Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 297
РСПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 20
|Шохин Александр 21 14
|Шадаев Максут 384 10
|Осеевский Михаил 221 8
|Мишустин Михаил 302 7
|Волож Аркадий 181 5
|Иванов Олег 124 4
|Семенов Анатолий 12 4
|Яровая Ирина 63 4
|Горелкин Антон 34 4
|Парменова Наталия 62 3
|Иванов Владимир 43 3
|Бунина Елена 27 3
|Мытенков Сергей 4 3
|Глазков Борис 40 3
|Бокова Людмила 80 3
|Лашин Ренат 25 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Филатов Андрей 99 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Озеров Виктор 26 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Талыбов Азер 5 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 2
|Матвеев Лев 42 2
|Носков Константин 201 2
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 2
|Клишас Андрей 44 2
|Лугов Андрей 32 2
|Прибочий Михаил 34 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Погудин Александр 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761696, в очереди разбора - 665385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru