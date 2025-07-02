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Комона Елена
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|«Ростелеком» в Свердловской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета 1
|19.03.2024
|«Ростелеком» в Свердловской области продолжает развивать оптическую инфраструктуру региона 1
Комона Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 328 1
|Пичугин Иван 33 1
|Россия - Средний Урал 84 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3070 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4115 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1614 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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