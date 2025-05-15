Индексная книга (каталог) CNews
Ростех Автоматика НИИ Масштаб VeiL VDI

15.05.2025 «Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL

масштабирование средства серверной виртуализации ECP VeiL и платформы виртуализации рабочих столов Veil VDI. Компании из более чем 30 субъектов уже в ближайшее время получат возможность познак
11.09.2024 НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком»

Российский разработчиков программного обеспечения — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотрудничество в этом направлении позволит в значительной мере удовлетворить возросший спрос на системы вирту
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Решение позволяет эффективно проводить «бесшовное» импортозамещение программных средств за счет широких во
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

налогов. ЕСР VeiL входит в состав экосистемы VeiL, которая также включает в себя брокер подключений VeiL VDI. Экосистема разработана с учётом требований ФСТЭК России и входит в реестр отечестве
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers

вердили совместимость программных решений для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI и серверов Delta Tioga Pass. Результаты проведенного тестирования доказали, что при

16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS

вердило их совместимость с российской операционной системой: платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI и программное обеспечения VeiL Connect могут работать на AlterOS, разработанной ООО

04.05.2022 «Сиссофт» предложит дата-центрам экосистему VeiL

сширенному портфелю инфраструктурных решений VeiL. Среди них платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративная облачная платформа ECP VeiL для централизованного управления вычислит
25.03.2022 Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС»

таб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» продуктов: платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI и клиентского программного обеспечения для установки на рабочие столы персональных к
24.12.2021 Облако на основе VeiL: как построить инфраструктуру с отечественным ПО

онировать практически все распространенные бизнес-приложения Платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI делает возможным безопасный доступ к данным для сотрудника даже из дома, позволяет р
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM

можность использования профессиональных графических приложений (САПР, 3D-моделирование). ECP Veil и Veil VDI включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и

21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры

инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ЕСР VeiL и платформу виртуализации рабочих столов VeiL VDI. Эксперт АО НИИ «Масштаб» Ирина Рязанцева презентовала программные продукты, позволя
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры

структуры, на базе продуктов экосистемы виртуализации VeiL – платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративной облачной платформы ECP VeiL и АПК Гелиос для создания конвергентной и
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, успешно провело двустороннее тестирование на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и вычислительных платформ YADRO. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных тестовых испытаний ECP VeiL и серверов VEGMAN S220/S320 и систем хранения данных TATLI
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

тика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совместимость и корректность их использования. При построении ЦОД важно обеспечить безопасное хранение, резе
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт»

Члены Ассоциации смогут одними из первых оценить возможности платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI версии 3.0, позволяющей создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах,
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт»

Члены ассоциации смогут одними из первых оценить возможности платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI версии 3.0, позволяющей создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах,
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и «Доктор Веб» объявили о полной совместимости и корректности работы программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP Veil и антивирусного программного обеспечения Dr.Web. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных испытаний по совместимости Dr.Web и ECP Veil. Продукты «Доктор Веб» вн
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве

ии «Ростех» подписал партнерское соглашение о реализации платформы виртуализации ECP VeiL и системы Veil VDI собственной разработки с дистрибьютором сетевого и телекоммуникационного оборудовани
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО

я решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов предприятий различных масштабов Veil VDI, где доступ к столам осуществляется с помощью Veil Connect, а Veil Broker предназнач
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020»

льном времени работа защищенной видеоконфернцсвязи IVA Largo, а также инфраструктура рабочих столов Veil VDI разработки НИИ «Масштаб». Виртуализация на сегодня, это высокоэффективный способ сок
29.05.2020 НИИ «Масштаб» создал платформу виртуализации рабочих мест Veil VDI

НИИ «Масштаб» объявил о выпуске нового продукта Veil VDI для быстрого и экономичного развертывания рабочих мест. Платформа виртуализации рабо
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы

отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников. Новинка, получившая название VeiL VDI, предназначена для создания виртуальных рабочих столов со всей необходимой IT-инфрас
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию универсального решения для реализации задач ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ECP Veil. Платформа включает в себя все основные функции для предоставления вычислительных ресурсов сотрудникам предприятия по модели IaaS, а также предоставляет возможности масштабирования, автома
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила корпоративную облачную платформу ECP Veil (Enterprise Cloud Platform) на крупнейшей технологической выставке Северной Европы Teknologia 17, проходившей в Хельсинки с 10 по 12 октября.Разработанная входящим в Росэлектронику НИИ «Ма

