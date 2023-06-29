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РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей

СОБЫТИЯ


29.06.2023 Директор южноуральского «Ростелекома» назначен председателем комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

компании «Ростелеком» Евгений Макагонов назначен председателем комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). Кандидатуру единогласно одобрили участники очередного заседания правления. Евгений Макагонов напомнил, что цель создания комитета – это конструкти
17.03.2023 Развитие экономики и обеспечение технологического суверенитета – основные вопросы, обсуждаемые на Съезде РСПП

р финансов, заместители премьер-министра, руководитель Федеральной налоговой службы и другие. Съезд РСПП — это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов недель российского бизнеса, в
08.06.2022 РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности

здное заседание Комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвященное вопросам безопасности российских предприятий в условиях киберпротивостояни
19.05.2022 Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки

ектировки в законопроект № 1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Аналитики РСПП уверены, что если внедрить процедуру классификации для получении юридического статуса дл
04.02.2022 Российских программистов-одиночек обложат налогами

Программистов выведут из тени Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) придумал, как вывести из тени отечественных программистов, работающих из дома и не отчисляющих налоги в российскую казну. Как пишут «Известия», свои предложения РСПП изложил в докл
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»

Идея Минцифры российским компаниям не нравится Комиссия по связи и информационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о попра
05.08.2021 От новых правил по работе с биометрией пострадают «Яндекс» и Avito

Критика новых правил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал новые правила работы с
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год

ликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Сове
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»

Операторы недовольны «Доступным интернетом» Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает значительно сократить спи
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли

Награда РСПП для CNews CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (
05.10.2020 «Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства

фровых услуг и решений, и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательс
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой

ированных операторов за три месяца эксперимента (начался в апреле 2020 г.) в комиссии по связи и ИТ РСПП оценили в 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа. 1 сентября 2020 г. виц
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей

м хранении трафика технологических сетей. Об этом, как пишет ТАСС, в своем отзыве к документу завил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В него входят, в том числе, операто
15.06.2020 Минкомсвязи отозвало законопроект о регулировании больших данных

сообщается в письме статс-секретаря – заместителя министра Людмилы Боковой, направленном президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину 9 июня. «С учето
29.11.2019 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел меры господдержки экспортного потенциала дата-отрасли

Комитет РСПП по цифровой экономике рекомендовал направить в Правительство России доклад с предложения
25.06.2019 «Отечественный софт» написал письмо в РСПП о допуске иностранных компаний в реестр российского ПО

оциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину в связи с интервью, опу
17.06.2019 Глава РСПП Александр Шохин в интервью CNews – о локализации иностранного ПО

CNews: Как движется работа РСПП по вопросам локализации иностранного ПО? Александр Шохин: Это компетенция Комитета по цифровой экономике, и этот комитет темы такого рода обсуждает достаточно регулярно. Была специальная с
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать

венного ПО Российский офис SAP прорабатывает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) вопрос, как локализовать продукты немецкой компании, чтобы они могли считаться российск
03.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике обсудил создание виртуальной особой экономической зоны

Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя
02.10.2018 Комитет РСПП по цифровой экономике рассмотрел подходы к повышению экспортного потенциала российских облачных сервисов

Комитет РСПП по цифровой экономике на своем заседании при участии Минэкономразвития России, Минкомсвя
24.05.2018 Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту»

экономического форума при участии руководства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Восточного комитета Германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты (
30.01.2017 Elittech оснастила современными средствами отображения помещения РСПП

нный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.Российский союз промышленников и предпринимателей ведет постоянную практическую работу с учас
24.03.2015 ЕЭТП победила в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номинации «За инновационное развитие»

«Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) стала победителем конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динам
12.03.2015 InfoWatch присоединилась к «Российскому союзу промышленников и предпринимателей»

Компания InfoWatch вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП). Соответствующий приказ был подписа
03.10.2014 Министр связи убеждал сотовых операторов поднять цены на 4G

