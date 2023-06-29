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РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей
СОБЫТИЯ
|29.06.2023
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Директор южноуральского «Ростелекома» назначен председателем комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
компании «Ростелеком» Евгений Макагонов назначен председателем комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). Кандидатуру единогласно одобрили участники очередного заседания правления. Евгений Макагонов напомнил, что цель создания комитета – это конструкти
|17.03.2023
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Развитие экономики и обеспечение технологического суверенитета – основные вопросы, обсуждаемые на Съезде РСПП
р финансов, заместители премьер-министра, руководитель Федеральной налоговой службы и другие. Съезд РСПП — это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов недель российского бизнеса, в
|08.06.2022
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РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности
здное заседание Комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвященное вопросам безопасности российских предприятий в условиях киберпротивостояни
|19.05.2022
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Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки
ектировки в законопроект № 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Аналитики РСПП уверены, что если внедрить процедуру классификации для получении юридического статуса дл
|04.02.2022
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Российских программистов-одиночек обложат налогами
Программистов выведут из тени Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) придумал, как вывести из тени отечественных программистов, работающих из дома и не отчисляющих налоги в российскую казну. Как пишут «Известия», свои предложения РСПП изложил в докл
|28.01.2022
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Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»
Идея Минцифры российским компаниям не нравится Комиссия по связи и информационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о попра
|05.08.2021
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От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito
Критика новых правил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал новые правила работы с
|25.06.2021
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«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год
ликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Сове
|24.02.2021
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МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»
Операторы недовольны «Доступным интернетом» Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает значительно сократить спи
|20.10.2020
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CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли
Награда РСПП для CNews CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (
|05.10.2020
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«Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства
фровых услуг и решений, и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательс
|04.09.2020
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Российский бесплатный интернет украсят рекламой
ированных операторов за три месяца эксперимента (начался в апреле 2020 г.) в комиссии по связи и ИТ РСПП оценили в 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа. 1 сентября 2020 г. виц
|13.08.2020
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Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей
м хранении трафика технологических сетей. Об этом, как пишет ТАСС, в своем отзыве к документу завил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В него входят, в том числе, операто
|15.06.2020
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Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных
сообщается в письме статс-секретаря – заместителя министра Людмилы Боковой, направленном президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину 9 июня. «С учето
|29.11.2019
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Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли
Комитет РСПП по цифровой экономике рекомендовал направить в Правительство России доклад с предложения
|25.06.2019
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«Отечественный софт» написал письмо в РСПП о допуске иностранных компаний в реестр российского ПО
оциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину в связи с интервью, опу
|17.06.2019
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Глава РСПП Александр Шохин в интервью CNews – о локализации иностранного ПО
CNews: Как движется работа РСПП по вопросам локализации иностранного ПО? Александр Шохин: Это компетенция Комитета по цифровой экономике, и этот комитет темы такого рода обсуждает достаточно регулярно. Была специальная с
|18.04.2019
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SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать
венного ПО Российский офис SAP прорабатывает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вопрос, как локализовать продукты немецкой компании, чтобы они могли считаться российск
|03.10.2018
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Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны
Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя
|02.10.2018
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Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов
Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя
|24.05.2018
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Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту»
экономического форума при участии руководства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Восточного комитета Германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты (
|30.01.2017
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Elittech оснастила современными средствами отображения помещения РСПП
нный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.Российский союз промышленников и предпринимателей ведет постоянную практическую работу с учас
|24.03.2015
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ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие»
«Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) стала победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динам
|12.03.2015
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InfoWatch присоединилась к «Российскому союзу промышленников и предпринимателей»
Компания InfoWatch вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Соответствующий приказ был подписа
|03.10.2014
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Министр связи убеждал сотовых операторов поднять цены на 4G
ство «Интерфкас» слова министра связи Николая Никифорова на заседании комиссии по телекоммуникациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). - Одна из идей, про которую я сов
|19.08.2014
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Peak Systems вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей»
з»), входящая в состав холдинга ITG (Inline Technologies Group), вступила в региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» — «Союз работодателей Ростовской области
|10.04.2012
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РСПП будет проводить видеоконференции посредством сервиса i.Mind
Компания Mind Labs и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о сотрудничестве. В рам
|22.12.2011
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Комиссия РСПП одобрила работу «Ростелекома» по созданию «электронного правительства» и решила оказывать ему содействие
Комиссия по телекоммуникациям и информационным технологиям Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняла решение «одобрить результа
|25.11.2009
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Комитет РСПП по инновационной политике: высокотехнологичным компаниям нужен зеленый коридор
23 ноября состоялось второе заседание Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по инновационной политике, главой которого является генеральный директор Российской кор
|26.10.2009
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Skype в опале: идет война на два фронта
В России началось все с того, что в сети появилась заметка о заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион
|23.07.2009
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Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ создаст рабочую группу по развитию IP-телефонии
21 июля 2009 г. состоялось заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион
|17.04.2009
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Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ
круглый стол «Проблемы безопасности ИКТ систем нового поколения», который был организован комиссией РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям. В круглом столе приняли участие предс
|05.02.2008
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«Армада» получила награду РСПП
«Армада» (ММВБ, РТС: ARMD) получила награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как «Лучшая инновационная компания». РСПП – общероссийская организация, представ
|21.10.2005
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"SAP в странах СНГ" принята в РСПП
Компания «SAP в странах СНГ» принята в Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей). Как отмечают в SAP, ее чле
|19.03.2003
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27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум
РФ, Пенсионного фонда РФ, ФКЦБ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и члены Совета Федерации ФС РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Европейс
|10.04.2002
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"Русские веб-ресурсы" и РСПП заключили партнерское соглашение
ва с Центром маркетинга и развития предприятий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках этого соглашения, как сообщается, партнеры намерены вести согласованную инфор
|07.02.2001
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На сайте РСПП начинается презентация новой технологии обмена коммерческой информацией "Гиперторг"
Сегодня, 7 февраля, на официальном сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) начинается презентация но
РСПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 40
|Шохин Александр 36 31
|Шадаев Максут 1210 22
|Мишустин Михаил 787 11
|Манкевич Виталий 11 10
|Осеевский Михаил 350 10
|Семенов Анатолий 35 9
|Белоусов Андрей 149 8
|Щеголев Игорь 699 7
|Волож Аркадий 268 6
|Горелкин Антон 118 6
|Яровая Ирина 72 6
|Казарян Карен 84 6
|Мытенков Сергей 6 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Лобас Аркадий 40 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Григоренко Дмитрий 249 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Иванов Олег 153 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Рубанов Владимир 76 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Бунина Елена 35 4
|Ермаков Валерий 140 4
|Лашин Ренат 87 4
|Лихачев Алексей 44 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Провоторов Александр 158 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Беляев Александр 21 4
|Семенов Вадим 65 4
|Мурычев Александр 5 4
|Лещенко Михаил 33 4
|Петров Георгий 6 4
|Коммо Ирина 4 4
|Бокова Людмила 82 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Торбахов Александр 111 3
|Худавердян Тигран 94 3
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