Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст

«Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста ровой регион» на основании энергосервисного контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа. Умные фонари осветили почти 300 улиц муниципалитета. Интел

В Златоусте открылась детская «Мобильная библиотека» МТС при поддержке Администрации Златоустовского городского округа запустила проект для детей «Мобильная библиотека МТС». Школ

Бесплатный Wi-Fi от МТС появился в трамваях Златоуста Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МУП «Златоустовское трамвайное управление» при поддержке Администрации Златоустовского городского округа сообщили о запуске проекта по обеспечению городского транспорта бесплатным Wi-Fi-доступом в интернет на базе сети МТС. Как рассказали CNews в операторе, роутер

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте Челябинской области на 8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного у

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Златоусте Челябинской области К, российский оператор связи, увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет в Златоусте Челябинской области на 1,8 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного

ТТК охватил сетью ШПД порядка 40% домохозяйств Златоуста ния ТТК сообщила о завершении строительства участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Златоусте. В настоящее время, домашний интернет от «ТТК-Южный Урал», регионального предприяти

Две школы Златоуста оборудованы индивидуальными теплопунктами В котельных двух школ Златоуста установлены индивидуальные теплопункты (ИТП), которые в автоматическом режиме управляют отоплением зданий, сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой на официальный сайт администрации города.