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РСПП
Российский союз промышленников и предпринимателей


18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 2
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 3
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии 2
05.08.2021 От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito 5
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 6
28.06.2021 Исследование: технологии стали драйвером устойчивого развития в России 2
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 4
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 1
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 2
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 2
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 4
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 3
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 10
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
25.12.2020 DAAS — «новый черный» для поставщиков оборудования Intel 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года 2
26.10.2020 CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 9
05.10.2020 «Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства 5
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 3
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 4
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 8
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 5
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 2
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 2
15.06.2020 Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных 4
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
03.06.2020 Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 2
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 4
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса 5
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 3
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 2
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1

Публикаций - 122, упоминаний - 297

РСПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 16
Yandex - Яндекс 4101 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
SAP SE 3212 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Microsoft Corporation 11077 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
АФК Система ПАО 994 4
Siemens AG - Сименс Россия 651 4
Turkcell 179 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Oracle Corporation 3344 3
Telegram Group 702 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
SEC Consult Services 929 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Cisco Systems 2040 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Huawei 2730 2
Abbyy 793 2
Ланит ГК 1156 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Крок 1219 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Цифра ГК 116 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
ГКС - Группа компаний Систематика 195 2
Google LLC 7148 2
Twitter 2204 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1572 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Роснефть НК 367 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Invesco 4 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Газпром нефть 382 2
Газпром ПАО 520 2
Новатэк 27 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Аэрофлот 493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Lastar 2 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Wellington Management Group 6 2
Коловрат 5 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Черкизово ГК 73 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
Вотрон 16 1
Силовые машины 32 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
Capital Group 23 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
WCM Investment 3 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Harding Loevner 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 31
Президент Российской Федерации 1439 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 11
Правительство РФ 2203 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
Счётная палата РФ 460 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Руссофт - Russoft 250 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ЛДПР 69 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HR-Grid 2 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ИТ-аудит 75 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Turkcell Bip - Мессенджер 13 4
В кругу друзей - социальная сеть 11 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Мир тесен - социальная сеть 11 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Google Android 10751 2
Linux OS 4257 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 5 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
ВТБ Форекс - ВТБ Капитал Форекс 3 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
SAP Fiori 40 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
ОМП Аврора ОС - Следопыт SSL 4 1
HPE ArcSight 50 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Siemens MindSphere 22 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
SAP SuccessFactors 110 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 429 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Stafory - робот Вера 24 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Путин Владимир 1824 20
Шохин Александр 21 14
Шадаев Максут 384 10
Осеевский Михаил 221 8
Мишустин Михаил 302 7
Волож Аркадий 181 5
Иванов Олег 124 4
Семенов Анатолий 12 4
Яровая Ирина 63 4
Горелкин Антон 34 4
Парменова Наталия 62 3
Иванов Владимир 43 3
Бунина Елена 27 3
Мытенков Сергей 4 3
Глазков Борис 40 3
Бокова Людмила 80 3
Лашин Ренат 25 3
Белоусов Андрей 53 3
Филатов Андрей 99 2
Хинштейн Александр 50 2
Рубанов Владимир 61 2
Кисляков Евгений 83 2
Дворкович Аркадий 169 2
Озеров Виктор 26 2
Яковицкий Алексей 12 2
Худавердян Тигран 66 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Комиссаров Алексей 17 2
Талыбов Азер 5 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 2
Матвеев Лев 42 2
Носков Константин 201 2
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 2
Клишас Андрей 44 2
Лугов Андрей 32 2
Прибочий Михаил 34 1
Абакумов Евгений 103 1
Богданов Кирилл 91 1
Погудин Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
Германия - Федеративная Республика 3633 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Украина 3365 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Европа 3752 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Япония 2780 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - Ярославль 404 3
Россия - Калининградская область 537 3
Россия - Ростовская область 862 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Грузия 691 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - Псковская область 301 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Северная Америка 1411 2
Россия - Сочи 912 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Нидерланды 973 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Ирландия - Республика 363 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Польша - Республика 829 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ярославская область 332 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 10
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 8
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 7
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
Русский язык 982 3
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Хартия добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 1 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
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Forbes - Форбс 442 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
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Прайм - Агентство экономической информации 528 1
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
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Создано именных указателей - 46354.
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