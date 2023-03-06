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Ростелеком Урал Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома

СОБЫТИЯ

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06.03.2023 Евгений Макагонов назначен директором Челябинского филиала «Ростелекома»
10.01.2022 Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»

холдинг» и курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе «Запад». В 2017 г. назначен директором филиала АО «Эр-телеком холдинг» в Красноярске. В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала. В январе 2022 г. Иван Пичугин назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал». Та
08.12.2016 «Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал»

», с 2015 г. — первый заместитель генерального директора, директор макрорегиона «Северо-запад» «ЭР-Телеком Холдинг»В декабре 2016 г. назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком». 
08.09.2016 «Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови

Компания «Корус АКС» (входит в группу «Ланит») и Екатеринбургский филиал компании «Ростелеком» завершили работы по развитию сегмента единой информационной базы данных, которая используется в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности
02.02.2016 Дмитрий Лукошков назначен директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома»

Директором Ханты-Мансийского филиала «Ростелекома» назначен Дмитрий Лукошков. Дмитрий Лукошков родился 3
30.05.2013 «Петер-Сервис» поставил биллинговое решение в «Ростелеком-Урал»

онах Урала сети третьего поколения (3G+). С запуском сети 3G+ абонентам макрорегионального филиала «Ростелеком-Урал» стали доступны такие возможности мобильного интернета, как просмотр онлайн в
08.06.2012 «Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры

«Ростелеком-Урал» обеспечит оптикой 300 тыс. домохозяйств ХМАО-Югры. Об этом сообщил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» Рустем Сафеев в ходе рабоче
24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных

тельных особенностей системы ЗПДн является ее территориальная распределенность и комплексность. В результате реализации проекта повышен уровень защищенности информационных систем персональных данных «Ростелеком-Урал». Ключевой подсистемой СЗПДн, обеспечивающей соответствие требованиям безопасности и защиты от внутренних и внешних угроз, стала подсистема централизованного мониторинга и управ
15.12.2011 «Ростелеком-Урал» снизил стоимость роуминга по трем направлениям

ами на особо выгодных условиях. Результат - значительное снижение стоимости роуминга для абонентов «Ростелеком-Урал», - отметил Сергей Фролов, и.о. вице-президента-директора макрорегионального

29.11.2011 "Ростелеком-Урал" начал предоставлять услугу "Союз мобильных и офисных"

экономит средства и время при звонках на внутренние (короткие) телефонные номера независимо от места нахождения сотрудников, в том числе при нахождении во внутрисетевом роуминге на территории работы "Ростелеком-Урал". Макрорегиональный филиал "Ростелеком-Урал" – структурное подразделение "Ростелекома", которое действует на территории Уральского федерального округа и Пермского края.
24.10.2011 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете

«Ростелеком-Урал» (бренд Utel) открыл для подключения «Домашнюю Четырешку» - комплексное предл
05.10.2011 Число абонентов домашнего интернета «Ростелеком-Урал» достигло 1 млн

миллион пользователей услуги «Домашний Интернет». Сегодня в салонах связи каждого региона своего присутствия оператор поздравил и наградил «юбилейных» абонентов. Илья Васкецов, коммерческий директор «Ростелеком-Урал» отмечает: «Мы предоставляем широкополосный доступ в интернет в Уральском федеральном округе и Пермском крае уже около 10 лет. За это время изменились технологии (пришла «оптика
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал»

Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком». Занимавший эту должность по совместительству вице-президент «Ростелекома» Сергей Лукаш теперь сосредоточится на круге задач, связанных с
05.08.2011 «Петер-Сервис» внедрил систему управления прибылью Peter-Service RMS в макрофилиале «Ростелеком-Урал»

щила о завершении внедрения системы управления прибылью Peter-Service RMS для абонентов телефонной сети общего пользования (Public Switched Telephone Network, PSTN) и ШПД в макрорегиональном филиале «Ростелеком-Урал». На протяжении 2010-2011 гг. компании проводили совместные работы по внедрению системы: поочередно на обслуживание по работе с дебиторской задолженностью в Peter-Service RMS бы
21.06.2011 «СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками

вке абонентских приставок SML-292 Premium макрорегиональному филиалу «Урал» компании «Ростелеком». «Ростелеком-Урал» на территории УрФО и Пермского края предоставляет услуги интерактивного цифр
30.05.2011 «Ростелеком-Урал» перевел абонентов услуги «Домашний Интернет» в систему расчетов Peter-Service BIS