ство «Интерфкас» слова министра связи Николая Никифорова на заседании комиссии по телекоммуникациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). - Одна из идей, про которую я сов
19.08.2014 Peak Systems вступила в «Российский союз промышленников и предпринимателей»

з»), входящая в состав холдинга ITG (Inline Technologies Group), вступила в региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей» — «Союз работодателей Ростовской области
10.04.2012 РСПП будет проводить видеоконференции посредством сервиса i.Mind

Компания Mind Labs и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились о сотрудничестве. В рам
22.12.2011 Комиссия РСПП одобрила работу «Ростелекома» по созданию «электронного правительства» и решила оказывать ему содействие

Комиссия по телекоммуникациям и информационным технологиям Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняла решение «одобрить результа
25.11.2009 Комитет РСПП по инновационной политике: высокотехнологичным компаниям нужен зеленый коридор

23 ноября состоялось второе заседание Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по инновационной политике, главой которого является генеральный директор Российской кор
26.10.2009 Skype в опале: идет война на два фронта

В России началось все с того, что в сети появилась заметка о заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион
23.07.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ создаст рабочую группу по развитию IP-телефонии

21 июля 2009 г. состоялось заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по телекоммуникациям и информацион
17.04.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ

круглый стол «Проблемы безопасности ИКТ систем нового поколения», который был организован комиссией РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям. В круглом столе приняли участие предс
05.02.2008 «Армада» получила награду РСПП

«Армада» (ММВБ, РТС: ARMD) получила награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как «Лучшая инновационная компания». РСПП – общероссийская организация, представ
21.10.2005 "SAP в странах СНГ" принята в РСПП

Компания «SAP в странах СНГ» принята в Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей). Как отмечают в SAP, ее чле
19.03.2003 27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум

РФ, Пенсионного фонда РФ, ФКЦБ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и члены Совета Федерации ФС РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Европейс
10.04.2002 "Русские веб-ресурсы" и РСПП заключили партнерское соглашение

ва с Центром маркетинга и развития предприятий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках этого соглашения, как сообщается, партнеры намерены вести согласованную инфор
07.02.2001 На сайте РСПП начинается презентация новой технологии обмена коммерческой информацией "Гиперторг"

Сегодня, 7 февраля, на официальном сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) начинается презентация но

Публикаций - 264, упоминаний - 503

РСПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
МегаФон 10742 37
Yandex - Яндекс 9216 34
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Microsoft Corporation 25775 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
SAP SE 5601 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Google LLC 12690 9
Huawei 4677 8
Oracle Corporation 7074 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
9594 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Xerox - The Haloid Company 1168 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
АйТи 1519 4
ESG - Enterprise Strategy Group 264 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Гранит-Центр НПП 47 4
Samsung Electronics 11065 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Газпром ПАО 1493 14
Альфа-Банк 1979 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Почта России ПАО 2370 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Газпром нефть 725 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Европейский деловой клуб 6 5
Татнефть 243 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Альфа-Групп 745 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Мосэнерго ПАО 132 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 3
Евросеть 1421 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 3
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 3
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 3
Бурятзолото 12 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 91
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
Федеральное собрание Российской Федерации 318 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 15
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 14
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 12
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 6
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ЛДПР 116 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 17
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Google Android 15244 5
Linux OS 11533 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Turkcell Bip - Мессенджер 36 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
В кругу друзей - социальная сеть 21 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
FreePik 1841 4
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iPhone 6 4861 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 3
Google - Gmail 1021 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 2
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Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
FlexSoft - FXL Платформа 67 2
Gismeteo - Гисметео 38 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 2
OpenAI - ChatGPT 720 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 2
Apple iOS 8583 2
Путин Владимир 3454 40
Шохин Александр 36 31
Шадаев Максут 1210 22
Мишустин Михаил 787 11
Манкевич Виталий 11 10
Осеевский Михаил 350 10
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
РАН - Российская академия наук 2122 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
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Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ГБОУ школа № 57 2 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
CNews AWARDS - награда 571 4
Moscow Education Online 12 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Форум по цифровой трансформации 3 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
SAP Value Award 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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