - Яндекс 6103 53
Telegram Group 1279 47
Microsoft Corporation 23861 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3020 37
Apple Inc 11455 35
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10407 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8235 34
Meta Platforms - Facebook 4359 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10073 29
7357 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7367 24
X Corp - Twitter 2768 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4363 23
VK - Mail.ru Group 3259 22
Merlion - Мерлион 611 21
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 741 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2940 19
Т-Платформы - T-Platforms 385 17
Компьюлинк ГК - Compulink 418 15
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 14
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 13
Cloudflare 83 12
Rambler Group - Рамблер ГК 861 12
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 150 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1381 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 385 10
Samsung Electronics 9874 10
Sony 6500 10
Amazon Inc - Amazon.com 2855 10
Adobe Systems 1521 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 9
Медиасервисез - Медиасервис 17 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 649 9
АФК Система ПАО 1754 9
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 116 9
Восход ФГБУ НИИ 610 8
Assist - Ассист 205 33
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 732 33
Почта России ПАО 2061 31
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 31
Эксмо-АСТ - издательство 64 25
Евросеть 1402 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6363 22
Флибуста 30 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6195 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2534 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 196 13
Альфа-Банк 1641 13
LinkedIn 600 13
ПСБ - Промсвязьбанк 761 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1013 10
WMG - Warner Music Group 210 9
ВТБ - ВТБ24 661 9
Резонанс НПП 350 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1936 9
РЖД - Российские железные дороги 1695 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 241 8
Sony Music Entertainment 158 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 361 7
Газпром ПАО 1194 7
UMG - Universal Music Group 263 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 6
ЮКОС НК 150 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 118 6
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 412 5
Gett 73 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 5
Warner 554 5
eBay Inc 1605 4
Uber 313 4
ПромСвязьКапитал 81 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 205
Судебная власть - Judicial power 2162 193
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 126
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 117
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 107
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 161 94
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9833 67
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2564 64
Верховный суд Российской Федерации 794 64
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 692 51
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 49
Президент Российской Федерации 3876 46
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 36
Федеральное казначейство России 1620 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 31
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 295 31
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3961 23
Конституционный суд РФ 105 23
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 36 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 22
Верховный суд РФ - Судебный департамент 211 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 713 18
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 17
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 15
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 13
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 13
Правительство Москвы 2144 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2587 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 213 12
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 365 11
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 91 11
РосКомСвобода - Общественная организация 86 28
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 13
Единая Россия - Политическая партия 275 12
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 8
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 7
Интернет-видео - ассоциация 18 7
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2619 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 254 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 597 3
Русский Щит - ассоциация 38 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Демократическая политическая партия США 118 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 2
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 11 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
РусБренд 7 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56288 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41838 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21386 86
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4216 82
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8067 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26814 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9341 62
BitTorrent - протокол для обмена файлами 587 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18592 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27148 59
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3643 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13809 57
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4280 55
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12958 51
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12585 51
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6539 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9888 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11371 50
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5193 49
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2693 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22928 47
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2619 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9208 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26069 41
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2743 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15367 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9701 37
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6160 33
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11661 33
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2919 31
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1757 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9617 30
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3200 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22840 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17950 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18391 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13922 27
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11959 26
Оповещение и уведомление - Notification 3400 25
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1106 21
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 492 96
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 50
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 100 44
Google YouTube - Видеохостинг 2520 37
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 196 34
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 315 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4369 28
Google Android 13042 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 826 21
Rutor - BitTorrent-трекер 22 21
Microsoft Windows 2000 12894 20
Rakuten Viber 573 18
Apple iPhone 6 6331 18
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 27 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1530 17
Microsoft Windows 14800 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4841 15
WhatsApp Messenger 944 13
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 158 12
Apple iOS 7114 11
Linux OS 8678 11
Google Play - Google Store - Android Market 3075 11
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 68 11
Apple - App Store 2704 11
Google Gmail 861 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 747 10
NoName-club - Торрент-трекер 10 10
Яндекс.Видео 33 9
Microsoft Azure 1344 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 225 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6765 8
Age of Kings 3460 8
AllOfMP3.com 49 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2562 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 552 7
ФНС РФ ЦОД 26 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 253 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 120 7
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 6
Путин Владимир 2841 41
Врублевский Павел 94 35
Толстова Татьяна 37 33
