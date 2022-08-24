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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Златоустовский городской округ Златоуст

Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст


24.08.2022 «Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста

ровой регион» на основании энергосервисного контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа. Умные фонари осветили почти 300 улиц муниципалитета. Интел
02.06.2014 В Златоусте открылась детская «Мобильная библиотека»

МТС при поддержке Администрации Златоустовского городского округа запустила проект для детей «Мобильная библиотека МТС». Школ
28.03.2014 Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в трамваях Златоуста

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МУП «Златоустовское трамвайное управление» при поддержке Администрации Златоустовского городского округа сообщили о запуске проекта по обеспечению городского транспорта бесплатным Wi-Fi-доступом в интернет на базе сети МТС. Как рассказали CNews в операторе, роутер
19.08.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте Челябинской области на 8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного у
18.06.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области

К, российский оператор связи, увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет в Златоусте Челябинской области на 1,8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного
25.03.2013 ТТК охватил сетью ШПД порядка 40% домохозяйств Златоуста

ния ТТК сообщила о завершении строительства участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте. В настоящее время, домашний интернет от «ТТК-Южный Урал», регионального предприяти
28.09.2010 Две школы Златоуста оборудованы индивидуальными теплопунктами

В котельных двух школ Златоуста установлены индивидуальные теплопункты (ИТП), которые в автоматическом режиме управляют отоплением зданий, сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой на официальный сайт администрации города.
07.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте

(торговая марка «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в городах Миасс и Златоуст Челябинской области. Как сообщили в компании, «Билайн» стал первым оператором связи,

Публикаций - 60, упоминаний - 74

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 16
МегаФон 8803 12
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Ростелеком 9699 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Huawei 3932 2
Цифра ГК 2426 2
АйТи 1365 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 2
АйТи-Ойл 35 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 24 2
Telegram Group 1983 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Cisco Systems 5114 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
ICL ГК 381 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
Atari 154 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
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CD Projekt RED 80 1
Интерсвязь 26 1
Raven Software 43 1
Foundation 9 Entertainment - Amaze Entertainment 7 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
AddPac Technology 20 1
ВТБ - ВТБ24 665 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
Металлург КБ 23 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Почта России ПАО 2112 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Альфа-Банк 1769 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Совкомбанк Совесть 271 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 2 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
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ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 1
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