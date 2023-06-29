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Директор южноуральского «Ростелекома» назначен председателем комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

Директор регионального филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов назначен председателем комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). Кандидатуру единогласно одобрили участники очередного заседания правления.

Евгений Макагонов напомнил, что цель создания комитета – это конструктивный диалог между бизнесом, государством и обществом по цифровой трансформации отраслей экономики России. Директор филиала отметил также, что опыт и компетенции провайдера будут направлены на решение задач промышленности региона.

«Компания “Ростелеком” является центром компетенций по созданию инновационной инфраструктуры страны в ходе нацпроекта “Цифровая экономика”. Наши технологии с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых двойников, а также видеоаналитики помогают автоматизировать гигантские производства и способствовать росту доходов предприятий. ИТ-решения на базе российского ПО предоставляются по принципу одного окна. Это значит, что заказчик обеспечен как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных. Телекоммуникационными и ИТ-услугами нашей компании пользуются более 600 тыс. корпоративных клиентов России, включая крупнейшие предприятия и компании различных отраслей экономики Южного Урала», - сказал он.

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Евгений Макагонов

В августе 2023 г. «Ростелеком» планирует организовать расширенное заседание комитета по цифровизации и развитию информационных технологий СПП Челябинской области. На встрече будут обсуждаться вопросы импортозамещения оборудования, цифровизации и автоматизации производств, оптимизации логистических каналов, а также кадровых ресурсов.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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