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Ростелеком Урал
Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома



30.05.2013 «Петер-Сервис» поставил биллинговое решение в «Ростелеком-Урал»
24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных
15.12.2011 «Ростелеком-Урал» снизил стоимость роуминга по трем направлениям
29.11.2011 "Ростелеком-Урал" начал предоставлять услугу "Союз мобильных и офисных"
24.10.2011 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете
05.10.2011 Число абонентов домашнего интернета «Ростелеком-Урал» достигло 1 млн
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал»
05.08.2011 «Петер-Сервис» внедрил систему управления прибылью Peter-Service RMS в макрофилиале «Ростелеком-Урал»
30.05.2011 «Ростелеком-Урал» перевел абонентов услуги «Домашний Интернет» в систему расчетов Peter-Service BIS
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»
20.04.2009 «Лаборатория Касперского» представила сервис онлайн-подписки для Utel
16.11.2007 «Уралсвязьинформ» запустил цифровое интерактивное телевидение
16.11.2006 Универсальный оператор связи Utel участвует в бизнес-конференции "Делового квартала"
27.06.2006 Utel подключил 4-миллионного абонента
31.10.2005 e-port подключила абонентов Utel
20.10.2005 Совет директоров "Уралсвязьинформа" утвердил концепцию рестайлинга компании под маркой Utel
18.08.2005 "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel
25.03.2005 UTEL представил новые продукты для анализа качества медных линий

Публикаций - 186, упоминаний - 221

Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 124
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 11
Ростелеком - Связьинвест 1657 8
Укртелеком 222 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 6
Ростелеком НСС 75 6
Huawei 2996 6
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 6
СМАРТС Компания 500 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 87 4
АКОС 60 4
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 3
UMC - United Microelectronics Corporation 272 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 3
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 3
Ericsson 2275 3
Мотив - Екатеринбург-2000 129 3
Киевстар 435 3
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 2
СМАРТС Волгоград-GSM 15 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 2
АФК Система ПАО 1622 2
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 2
ZTE Corporation 637 2
Ланит Урал 18 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 93 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 4
РЖД - Российские железные дороги 1328 2
ЮграМегаСпорт 2 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 2
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 2
Qiwi 795 2
Visa International 1640 2
Евросеть 1342 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 288 1
Beiten Burkhardt 62 1
Nestle - Нестле 99 1
Кировский завод 29 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 36 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 1
Почта России ПАО 1779 1
РСХБ - Россельхозбанк 198 1
Восточный Банк 126 1
Гипросвязь ПАО 70 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
РусславБанк - РСБ 147 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
KIA Motors 83 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Uniteller 52 1
ВТБ24 622 1
QIWI Банк - Киви Банк 78 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Альфа-Банк 1332 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 1
ГПБ - Газпромбанк 799 1
Связной ГК 1084 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
РусГидро ПАО 158 1
Уралсиб Банк 426 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 2
Правительство РФ 2657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
ПФР Департамент информационных технологий 129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
Президент Российской Федерации 1729 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 25 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
ФТС РФ - Уральское таможенное управление 5 1
Правительство Челябинской области - Министерство экологии Челябинской области 1 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 6
Greenpeace - Гринпис 114 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 3
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 37 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
Безопасный город 390 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 14 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 210 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 2
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
QWERTY-клавиатура 631 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 5
Google Android 11666 4
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций - РАСЦО - Региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны 22 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 3
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 3
Qiwi Кошелек 154 2
Электронный дневник 29 2
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 2
Apple - App Store 2355 2
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Ростелеком Книги 3 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 1
Apache Camel 6 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 20 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Ростелеком Лицей 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
Dr.Web AV-Desk 133 1
Toshiba SmartMEDIA 150 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 21 1
Правительство Москвы - Наш город 52 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
Ростелеком РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 10 1
Qiwi Терминалы 100 1
Ростелеком RTOpen 9 1
1С:Документооборот 81 1
Apple iOS 6242 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 1
Apple iPad 3542 1
Kaspersky Internet Security 346 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Naumen Service Desk 125 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
Citrix XenApp 91 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 1
Microsoft Windows 10 10127 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 1
Макаров Вадим 26 17
Лукошков Дмитрий 29 16
Сергеев Михаил 39 9
Бретцер-Портнова Ирина 9 9
Третьяк Константин 34 8
Гусев Сергей 25 7
Фролов Сергей 33 7
Зайцев Павел 45 5
Ципорин Павел 56 4
Провоторов Александр 153 3
Оболтин Александр 12 3
Колпаков Антон 55 3
Васкецов Илья 6 3
Козлов Александр 56 2
Радченко Валерий 3 2
Торгашин Юрий 5 2
Белейчев Александр 9 2
Уфимкин Анатолий 17 2
Лукаш Сергей 10 2
Трандин Сергей 9 2
Крымский Михаил 9 2
Белобоков Андрей 9 2
Чернавцев Геннадий 4 2
Глазков Александр 62 1
Гусев Дмитрий 51 1
Дубровский Борис 12 1
Черненко Андрей 40 1
Щеголев Игорь 684 1
Малис Александр 155 1
Баринов Александр 33 1
Брюквин Юрий 280 1
Кузнецов Андрей 46 1
Ким Александр 34 1
Гудилин Олег 28 1
Лившиц Дмитрий 20 1
Нарукавников Александр 7 1
Задорнов Михаил 22 1
Наумов Виктор 124 1
Проживальский Олег 10 1
Лабис Юрий 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 58
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 46
Россия - УФО - Свердловская область 1024 43
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 39
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 803 33
Россия - УФО - Челябинская область 848 27
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 26
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 25
Россия - Средний Урал 49 19
Россия - УФО - Тюменская область 748 16
Россия - УФО - Курганская область 352 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 14
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 174 11
Украина 5528 10
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 113 10
Россия - Южный Урал 105 10
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 69 8
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 257 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 23 6
Россия - СФО - Новосибирск 2924 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 71 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 5
Россия - УФО - ЯНАО - Тарко-Сале 20 5
Россия - Сибирь 1345 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 5
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 4
Россия - СФО - Республика Алтай 883 4
Россия - ЦФО - Тульская область 927 4
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 28 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 3
Россия - СФО - Кемеровская область 634 3
Россия - СФО - Омская область 473 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 8
Информационное общество - Государственная программа 305 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 5
ЧС - Чрезвычайная ситуация 90 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
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ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 23 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
FT - Financial Times 1068 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 4
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
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