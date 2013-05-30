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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Урал
Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома
Публикаций - 186, упоминаний - 221
Ростелеком Урал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Вадим 26 17
|Лукошков Дмитрий 29 16
|Сергеев Михаил 39 9
|Бретцер-Портнова Ирина 9 9
|Третьяк Константин 34 8
|Гусев Сергей 25 7
|Фролов Сергей 33 7
|Зайцев Павел 45 5
|Ципорин Павел 56 4
|Провоторов Александр 153 3
|Оболтин Александр 12 3
|Колпаков Антон 55 3
|Васкецов Илья 6 3
|Козлов Александр 56 2
|Радченко Валерий 3 2
|Торгашин Юрий 5 2
|Белейчев Александр 9 2
|Уфимкин Анатолий 17 2
|Лукаш Сергей 10 2
|Трандин Сергей 9 2
|Крымский Михаил 9 2
|Белобоков Андрей 9 2
|Чернавцев Геннадий 4 2
|Глазков Александр 62 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Дубровский Борис 12 1
|Черненко Андрей 40 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Малис Александр 155 1
|Баринов Александр 33 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Кузнецов Андрей 46 1
|Ким Александр 34 1
|Гудилин Олег 28 1
|Лившиц Дмитрий 20 1
|Нарукавников Александр 7 1
|Задорнов Михаил 22 1
|Наумов Виктор 124 1
|Проживальский Олег 10 1
|Лабис Юрий 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|FT - Financial Times 1068 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru