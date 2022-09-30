Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit

Axoft подписал дистрибуторский контракт с российским независимым вендором Getmobit (ООО «Гетмобит»), поставляющим «железо» и «софт» для управления и автоматизации корпоративных рабочих мест. В ближайших планах Axoft – наращивание экспертизы – обучение инженеров, организация демозоны, реализация пилотных проектов и внедрений. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

Вендор Getmobit производит аппаратные продукты и разрабатывает ПО для комплексной автоматизации рабочих мест. Решения Getmobit расширят портфель Axoft, что позволит предложить партнерам комплексный подход в рамках концепции Smart Workplace («интеллектуальных рабочих пространств»). Технология применима для создания и продвижения технологических стеков по импортозамещению зарубежного «железа» для АРМ и телефонии, а также универсальных систем управления «конечными точками».

Решения учитывают специфику различных заказчиков, чтобы делать проекты как на базе унаследованных иностранных технологий в области виртуализации рабочих мест – MS RDS, VMWare Horizon, Citrix, унифицированных коммуникаций – Cisco, Avaya, так и российских решений – VeiL, «Скала-Р», «Горизонт-ВС», «Термидеск», Eltex, CommuniGate, TrueConf, совместимых с платформой GM Smart System. Пользователи VDI могут получить доступ к широкому набору гостевых ОС, включая отечественные: ALT Linux, «Ред ОС» и Astra Linux.

ПО GM Smart System входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№5617), аппаратное обеспечение GM-Box G1 Ru – в Реестр радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (№1206\1\2021).

Цифровая платформа GM Smart System взаимоинтегрируется с различными инфраструктурными сервисами (web-браузер, VDI, SIP-телефония, VPN, ВКС) и обеспечивает безопасный доступ к рабочей среде сотрудника, который может находиться как в офисе, так и на удаленке. Доступ к чувствительной информации осуществляется через единый профиль сотрудника. «Аппаратные привычки» разных работников объединяет телефонный терминал с вычислительным модулем – док-станция GM-Box.

«Основные клиенты Getmobit – государственные и промышленные корпорации, компании банковской и нефтегазовой сферы, государственные организации. Партнеры Axoft смогут предложить своим заказчикам «сквозные» решения, а клиенты — сэкономить, по нашим оценкам, до 30% финансовых средств за счет оптимизации эксплуатации и конкурентоспособной цены, — сказала основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. — Мы получим доступ к обширной партнерской сети Axoft, их поддержку и экспертизу на всех этапах реализации проектов».

В ближайших планах Axoft – создать на своей площадке демозону для офлайн- и онлайн-презентаций решений Getmobit, которая позволит проводить обучение для пресейл-инженеров и сейлзов.

«В период стремительного перехода к технологическому суверенитету мы и наши партнеры заинтересованы в комплексных отечественных решениях. Getmobit развивает концепцию безопасной платформы для формирования рабочего пространства, и это открывает новые возможности и перспективы для Axoft. Симбиоз уникальных решений и экспертизы, опыт работы с компаниями разного уровня технологической зрелости позволяют нам эффективно и оперативно решать любые задачи партнеров и заказчиков. Уверен, что сотрудничество Axoft и Getmobit будет продуктивным, а результаты и кейсы достойными российских заказчиков как государственного сегмента, так и коммерческого», — отметил директор департамента клиентских проектов Axoft Андрей Юрченко.

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«Getmobit обладает собственной разработкой в сегменте док-станций, которая позволяет создавать как универсальное рабочее место, так и собственное программное обеспечение. Это способствует комплексному решению задач по автоматизации и управлению рабочими местами. Быстрое масштабирование по количеству подключаемых пользователей повысит эффективность запуска новых проектов для наших партнеров, поможет оперативно провести миграцию на российские технологии. К примеру, запуск нового рабочего места может составлять около 10 минут. Это означает, что заказчик получает достаточно гибкую систему по наращиванию новых рабочих мест для сотрудников», - сказал Константин Савченко, директор департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

Соглашение с Getmobit позволит партнерам Axoft получить доступ к экспертизе и комплексным решениям Smart Workplace, которые подойдут крупным предприятиям различных отраслей экономики и госорганизациям. Getmobit поддержит партнера на этапах предпродажных консультаций клиентов, поможет с оценкой индивидуальной совокупной стоимости владения решением для каждого клиента, а также подготовкой всей необходимой коммерческой документации и организацией пилотов.

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Getmobit (ООО «Гетмобит») — российская технологическая компания в сфере Smart Workspace, центр разработки и производство которой находится в ОЭЗ «Дубна». Независимый вендор специализируется на разработке и производстве собственной программно-аппаратной платформы GM Smart System для комплексной трансформации рабочих мест (как офисных, так и удаленных). Решения Getmobit дают безопасный доступ к корпоративным и государственным информсистемам, IP-телефонии и видеоконференцсвязи. Продукты компании входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и соответствуют требованиям ФСТЭК и ФСБ России.

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Axoft – компания в области дистрибуции информационных технологий и сервисов — работает на IT-рынке с 2004 г. В продуктовом портфеле компании — решения от более чем 1500 зарубежных и российских ИТ-вендоров, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. В настоящий момент Axoft представлен в 25 городах и 10 странах мира: офисы компании работают в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме.