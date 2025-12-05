Разделы

Россия УФО Челябинская область Копейск

Россия - УФО - Челябинская область - Копейск

СОБЫТИЯ


05.12.2025 МТС обновила сеть для цифровизации промпредприятий Челябинска 1
28.08.2025 «Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске 1
16.05.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» реализует цифровые проекты для повышения безопасности в шахте 1
20.01.2025 «МегаФон»: трафик в заповеднике Аркаим вырос на 12% 1
20.12.2024 В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом 1
02.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска 1
15.11.2024 МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска 1
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области 1
22.10.2024 МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области 1
20.09.2024 МТС включила «дальнобойный» LTE интернет на участке федеральной трассы М5 под Миассом 1
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска 1
07.08.2024 В челябинском аэропорту набрал скорость мобильный интернет 1
02.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска 1
18.07.2024 МТС добавила скорости LTE городу-спутнику Челябинска 2
25.03.2024 Уличные светильники поумнеют: «Ростелеком» приступил к модернизации освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области 1
02.02.2024 Более чем в 15 населенных пунктах Челябинской области впервые появилась связь 4G 1
31.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина 1
06.12.2023 «Ростелеком» и Миасский городской округ подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца года открыть до 60 магазинов компактного формата 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
23.03.2023 Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии 1
16.02.2023 «Ростелеком» модернизирует освещение спортивного центра в Снежинске Челябинской области 1
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале 1
24.08.2022 «Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста 1
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
06.06.2022 «Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала 1
15.02.2022 «Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
24.08.2015 «ТТК-Южный Урал» увеличил совокупный доход на 13% по итогам первого полугодия 1

Публикаций - 69, упоминаний - 78

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 16
Ростелеком 10306 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 9
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 6
МегаФон 9892 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 4
Yandex - Яндекс 8434 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 2
Huawei 4221 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 2
Naumen - Наумен 684 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Сигма ГК 5 1
Арти ГК 11 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 64 1
Системы документооборота 511 1
БАРС Груп 559 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 368 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Softline - Софтлайн 3261 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 7 1
Шахты 0 1
8983 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
Почта России ПАО 2245 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 3
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Телефон.Ру 92 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 8 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Акрон ГК - Acron 60 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 82 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 52 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство Челябинской области 74 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Областной суд Челябинска 3 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 5
Умные платформы 1865 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1121 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Naumen Inventory 6 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
ЭОС Дело-web 209 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Google Android TV 350 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 1
Сергеев Михаил 110 8
Ледяев Максим 14 3
Кудрявцев Сергей 23 2
Денисов Сергей 24 2
Огарков Борис 6 2
Макагонов Евгений 35 2
Кузнецов Александр 145 2
Путин Владимир 3349 2
Блинова Елена 6 2
Антонов Андрей 21 1
Шамзон Светлана 32 1
Иванов Владислав 21 1
Фетисов Игорь 14 1
Сергеев Константин 12 1
Трандин Сергей 104 1
Колесникова Ольга 8 1
Чернышев Денис 7 1
Пичугин Иван 36 1
Долганов Андрей 1 1
Фаррахов Сергей 1 1
Хмельницкий Богдан 5 1
Маринина Ирина 1 1
Котова Наталья 2 1
Таракин Евгений 1 1
Ковальчук Егор 3 1
Сорокатый Константин 1 1
Образцов Владимир 4 1
Бежин Вячеслав 3 1
Мясникова Татьяна 1 1
Николаус Татьяна 1 1
Сироткин Виталий 11 1
Пекарский Максим 1 1
Лощинина Наталья 1 1
Голубничий Денис 2 1
Скатин Алексей 33 1
Умряева Татьяна 19 1
Васильев Сергей 61 1
Рубин Дмитрий 52 1
Постовалов Константин 4 1
Козлов Александр 68 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 54
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 47
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 40
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 36
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 116 32
Россия - РФ - Российская федерация 156831 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 27
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 67 19
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 17
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 26 16
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 15
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 13
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 12
Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав 15 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 10
Россия - УФО - Челябинская область - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 9
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 8
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 59 7
Россия - УФО - Курганская область 580 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 7
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - УФО - Свердловская область 1735 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Россия - УФО - Челябинская область - Катав-Ивановск 10 4
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 18 4
Россия - УФО - Тюменская область 1255 4
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 17 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 3
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 3
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 45 3
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 3
Россия - УФО - Челябинская область - Брединский район - Бреды 5 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 3
Россия - УФО - Челябинская область - Тургояк 8 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 17
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 2
Цифровой регион - Федеральный проект 107 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Юность - радиостанция 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 3
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 10 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