«Ростелеком-Урал» объявил о завершении перевода пользователей услуги «Домашний Интернет» в единую систему расчетов, разработанную компанией «Петер-Сервис», российским поставщиком биллинговых и C
18.03.2011 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа»

Компания «СмартЛабс» объявила о запуске новой платформы интерактивного телевидения IPTV для абонентов оператора телекоммуникационных услуг Уральского региона – компании «Уралсвязьинформ» (бренд Utel). В ноябре 2010 г. в «Уралсвязьинформе» была внедрена комплексная система интерактивного телевидения IPTV в составе: конвергентная платформа предоставления услуг интерактивного телевидения
20.04.2009 «Лаборатория Касперского» представила сервис онлайн-подписки для Utel

«Лаборатория Касперского» предоставила абонентам Utel возможность дистанционно приобрести Kaspersky Internet Security 2009 и Антивирус Касперского 2009. Сервис онлайн-подписки на антивирусные продукты «Лаборатории Касперского» предназначен дл
16.11.2007 «Уралсвязьинформ» запустил цифровое интерактивное телевидение

«Уралсвязьинформ» представил новую услугу для своих абонентов - Utel.TV - цифровое интерактивное телевидение, основанное на IP-технологиях. Главное преимущество Utel.TV (в отличие от других вариантов телевещания: эфирного, кабельного, спутникового) –
16.11.2006 Универсальный оператор связи Utel участвует в бизнес-конференции "Делового квартала"

ависимости от того, где находится он, его сотрудники, коллеги и партнеры. Достичь этого, можно только используя весь спектр современных технологий связи, передачи данных. Универсальный оператор связи Utel («Уралсвязьинформ») поддерживает конференцию журнала «Деловой квартал», став ее генеральным спонсором. Все участники конференции при подключении услуги «Интернет для бизнеса» получат от

27.06.2006 Utel подключил 4-миллионного абонента

Количество пользователей Utel (Ютел) составило 4 млн. человек. Подключение юбилейного абонента состоялось в преддверии первой годовщины со дня консолидации сотового бизнеса компании. 1 июля 2005 года официально заверше
31.10.2005 e-port подключила абонентов Utel

Электронная платежная система e-port начала обслуживать абонентов регионального сотового оператора Utel («Уралсвязьинформ») — дочернюю компанию «Связьинвеста». Utel имеет абонентскую базу 3200 тыс. в Курганской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Коми-Перм
20.10.2005 Совет директоров "Уралсвязьинформа" утвердил концепцию рестайлинга компании под маркой Utel

Совет директоров компании «Уралсвязьинформ» утвердил концепцию рестайлинга компании под новой торговой маркой — Utel, сообщает РБК. Как говорится в сообщении компании, договорная работа с абонентами по-прежнему будет вестись от лица «Уралсвязьинформа», поэтому вносить изменения в договоры об оказании усл
18.08.2005 "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel

Компания "Уралсвязьинформ" планирует к 2007 г. перейти на новую торговую марку Utel. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании, отметив, что с 20 августа 2005 г. на данную торговую марку перейдут все объединенные сотовые активы компании. При этом, с января 2006 г. план
25.03.2005 UTEL представил новые продукты для анализа качества медных линий

Компания UTEL Laboratories представила свои новые продукты – систему TASM на nx128 линий и прототип коммутирующего кроссового оборудования BlockTAM на 100 линий. Продукт TASM представляет собой автомати

Публикаций - 278, упоминаний - 304

Ростелеком Урал и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 225
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
МегаФон 10742 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 10
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 6
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 6
Huawei 4676 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
Укртелеком - Ukrtelecom 244 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 5
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
АКОС 68 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
SmartLabs - СмартЛабс 44 2
СМАРТС Волгоград-GSM 31 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 2
Технолига Девайс 2 2
Арти ГК 11 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 5
АПРИ 4 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Евросеть 1421 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ЮграМегаСпорт 4 2
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 2
Связной Банк 113 1
Связной сервис 6 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Талан УК 8 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Trellas Enterprises 11 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правительство Челябинской области 78 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Президент Украины 128 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 74
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 62
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 46
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 38
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 28
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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