Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft RDP Microsoft Remote Desktop Protocol
Microsoft RDP и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
|Деловой Петербург 31 1
|The Verge - Издание 563 1
|NE Asia Online 313 1
|BetaNews 49 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
|Gartner - Dataquest 347 1
|Dell Future Ready Workforce Study 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.