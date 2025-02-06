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Макагонов Евгений



06.02.2025 Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах 1
08.08.2024 В Челябинской области после проливных дождей вновь устойчиво заработали интернет и телефон от «Ростелекома» 1
08.07.2024 «Ростелеком» и «Апри» договорись о реализации совместных проектов 1
08.07.2024 «Ростелеком» и «ИТ-лицей Привилегия» договорились внедрять цифровые инновации в образование 1
08.07.2024 «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области договорились вместе внедрять искусственный интеллект 1
28.03.2024 «Ростелеком» в Челябинске обеспечивает умными счетчиками ЖК «ТвояПривилегия» 1
25.03.2024 Уличные светильники поумнеют: «Ростелеком» приступил к модернизации освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области 1
15.03.2024 За порядком на выборах президента в Челябинской области наблюдают 2 000 камер «Ростелекома» 1
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 1
17.01.2024 Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села 1
11.01.2024 «Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области 1
18.12.2023 «Ростелеком» обеспечит покрытие зоны «слез и поцелуев» сетью Wi-Fi на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске 1
14.12.2023 «Ростелеком» пилотирует решение по мониторингу рабочего персонала на одном из промышленных предприятий Южного Урала 1
15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 1
10.08.2023 Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечивает безопасность жителей и их имущества на Урале 1
18.07.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала 1
29.06.2023 Директор южноуральского «Ростелекома» назначен председателем комитета Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 1
05.06.2023 «Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД 1
25.05.2023 Безопасность 60 тыс. жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома» 1
23.05.2023 Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ 1
22.05.2023 «Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале 1
20.04.2023 «Ростелеком» расширил каналы связи для кластера коттеджных поселков на западе Челябинска 1
23.03.2023 Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии 1
16.03.2023 «Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ 1
06.03.2023 Евгений Макагонов назначен директором Челябинского филиала «Ростелекома» 2

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Макагонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9720 24
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Dropbox 498 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 1
Google LLC 11804 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 6
АПРИ 3 2
Талан УК 8 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
Металлург КБ 23 1
Уралэнергосбыт - Уральская энергосбытовая компания 3 1
Правительство Челябинской области 63 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1365 1
Федерация фигурного катания на коньках России 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10787 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 15
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2917 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4035 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2127 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12556 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4676 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1463 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1783 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24517 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 3
Умные платформы 1691 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3432 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8214 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 297 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 527 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 42 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1040 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 4
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 1
Google Android 14028 1
Apple iOS 7826 1
Google Android TV 316 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 1
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