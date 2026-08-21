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Россия УФО Челябинская область Трехгорный

СОБЫТИЯ


21.08.2026 МТС увеличила скорость LTE-интернета в «горном сердце» Урала 1
20.01.2025 Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1
02.02.2024 Более чем в 15 населенных пунктах Челябинской области впервые появилась связь 4G 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале 1
06.06.2022 «Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном городском округе Южного Урала 2
15.02.2022 «Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области 1
02.06.2020 «Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
27.10.2017 «АйПиМатика» внедрила систему конференц-видеосвязи Yealink в школах «РосаАтома» 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
13.07.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Челябинской области 1
22.05.2015 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
22.03.2012 «Номос-Банк» передаёт шесть подразделений в УрФО «Ханты-Мансийскому банку» 1
07.10.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: сентябрь 2010 года 3
24.04.2008 В ЗАТО Снежинск внедрена АС исполнения бюджета «АЦК-Финансы» 1
22.10.2007 «Южурал-Транстелеком» расширяет географию присутствия 1
31.08.2004 В интернет-экономику Челябинской области в 2001-2003 гг. инвестировано 502 млн. руб. 1
26.08.2003 Уфимцы будут гулять в сапогах-скороходах 1
26.08.2003 Уфимцы будут гулять в сапогах-скороходах 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10967 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3350 3
МегаФон 10781 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 283 3
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15824 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1581 2
IPmatika - АйПиМатика 30 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 1
Максофт ГК 3 1
Samsung Electronics 11082 1
Huawei 4680 1
Apple Inc 13185 1
LG Electronics 3739 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5810 1
ZTE Corporation 800 1
Check Point Software Technologies 829 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3098 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6743 1
HTC Corporation 1512 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 406 1
Cisco Systems - IronPort Systems 54 1
SurfSecure 3 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1139 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13916 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2338 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3442 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2867 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Администрация Курской области 28 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 56 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10201 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9542 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22981 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12879 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9805 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4460 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11557 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26373 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9406 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13743 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 432 2
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Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 1
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Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 20 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - RusMelt - серия металлопорошковых 3D-принтеров 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 106 1
Microsoft Windows 16917 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6298 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 430 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Windows Server 2012 204 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3675 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Citrix ICA - Citrix Independent Computing Architecture 10 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 54 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 341 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Aladdin eSafe 37 1
Yealink UVC Desktop 9 1
Сергеев Михаил 115 4
Гордеев Виктор 3 2
Кузнецов Александр 163 2
Мизгулин Дмитрий 2 1
Бурлакова Светлана 1 1
Бежин Вячеслав 3 1
Сироткин Виталий 11 1
Пильщиков Александр 4 1
Лашманов Игорь 1 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1515 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33855 7
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2336 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3400 2
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 664 1
NEWSru.com 229 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 591 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 495 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
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