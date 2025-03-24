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Microsoft RDP Microsoft Remote Desktop Protocol


24.03.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М» 1
12.08.2024 ПО для управления VDI: краткий обзор рынка 1
13.06.2024 Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM 1
05.06.2023 «Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД 1
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
28.02.2020 8 приложений для управления компьютером со смартфона 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 1
22.12.2016 Как cоздавался смартпэд: рассказывают HP, Microsoft и Treolan 1
26.07.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил автономный сервер аутентификации JAS 1
09.06.2015 «Информзащита» составила рейтинг топ-10 уязвимостей при ASV-сканированиях 1
28.05.2015 «X-Com | Системный интегратор» будет внедрять в России программные решения Login VSI 1
28.10.2013 Доступна новая версия открытой платформы для виртуализации Oracle VM VirtualBox 1
01.02.2013 HP представила новые решения для корпоративного сектора 1
25.04.2012 «Русские» хакеры заработали в 2011 г. около $4,5 млрд 1
11.10.2010 HP анонсирует новые тонкие клиенты и референсную архитектуру для Citrix XenDesktop 2
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
25.07.2006 Digi выпустила устройство для управления центрами обработки данных 1
17.07.2006 Microsoft превратила Windows 9x в XP 1
17.07.2006 Windows 98 станет "почти XP" 1
10.11.2003 Fujitsu Laboratories создали КПК с 4-дюймовым экраном 1
22.01.2002 Symantec выпустила новую бета-версию pcAnywhere 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Microsoft RDP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 12
Broadcom - VMware 2386 6
HP Inc. 5701 4
Citrix Systems 818 4
Google LLC 11874 3
Check Point Software Technologies 765 2
Dropbox 499 2
Intel Corporation 12242 2
Oracle Corporation 6730 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
TeamViewer 123 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
ДОК 834 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 1
Cisco Systems 5135 1
Huawei 3975 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 419 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Cisco IronPort Systems 53 1
SurfSecure 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4015 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Dell EMC 5037 1
Softline - Софтлайн 2885 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Информзащита 774 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 641 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 863 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 158 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
X Corp - Twitter 2872 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Philips 2058 1
AT&T Inc 1682 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Fujitsu 2043 1
Газпром ПАО 1351 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
Петровский народный банк 11 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 2 1
Уралэнергосбыт - Уральская энергосбытовая компания 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 13
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 8
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 8
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 286 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1493 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 6
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 5
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 2
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Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 2
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 2
HPE ProLiant 399 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 2
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Lambert Natalie - Ламберт Натали 3 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 4002 2
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США - Массачусетс - Бостон 379 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
Европа 21848 1
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США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1648 1
Деловой Петербург 31 1
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NE Asia Online 313 1
BetaNews 49 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Gartner - Dataquest 347 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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