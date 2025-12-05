Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Челябинская область Копейск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 110 8
|Ледяев Максим 14 3
|Кудрявцев Сергей 23 2
|Денисов Сергей 24 2
|Огарков Борис 6 2
|Макагонов Евгений 35 2
|Кузнецов Александр 145 2
|Путин Владимир 3349 2
|Блинова Елена 6 2
|Антонов Андрей 21 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Иванов Владислав 21 1
|Фетисов Игорь 14 1
|Сергеев Константин 12 1
|Трандин Сергей 104 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Чернышев Денис 7 1
|Пичугин Иван 36 1
|Долганов Андрей 1 1
|Фаррахов Сергей 1 1
|Хмельницкий Богдан 5 1
|Маринина Ирина 1 1
|Котова Наталья 2 1
|Таракин Евгений 1 1
|Ковальчук Егор 3 1
|Сорокатый Константин 1 1
|Образцов Владимир 4 1
|Бежин Вячеслав 3 1
|Мясникова Татьяна 1 1
|Николаус Татьяна 1 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Пекарский Максим 1 1
|Лощинина Наталья 1 1
|Голубничий Денис 2 1
|Скатин Алексей 33 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Васильев Сергей 61 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Постовалов Константин 4 1
|Козлов Александр 68 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
|Юность - радиостанция 51 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.