Левин Борис 50 25
Жаров Александр 174 22
Дуров Павел 260 20
Пермяков Максим 29 20
Артимович Игорь 29 19
Артимович Дмитрий 36 19
Опанасенко Всеволод 130 17
Чичваркин Евгений 162 17
Абрамов Алексей 40 16
Фомин Дмитрий 22 16
Карчев Олег 27 16
Мангутов Владислав 26 15
Козлюк Артем 39 15
Артимовичи (братья) 22 15
Симоненко Вячеслав 36 15
Медведев Дмитрий 1637 15
Никифоров Николай 1172 14
Лящ Михаил 42 14
Михайлов Сергей 45 13
Левин Леонид 127 13
Волин Алексей 116 11
Егорова Ольга 12 11
Бырдин Алексей 28 11
Дарбинян Саркис 35 11
Власкин Андрей 18 10
Стоянов Руслан 33 10
Мишустин Михаил 544 10
Ампелонский Вадим 31 10
Докучаев Дмитрий 17 10
Тамодин Николай 47 9
Давыдов Александр 47 9
Рябыко Максим 11 9
Квасов Денис 18 9
Кулин Филипп 44 9
Дадинский Сергей 11 9
Ананьев Алексей 109 8
Нечаев Андрей 24 8
Россия - РФ - Российская федерация 128265 539
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40577 449
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50867 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15747 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6622 37
Европа 21564 31
Украина 7413 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15614 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13127 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13876 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13479 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 16
Германия - Федеративная Республика 12303 16
Нидерланды 3357 16
Казахстан - Республика 5126 15
Москва - САО - Хорошёвский район 33 14
Европа Восточная 3022 13
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 272 13
Азия - Азиатский регион 5205 13
Великобритания - Лондон 2388 12
Индия - Bharat 5181 12
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 207 11
Беларусь - Белоруссия 4688 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 808 9
Ближний Восток 2710 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2107 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3466 8
Франция - Французская Республика 7642 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1620 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2472 7
Китай - Тайвань 3842 7
Москва - ЗАО - Кунцево - Кунцевский район 15 7
Нидерланды - Амстердам 602 7
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 399 7
Земля - планета Солнечной системы 10039 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1148 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1003 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 526 6
Россия - ЮФО - Севастополь 502 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1450 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5727 314
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2494 268
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46290 264
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3873 207
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6794 168
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1701 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43599 137
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6733 132
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3225 92
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5301 69
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 425 45
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 648 43
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5701 41
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 541 41
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2273 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25370 39
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3172 34
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1527 34
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - Экстремизм 356 33
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3514 32
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2358 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4622 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4092 29
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1210 29
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 761 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10244 28
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 316 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21558 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8177 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11364 23
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 434 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14593 21
Банкротство - несостоятельность 376 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7031 19
Дача - дачники 647 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15886 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9689 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3356 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6173 18
Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 400 17
Коммерсантъ - Издательский дом 1414 57
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 728 50
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11055 46
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 855 37
РИА Новости 829 27
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 13
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 13
Ведомости 666 12
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 11
Forbes - Форбс 666 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 11
Прайм - Агентство экономической информации 863 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 9
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 163 9
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 7
Bloomberg 1156 6
TAdviser - Центр выбора технологий 325 6
Говорит Москва - радиостанция 23 6
Wikipedia - Википедия 447 6
Рен ТВ - телеканал 64 5
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 4
За Телеком - telegram-канал 42 4
Известия ИД 519 4
NEWSru.com 229 4
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 4
Российская газета 249 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 3
Царьград - телеканал 21 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 3
LibGen 3 3
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 28 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 75 3
Медуза - Meduza 49 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 3
РОИ - Российская общественная инициатива 77 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 34 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 2
Россия-1 - телеканал 22 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 58 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2497 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7619 14
IDC - International Data Corporation 4876 5
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 2
Frost & Sullivan 202 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
SimilarWeb 35 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 1
Forrester Research 815 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Gartner - Гартнер 3503 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1332 7
РАН - Российская академия наук 1826 7
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 4
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 30 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 20 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 3
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 3
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 13 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 93 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 505 2
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 4 2
ИИИ - Институт исследований интернета 50 2
Библиотека Максима Мошкова 16 2
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 2
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 13 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 9 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 185 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 11 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 761 1
РАН Кольский научный центр - Кольский Научный центр Российской Академии Наук 2 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 36 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 704 1
МВД РФ - Воронежский институт 1 1
Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 296 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
Гуманитарный университет Екатеринбурга 1 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11968 44
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2168 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 942 5
CNews AWARDS - награда 440 4
MeYou 3 3
Чемпионат Италии по футболу 12 3
День молодёжи - 27 июня 710 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1112 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 689 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 361 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
ProIntegration Awards 5 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1247176, в очереди разбора - 837686.
Создано именных указателей - 126394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще