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Пичугин Иван



08.04.2025 «Ростелеком» внедряет цифровое решение для управления печатью в офисах Сбербанка 1
05.12.2024 «Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении 1
18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле 1
02.07.2024 Вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» назначен Иван Пичугин 2
06.05.2024 Мамин-Сибиряк и Демидов «раздают» интернет: в «Ростелекоме» на Урале проанализировали трафик именитых базовых станций 1
04.04.2024 «Ростелеком» и «Трансинформ» охватят оптическими сетями 100% территории закрытого города на Урале 1
19.03.2024 «Ростелеком» в Свердловской области продолжает развивать оптическую инфраструктуру региона 1
15.03.2024 За выборами Президента России в Свердловской области будут наблюдать почти 3000 камер «Ростелекома» 1
05.03.2024 «Ростелеком» сделает систему водоснабжения в уральском шахтерском поселке «цифровой» 1
22.01.2024 «Ростелеком» и «ВСМПО-АВИСМА» запустили совместную программу для сотрудников предприятия 1
06.12.2023 «Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса 1
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения региона 1
05.12.2023 Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ 1
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари 1
15.11.2023 Ильдар Фахрутдинов назначен директором пермского филиала «Ростелекома» 1
25.08.2023 «Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечил цифровой инфраструктурой Международный фестиваль университетского спорта 1
21.08.2023 «Ростелеком» в Свердловской области создает новый единый цифровой контур городского видеонаблюдения 1
15.08.2023 «Ростелеком» проведет цифровую трансформацию крупнейшей сеть аптек на Урале 1
13.07.2023 «Ростелеком» и Югорский государственный университет подписали соглашение об ИТ-трансформации 1
11.07.2023 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города 1
13.06.2023 «Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области 1
06.06.2023 Правительство Югры и «Ростелеком» подписали меморандум о цифровизации экономики 1
25.05.2023 «Ростелеком» в Свердловской области продолжает подключать медицинские учреждения к виртуальной АТС 1
06.03.2023 Евгений Макагонов назначен директором Челябинского филиала «Ростелекома» 1
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате 1
15.02.2022 Цифровые технологии «Ростелекома» помогли раскрыть серию преступлений в Нижнем Тагиле 1
10.01.2022 Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
11.11.2020 «Ростелеком» подключит к быстрому интернету водолазную службу спасения Свердловской области 1
10.11.2020 «Ростелеком» подключает водолазную службу спасения Свердловской области 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Пичугин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9844 32
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2936 2
Арти ГК 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
МегаФон 9116 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
РЖД - Трансинформ 2 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 41 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
УГМК - УГОК - Учалинский ГОК - Учалинский горно-обогатительный комбинат 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2119 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 111 1
Металлург КБ 23 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Судебная власть - Judicial power 2328 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10868 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 16
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2136 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8462 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10214 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7288 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9436 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10693 2
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MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1224 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1492 2
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Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 539 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8217 2
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Сеть передачи данных - Data transmission network 3781 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 2
Умные платформы 1727 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1801 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 140 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 673 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1801 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5352 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1666 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 1
Google Android 14165 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
Исхизова Александра 83 6
Пономарьков Михаил 7 3
Тимофеев Евгений 7 2
Куйвашев Евгений 21 2
Гусев Сергей 44 1
Панков Кирилл 1 1
Орлов Алексей 20 1
Колесников Олег 20 1
Петров Игорь 12 1
Комарова Наталья 15 1
Кучин Роман 5 1
Сродных Михаил 70 1
Макагонов Евгений 28 1
Кабец Игорь 2 1
Клименко Елена 1 1
Пипко Андрей 1 1
Добровольский Михаил 24 1
Корепанов Александр 1 1
Шаукатович Ильдар 1 1
Фахрутдинов Ильдар 12 1
Шарохи Леонид 2 1
Радченко Ольга 1 1
Комона Елена 1 1
Смирнов Николай 29 1
Ермаков Валерий 128 1
Кузьмин Лев 2 1
Гасан Сергей 1 1
Лукошков Дмитрий 43 1
Попова Александра 10 1
Шелков Михаил 3 1
Сергеев Александр 31 1
Силин Яков 3 1
Уфимкин Анатолий 19 1
Ионин Дмитрий 9 1
Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
Ковальчук Егор 3 1
Татищев Василий 2 1
Сбытов Максим 2 1
Новоженов Денис 3 1
Сагандукова Елена 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4020 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2986 23
Россия - УФО - Свердловская область 1550 20
Россия - РФ - Российская федерация 147057 13
Россия - Средний Урал 82 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1583 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1490 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1693 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 2
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 48 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 204 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 331 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 219 2
Россия - УФО - Челябинская область 1252 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Южная Корея - Республика 6697 1
Чехия - Прага 198 1
Италия - Милан 161 1
Япония 13334 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Сингапур - Республика 1864 1
Венгрия 840 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Россия - СФО - Новосибирск 4369 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
Япония - Фукуока 17 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 171 1
Украина 7647 1
Индия - Bharat 5505 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1254 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10085 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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