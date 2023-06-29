РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей

Директор южноуральского «Ростелекома» назначен председателем комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области компании «Ростелеком» Евгений Макагонов назначен председателем комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). Кандидатуру единогласно одобрили участники очередного заседания правления. Евгений Макагонов напомнил, что цель создания комитета – это конструкти

Развитие экономики и обеспечение технологического суверенитета – основные вопросы, обсуждаемые на Съезде РСПП р финансов, заместители премьер-министра, руководитель Федеральной налоговой службы и другие. Съезд РСПП — это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов недель российского бизнеса, в

РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности здное заседание Комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвященное вопросам безопасности российских предприятий в условиях киберпротивостояни

Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки ектировки в законопроект № 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Аналитики РСПП уверены, что если внедрить процедуру классификации для получении юридического статуса дл

Российских программистов-одиночек обложат налогами Программистов выведут из тени Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) придумал, как вывести из тени отечественных программистов, работающих из дома и не отчисляющих налоги в российскую казну. Как пишут «Известия», свои предложения РСПП изложил в докл

Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой» Идея Минцифры российским компаниям не нравится Комиссия по связи и информационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о попра

От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito Критика новых правил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал новые правила работы с

«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год ликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Сове

МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» Операторы недовольны «Доступным интернетом» Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает значительно сократить спи

CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли Награда РСПП для CNews CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (

«Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства фровых услуг и решений, и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательс

Российский бесплатный интернет украсят рекламой ированных операторов за три месяца эксперимента (начался в апреле 2020 г.) в комиссии по связи и ИТ РСПП оценили в 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа. 1 сентября 2020 г. виц

Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей м хранении трафика технологических сетей. Об этом, как пишет ТАСС, в своем отзыве к документу завил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В него входят, в том числе, операто

Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных сообщается в письме статс-секретаря – заместителя министра Людмилы Боковой, направленном президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину 9 июня. «С учето

Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли Комитет РСПП по цифровой экономике рекомендовал направить в Правительство России доклад с предложения

«Отечественный софт» написал письмо в РСПП о допуске иностранных компаний в реестр российского ПО оциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину в связи с интервью, опу

Глава РСПП Александр Шохин в интервью CNews – о локализации иностранного ПО CNews: Как движется работа РСПП по вопросам локализации иностранного ПО? Александр Шохин: Это компетенция Комитета по цифровой экономике, и этот комитет темы такого рода обсуждает достаточно регулярно. Была специальная с

SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать венного ПО Российский офис SAP прорабатывает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вопрос, как локализовать продукты немецкой компании, чтобы они могли считаться российск

Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя

Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя

Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту» экономического форума при участии руководства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Восточного комитета Германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты (

Elittech оснастила современными средствами отображения помещения РСПП нный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.Российский союз промышленников и предпринимателей ведет постоянную практическую работу с учас

ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие» «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) стала победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динам

InfoWatch присоединилась к «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» Компания InfoWatch вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Соответствующий приказ был подписа

Министр связи убеждал сотовых операторов поднять цены на 4G ство «Интерфкас» слова министра связи Николая Никифорова на заседании комиссии по телекоммуникациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). - Одна из идей, про которую я сов

Peak Systems вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей» з»), входящая в состав холдинга ITG (Inline Technologies Group), вступила в региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» — «Союз работодателей Ростовской области

РСПП будет проводить видеоконференции посредством сервиса i.Mind Компания Mind Labs и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о сотрудничестве. В рам

Комиссия РСПП одобрила работу «Ростелекома» по созданию «электронного правительства» и решила оказывать ему содействие Комиссия по телекоммуникациям и информационным технологиям Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняла решение «одобрить результа

Комитет РСПП по инновационной политике: высокотехнологичным компаниям нужен зеленый коридор 23 ноября состоялось второе заседание Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по инновационной политике, главой которого является генеральный директор Российской кор

Skype в опале: идет война на два фронта В России началось все с того, что в сети появилась заметка о заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион

Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ создаст рабочую группу по развитию IP-телефонии 21 июля 2009 г. состоялось заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион

Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ круглый стол «Проблемы безопасности ИКТ систем нового поколения», который был организован комиссией РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям. В круглом столе приняли участие предс

«Армада» получила награду РСПП «Армада» (ММВБ, РТС: ARMD) получила награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как «Лучшая инновационная компания». РСПП – общероссийская организация, представ

"SAP в странах СНГ" принята в РСПП Компания «SAP в странах СНГ» принята в Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей). Как отмечают в SAP, ее чле

27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум РФ, Пенсионного фонда РФ, ФКЦБ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и члены Совета Федерации ФС РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Европейс

"Русские веб-ресурсы" и РСПП заключили партнерское соглашение ва с Центром маркетинга и развития предприятий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках этого соглашения, как сообщается, партнеры намерены вести согласованную инфор