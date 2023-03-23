Умные фонари «Ростелекома» помогли сэкономить Южному Уралу 22 млн киловатт электроэнергии

Интеллектуальные уличные светильники «Ростелекома» помогли сэкономить муниципалитетам Челябинской области электроэнергию на сумму свыше 156 млн руб. За 2022 год светильники сберегли 22 млн киловатт. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения более чем в 40 населенных пунктах региона. Специалисты провели модернизацию в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов без затрат бюджетных средств. «Ростелеком» выступил инвестором и интегратором проектов.

Современные цифровые решения для уличного освещения повышают безопасность пешеходов и водителей, делают улицы городов ярче и комфортнее.

«Челябинская область − абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. Рекордсменом по количеству модернизированных светильников в регионе является Челябинск. Там городские улицы освещают почти 5000 светильников. Только за декабрь 2022 г. муниципалитет смог сократить расходы на электроэнергию на сумму более 17 млн руб. Умные фонари потребляют в среднем на 70% меньше электроэнергии. Экономия достигается в том числе и за счет заметного увеличения сроков работы оборудования: светодиоды в разы долговечнее привычных ламп накаливания», − сказал Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Умные фонари «Ростелекома»

Новые фонари работают в Аше, Златоусте, Пласте, Карталах и Копейске. Современные светильники устойчивы к перепадам температуры, способны выдерживать от –60 °С до +40 °С. Оборудование также приспособлено к высокой влажности и изменениям атмосферного давления.

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Светодиодные приборы, которые устанавливает «Ростелеком», выдерживают перепады напряжения, частые включения, не содержат вредных химических соединений, имеют небольшие размеры, а также защищены от вибрации и механических воздействий. Новые фонари работают в комфортном для глаз спектре, бесшумны и не требуют специальной утилизации. Но главное преимущество интеллектуальных светильников — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.