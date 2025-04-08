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Пичугин Иван
Пичугин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Исхизова Александра 83 6
|Пономарьков Михаил 7 3
|Тимофеев Евгений 7 2
|Куйвашев Евгений 21 2
|Гусев Сергей 44 1
|Панков Кирилл 1 1
|Орлов Алексей 20 1
|Колесников Олег 20 1
|Петров Игорь 12 1
|Комарова Наталья 15 1
|Кучин Роман 5 1
|Сродных Михаил 70 1
|Макагонов Евгений 28 1
|Кабец Игорь 2 1
|Клименко Елена 1 1
|Пипко Андрей 1 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Корепанов Александр 1 1
|Шаукатович Ильдар 1 1
|Фахрутдинов Ильдар 12 1
|Шарохи Леонид 2 1
|Радченко Ольга 1 1
|Комона Елена 1 1
|Смирнов Николай 29 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Гасан Сергей 1 1
|Лукошков Дмитрий 43 1
|Попова Александра 10 1
|Шелков Михаил 3 1
|Сергеев Александр 31 1
|Силин Яков 3 1
|Уфимкин Анатолий 19 1
|Ионин Дмитрий 9 1
|Мамин-Сибиряк Дмитрий 2 1
|Ковальчук Егор 3 1
|Татищев Василий 2 1
|Сбытов Максим 2 1
|Новоженов Денис 3 1
|Сагандукова Елена 1 1
|ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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