Публикаций - 65, упоминаний - 92

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 35
Ростех - Автоматика Концерн 1800 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3396 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1248 11
Системы документооборота 515 10
Терем 67 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1104 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 721 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2831 7
Broadcom - VMware 2569 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 344 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 638 6
Ред Софт - Red Soft 1147 5
Хост ГК - HostVM 74 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 118 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5486 4
ХайТэк - Hi-Tech 231 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 313 3
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 137 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 135 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 279 3
Citrix Systems 861 3
TrueConf - ТруКонф 448 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1032 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 70 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 2
Tonk - Тонк ГК 63 2
Газинформсервис - ГИС 465 2
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 2
Orion soft - Орион софт - 267 2
Veil Interactive Technologies 2 2
Ростелеком 10715 2
Dr.Web - Доктор Веб 1290 2
Microsoft Corporation 25608 2
Softline - Софтлайн 3564 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 181 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 197 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 403 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 331 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 123 2
Hasbro 40 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 62 2
Mattel 32 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 166 2
Ростех - Вертолеты России 179 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 257 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 64 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1640 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8586 1
Почта России ПАО 2310 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 1
Альфа-Банк 1942 1
Tesla Motors 448 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 324 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 447 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 533 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5358 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13438 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3512 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3157 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5877 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6451 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5349 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 1
Московская безопасность ГКУ 7 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3540 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 611 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4897 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1169 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 358 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2810 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 769 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 263 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 401 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6929 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76619 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32754 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24425 38
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1794 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9065 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23737 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13685 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7622 16
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2386 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12495 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27732 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3086 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33571 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59795 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10016 12
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 596 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8015 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1252 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6759 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4945 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22198 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4272 9
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1245 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5454 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2267 9
Proxy-server - Прокси-сервер 334 9
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2659 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12576 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7368 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8455 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35156 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1311 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1236 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11909 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12745 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3204 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26814 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5991 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2692 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 52 35
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 14
Linux OS 11297 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 8
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL Connect 8 8
Microsoft Windows 16690 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2249 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1516 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 224 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 341 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1018 5
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 29 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 4
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 3
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 26 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 619 3
Ред Софт - Ред Виртуализация 106 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL Broker 3 3
Google Android 15056 3
Новые облачные технологии - МойОфис 940 3
НКТ - Р7-Офис 513 3
Broadcom - VMware Horizon Suite 127 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 86 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3499 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 2
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 2
Red Hat oVirt 60 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
VK Teams 82 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 963 2
Apple iOS 8480 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3500 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 357 2
Apple - App Store 3065 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 991 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 299 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 180 2
Агеев Денис 38 10
Смирнов Павел 46 8
Кабанов Владимир 178 8
Варёнов Дмитрий 9 3
Ерофеев Максим 32 3
Парфёнов Николай 4 3
Балицкий Антон 5 3
Евтушенко Олег 145 3
Моторко Андрей 73 2
Каламбет Мария 2 2
Матюнина Елена 5 2
Иванов Владислав 27 2
Телевинов Сергей 36 2
Меньшов Кирилл 134 1
Шевченко Владимир 152 1
Гольцов Александр 84 1
Савченко Константин 16 1
Трифонов Владимир 12 1
Новиков Андрей 34 1
Дьяконова Наталия 19 1
Рукавишникова Мария 23 1
Шаров Борис 73 1
Корсаков Денис 9 1
Юсупов Ренат 124 1
Орлов Станислав 57 1
Притула Павел 33 1
Львов Владимир 17 1
Корчагин Руслан 23 1
Погребной Александр 2 1
Погосян Тигран 26 1
Лысенко Александр 8 1
Огай Дмитрий 4 1
Типисова Елена 6 1
Рязанцева Ирина 1 1
Семчуков Валерий 7 1
Попова Ольга 15 1
Максимов Виталий 4 1
Чернышев Андрей 71 1
Стенькин Андрей 1 1
Крупнов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 162517 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54126 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46906 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19199 3
Беларусь - Белоруссия 6198 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1764 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14708 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 390 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 297 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18772 1
Казахстан - Республика 5957 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2490 1
Азия - Азиатский регион 5854 1
Армения - Республика 2418 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3097 1
Финляндия - Финляндская Республика 3678 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3394 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4414 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1394 1
Африка - Африканский регион 3621 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1882 1
Россия - СФО - Новосибирск 4800 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3095 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 1
Турция - Турецкая республика 2563 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 504 1
Евразия - Евразийский континент 637 1
Узбекистан - Республика 1957 1
Америка Латинская 1924 1
США - Калифорния 4801 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1102 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1097 1
Таджикистан - Республика 936 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1284 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 454 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 465 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 839 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56398 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11086 28
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3803 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32869 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7200 7
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1083 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52452 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6075 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6556 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12053 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2399 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9023 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6446 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3481 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10032 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21045 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26728 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2003 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3494 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 576 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17827 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3872 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6479 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2533 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4349 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4882 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1617 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5387 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 428 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1045 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 388 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 737 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5036 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6050 1
Экономический эффект 1279 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 251 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1207 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 679 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1208 1
TAdviser - Центр выбора технологий 446 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8480 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3861 4
CNews Tenders 18 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 363 1
IDC - International Data Corporation 4958 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 59 1
РГГМУ - Российский государственный гидрометеорологический университет 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 564 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 2
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 191 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1442616, в очереди разбора - 729988.
Создано именных указателей - 194330.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

