Россия УФО Челябинская область Златоустовский городской округ Златоуст
|24.08.2022
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«Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста
ровой регион» на основании энергосервисного контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа. Умные фонари осветили почти 300 улиц муниципалитета. Интел
|02.06.2014
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В Златоусте открылась детская «Мобильная библиотека»
МТС при поддержке Администрации Златоустовского городского округа запустила проект для детей «Мобильная библиотека МТС». Школ
|28.03.2014
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Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в трамваях Златоуста
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МУП «Златоустовское трамвайное управление» при поддержке Администрации Златоустовского городского округа сообщили о запуске проекта по обеспечению городского транспорта бесплатным Wi-Fi-доступом в интернет на базе сети МТС. Как рассказали CNews в операторе, роутер
|19.08.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте Челябинской области на 8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного у
|18.06.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области
К, российский оператор связи, увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет в Златоусте Челябинской области на 1,8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного
|25.03.2013
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ТТК охватил сетью ШПД порядка 40% домохозяйств Златоуста
ния ТТК сообщила о завершении строительства участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте. В настоящее время, домашний интернет от «ТТК-Южный Урал», регионального предприяти
|28.09.2010
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Две школы Златоуста оборудованы индивидуальными теплопунктами
В котельных двух школ Златоуста установлены индивидуальные теплопункты (ИТП), которые в автоматическом режиме управляют отоплением зданий, сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой на официальный сайт администрации города.
|07.04.2010
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«Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте
(торговая марка «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в городах Миасс и Златоуст Челябинской области. Как сообщили в компании, «Билайн» стал первым оператором связи,
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцев Сергей 23 7
|Ледяев Максим 14 4
|Сироткин Виталий 11 4
|Денисов Сергей 23 3
|Козлов Александр 68 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Блинова Елена 5 2
|Макагонов Евгений 24 2
|Путин Владимир 3171 1
|Дубинин Александр 19 1
|Елизаров Андрей 15 1
|Медведев Владимир 2 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Канделаки Тина 11 1
|Дубровский Борис 13 1
|Ян Давид 67 1
|Антонов Андрей 21 1
|Ратников Виктор 20 1
|Трандин Сергей 91 1
|Фильченков Сергей 6 1
|Кабанов Илья 8 1
|Пичугин Иван 31 1
|Мякишев Андрей 3 1
|Дорожкин Сергей 2 1
|Червяков Дмитрий 1 1
|Павлов Кирилл 2 1
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 1
|Ирийский Даниил 1 1
|Мисичук Оксана 2 1
|Зеленин Олег 2 1
|Пожарова Елена 1 1
|Котышева Лариса 1 1
|Ковальчук Егор 2 1
|Киричук Гуля 1 1
|Жилин Вячеслав 1 1
|Образцов Владимир 4 1
|Рыжий Антон 1 1
|Пекарский Максим 1 1
|Лашманов Игорь 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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