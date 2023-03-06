Евгений Макагонов назначен директором Челябинского филиала «Ростелекома»

Челябинский филиал компании «Ростелеком» возглавил Евгений Макагонов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«На Южном Урале фокус внимания нового руководителя будет направлен на рост клиентоориентированности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту. Уверен, что успешный опыт Евгения Макагонова в реализации этих задач умножит положительную динамику развития филиала и будет способствовать внедрению новых эффективных проектов», — отметил вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин.

Евгений Макагонов родился в 1982 г. в Ставропольском крае. Трудовую деятельность начал в качестве системного администратора в «Северо-Кавказской Академии государственной службы», где учился на факультете управления. В отрасль связи пришел 10 лет назад. Работал в компании «ЭР-телеком холдинг» в Алтайском крае, занимал должности руководителя отдела розничных продаж, директора по массовому рынку и директора филиала. В январе 2020 г. стал директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике.

Евгений Макагонов

В Чувашии под руководством Евгения Макагонова «Ростелеком» досрочно завершил крупные федеральные проекты по устранению цифрового неравенства в поселках и деревнях численностью от 250 до 500 жителей, а также подключил к интернету социально-значимые объекты Республики. Помимо контрактов с госзаказчиком «Ростелеком» регулярно инвестировал собственные средства в строительство оптических линий связи в малые населенные пункты региона. Компания провела ряд ключевых сделок по интеграции с локальными игроками рынка связи в Чебоксарах. Также Чувашский филиал реализовал несколько успешных бизнес-кейсов с ведущими отраслевыми корпорациями Приволжского федерального округа.

За вклад в развитие региона Евгений Макагонов получил благодарность от Министерств цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, а также промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым Безопасность

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.