Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России

Россиянам могут закрыть доступ к YouTube из-за публикации ряда роликов, нарушающих авторские права компании «Онтаргет». Дело будет рассмотрено в Мосгорсуде в начале июня 2020 г., но вероятность всероссийской блокировки крупнейшего видеохостинга в мире мала.



YouTube могут «забанить»

Мосгорсуд рассмотрит иск компании Ontarget (ООО «Онтаргет») о блокировке на территории России принадлежащего ИТ-гиганту Google видеосервиса YouTube. Претензии компании, занимающейся разработкой тестов для оценки персонала, связаны с рядом видеороликов, размещенных на YouTube, в которых рассматривается процесс прохождения этих тестов.

Иск Ontarget против Google был подан еще в 3 февраля 2020 г. (номер дела – 3-0200/2020, номер материала – М-0059/2020) и принят к производству 6 февраля 2020 г. В этот же день началась процедура его рассмотрения, и слушание было назначено на 16 марта 2020 г., но было отложено «по иным причинам» до 8 апреля 2020 г. По этим же причинам его перенесли на 8 мая 2020 г., однако оно было отложено в третий раз, теперь из-за неявки обеих сторон.

20 мая 2020 г. стало известно о назначении судебного заседания на 5 июня 2020 г. Дело ведет судья Мосгорсуда Наталья Севастьянова, оно проходит по категории «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» (ч.3 ст.26 ГПК РФ).

YouTube в очередной раз пытаются заблокировать в России

YouTube – это крупнейший и популярнейший видеохостинг в мире. Основанный в феврале 2005 г., за 15 лет своего существования он поднялся до второго места в рейтинге самых посещаемых сайтов Alexa, а его выручка за 2019 г. составила $15 млрд. Согласно статистике Mediascope, месячная аудитория портала в России по итогам февраля 2020 г. достигла 45,4 млн человек.

Суть спора

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора и учредителя Ontarget Светлану Симоненко, за размещение на каналах YouTube роликов с записями прохождения тестов компании Ontarget подала иск с требованием о вечной блокировке YouTube. Основанием для такого требования стал тот факт, что Google нарушает права Ontarget не в первый раз.

В 2018 г. Мосгорсуд рассматривал аналогичный спор компаний и принял сторону истца, обязав Google удалить спорный контент. В период рассмотрения дела представители Google в суде заявляли, что компания не может быть ответчиком по нему, поскольку не является хостинг-провайдером YouTube. Этот аргумент Мосгорсуд не принял, сославшись на данные Роскомнадзора и открытых источников.

Несмотря на проигрыш в суде, американский ИТ-гигант по прошествии времени не исполнил требование суда. Видеоролики, ставшие предметом судебного разбирательства, по-прежнему доступны для просмотра. Светлана Симоненко заявила «Коммерсанту», что блокировка только одной страницы YouTube «не приведет к желаемому результату», поскольку на сервисе «появляются новые видео».

Вечной блокировки не будет

Согласно действующему в России антипиратскому законодательству, в случае победы Ontarget в суде YouTube действительно может грозить вечная блокировка на территории России. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что вероятность такого исхода событий невелика.

К примеру, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян подчеркнул, что требования заблокировать YouTube в России выдвигались и раньше. Он добавил, что блокировка столь крупного ресурса приведет к крупномасштабному ограничению прав россиян и будет противоречить Конституции России.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов считает чрезмерным требование заблокировать весь YouTube во всей стране из-за пары роликов. Гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов отметил, что одним из вариантов исхода этого спора может стать блокировка отдельного YouTube-канала вместо закрытия доступа к ресурсу в целом.

Как в России блокировали YouTube

Попытки частично или полностью заблокировать YouTube в России предпринимаются на протяжении многих лет. К примеру, в сентябре 2013 г. Генпрокуратура потребовала от крупнейших интернет-провайдеров заблокировать доступ к аккаунтам пользователей YouTube, распространяющих экстремистский фильм «Невинность мусульман».

В марте 2014 г. Генпрокуратура вновь потребовала блокировки видеохостинга. Требование включало блокировку размещенного на YouTube видеоролика с обращением к жителям Украины, но некоторые провайдеры заблокировали доступ ко всему YouTube целиком.

В июне 2015 г. YouTube впервые подвергся серьезной блокировке. Роскомнадзор внес полтора десятка IP-адресов сервиса за распространение всего двух видеороликов. Одним из них стало обращение группы Anonymous против интернет-цензуры в России, а второй ролик – это запись выступления группы «Коловрат» на «Русском марше» в 2011 г. Спустя месяц, в июле 2015 г. Роскомнадзор обвинил YouTube в неисполнении решения Мосгорсуда об удалении копий телесериалов, принадлежащих каналу ТНТ, включая сериал «Чернобыль». Над сервисом вновь нависла угроза полной блокировки.

По состоянию на 20 мая 2020 г. россияне могут пользоваться YouTube без каких-либо ограничений, хотя попытки заблокировать его продолжают предприниматься. К примеру, по информации «Коммерсанта», вечной блокировкой видеохостингу в конце 2019 г. пригрозило издательство «Эксмо» за отказ от автоматического удаления пиратских копий аудиокниги «Задача трех тел» Лю Цысиня.