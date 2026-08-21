Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Челябинская область Трехгорный
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 27
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 115 4
|Гордеев Виктор 3 2
|Кузнецов Александр 163 2
|Мизгулин Дмитрий 2 1
|Бурлакова Светлана 1 1
|Бежин Вячеслав 3 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Пильщиков Александр 4 1
|Лашманов Игорь 1 1
|Теплых Никита 1 1
|Горбатов Александр 2 1
|Эмдин Сергей 69 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Козлов Александр 71 1
|Блинова Елена 6 1
|Ледяев Максим 14 1
|Ткаченко Валерий 9 1
|Денисов Сергей 24 1
|NEWSru.com 229 2
|Деловой Петербург 40 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.