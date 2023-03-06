Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» холдинг» и курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе «Запад». В 2017 г. назначен директором филиала АО «Эр-телеком холдинг» в Красноярске. В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала. В январе 2022 г. Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал». Та

«Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» », с 2015 г. — первый заместитель генерального директора, директор макрорегиона «Северо-запад» «ЭР-Телеком Холдинг»В декабре 2016 г. назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

«Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови Компания «Корус АКС» (входит в группу «Ланит») и Екатеринбургский филиал компании «Ростелеком» завершили работы по развитию сегмента единой информационной базы данных, которая используется в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности

Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» Директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» назначен Дмитрий Лукошков. Дмитрий Лукошков родился 3

«Петер-Сервис» поставил биллинговое решение в «Ростелеком-Урал» онах Урала сети третьего поколения (3G+). С запуском сети 3G+ абонентам макрорегионального филиала «Ростелеком-Урал» стали доступны такие возможности мобильного интернета, как просмотр онлайн в

«Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры «Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры. Об этом сообщил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» Рустем Сафеев в ходе рабоче

«Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных тельных особенностей системы ЗПДн является ее территориальная распределенность и комплексность. В результате реализации проекта повышен уровень защищенности информационных систем персональных данных «Ростелеком-Урал». Ключевой подсистемой СЗПДн, обеспечивающей соответствие требованиям безопасности и защиты от внутренних и внешних угроз, стала подсистема централизованного мониторинга и управ

«Ростелеком-Урал» снизил стоимость роуминга по трем направлениям ами на особо выгодных условиях. Результат - значительное снижение стоимости роуминга для абонентов «Ростелеком-Урал», - отметил Сергей Фролов, и.о. вице-президента-директора макрорегионального

"Ростелеком-Урал" начал предоставлять услугу "Союз мобильных и офисных" экономит средства и время при звонках на внутренние (короткие) телефонные номера независимо от места нахождения сотрудников, в том числе при нахождении во внутрисетевом роуминге на территории работы "Ростелеком-Урал". Макрорегиональный филиал "Ростелеком-Урал" – структурное подразделение "Ростелекома", которое действует на территории Уральского федерального округа и Пермского края.

«Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете «Ростелеком-Урал» (бренд Utel) открыл для подключения «Домашнюю Четырешку» - комплексное предл

Число абонентов домашнего интернета «Ростелеком-Урал» достигло 1 млн миллион пользователей услуги «Домашний Интернет». Сегодня в салонах связи каждого региона своего присутствия оператор поздравил и наградил «юбилейных» абонентов. Илья Васкецов, коммерческий директор «Ростелеком-Урал» отмечает: «Мы предоставляем широкополосный доступ в интернет в Уральском федеральном округе и Пермском крае уже около 10 лет. За это время изменились технологии (пришла «оптика

Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком». Занимавший эту должность по совместительству вице-президент «Ростелекома» Сергей Лукаш теперь сосредоточится на круге задач, связанных с

«Петер-Сервис» внедрил систему управления прибылью Peter-Service RMS в макрофилиале «Ростелеком-Урал» щила о завершении внедрения системы управления прибылью Peter-Service RMS для абонентов телефонной сети общего пользования (Public Switched Telephone Network, PSTN) и ШПД в макрорегиональном филиале «Ростелеком-Урал». На протяжении 2010-2011 гг. компании проводили совместные работы по внедрению системы: поочередно на обслуживание по работе с дебиторской задолженностью в Peter-Service RMS бы

«СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками вке абонентских приставок SML-292 Premium макрорегиональному филиалу «Урал» компании «Ростелеком». «Ростелеком-Урал» на территории УрФО и Пермского края предоставляет услуги интерактивного цифр

«Ростелеком-Урал» перевел абонентов услуги «Домашний Интернет» в систему расчетов Peter-Service BIS «Ростелеком-Урал» объявил о завершении перевода пользователей услуги «Домашний Интернет» в единую систему расчетов, разработанную компанией «Петер-Сервис», российским поставщиком биллинговых и C

«СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» Компания «СмартЛабс» объявила о запуске новой платформы интерактивного телевидения IPTV для абонентов оператора телекоммуникационных услуг Уральского региона – компании «Уралсвязьинформ» (бренд Utel). В ноябре 2010 г. в «Уралсвязьинформе» была внедрена комплексная система интерактивного телевидения IPTV в составе: конвергентная платформа предоставления услуг интерактивного телевидения

«Лаборатория Касперского» представила сервис онлайн-подписки для Utel «Лаборатория Касперского» предоставила абонентам Utel возможность дистанционно приобрести Kaspersky Internet Security 2009 и Антивирус Касперского 2009. Сервис онлайн-подписки на антивирусные продукты «Лаборатории Касперского» предназначен дл

«Уралсвязьинформ» запустил цифровое интерактивное телевидение «Уралсвязьинформ» представил новую услугу для своих абонентов - Utel.TV - цифровое интерактивное телевидение, основанное на IP-технологиях. Главное преимущество Utel.TV (в отличие от других вариантов телевещания: эфирного, кабельного, спутникового) –

Универсальный оператор связи Utel участвует в бизнес-конференции "Делового квартала" ависимости от того, где находится он, его сотрудники, коллеги и партнеры. Достичь этого, можно только используя весь спектр современных технологий связи, передачи данных. Универсальный оператор связи Utel («Уралсвязьинформ») поддерживает конференцию журнала «Деловой квартал», став ее генеральным спонсором. Все участники конференции при подключении услуги «Интернет для бизнеса» получат от

Utel подключил 4-миллионного абонента Количество пользователей Utel (Ютел) составило 4 млн. человек. Подключение юбилейного абонента состоялось в преддверии первой годовщины со дня консолидации сотового бизнеса компании. 1 июля 2005 года официально заверше

e-port подключила абонентов Utel Электронная платежная система e-port начала обслуживать абонентов регионального сотового оператора Utel («Уралсвязьинформ») — дочернюю компанию «Связьинвеста». Utel имеет абонентскую базу 3200 тыс. в Курганской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Коми-Перм

Совет директоров "Уралсвязьинформа" утвердил концепцию рестайлинга компании под маркой Utel Совет директоров компании «Уралсвязьинформ» утвердил концепцию рестайлинга компании под новой торговой маркой — Utel, сообщает РБК. Как говорится в сообщении компании, договорная работа с абонентами по-прежнему будет вестись от лица «Уралсвязьинформа», поэтому вносить изменения в договоры об оказании усл

"Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel Компания "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, отметив, что с 20 августа 2005 г. на данную торговую марку перейдут все объединенные сотовые активы компании. При этом, с января 2006 г. план