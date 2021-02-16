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Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве

Интеграция Системное ПО Ритейл Дистрибуция

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал партнерское соглашение о реализации платформы виртуализации ECP VeiL и системы Veil VDI собственной разработки с дистрибьютором сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Comptek. Сотрудничество расширит рынок сбыта систем виртуализации НИИ «Масштаб».

«Партнерство с НИИ «Масштаб» позволит компании Comptek предложить интеграторам надежные и перспективные решения в области виртуализации и VDI. Особенно это будет актуально для тех партнеров компании, которые активно работают по тематике импортозамещения», – сказал заместитель генерального директора Comptek Дмитрий Огай.

Во время пандемии коронавируса произошли масштабные перемены, затронувшие множество организаций, они привели к большему погружению бизнес-процессов в цифровую среду, поставили немало вопросов, связанных с защитой конфиденциальной информации, надежностью коммуникаций. Платформа виртуализации ECP VeiL и система Veil VDI разработки НИИ «Масштаб» стали востребованными решениями вендора и альтернативой зарубежному ПО.

VeiL VDI позволяет создавать высоконагруженные рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах и обеспечивает функционирование большинства бизнес и сетевых приложений. Инфраструктура на базе Veil VDI имеет ряд таких преимуществ, как мобильность, удобный доступ, гибкость и повышенный уровень безопасности.

«Решения НИИ «Масштаб» позволяют построить виртуализированную ИТ-инфраструктуру предприятия на базе универсальных серверных платформ, и обеспечат масштабируемость и высокую производительность при более низких расходах. Соответствие систем и ПО требованиям российского регулятора, полное владение исходными кодами продуктов, собственная служба техподдержки – все это является несомненным плюсом в продвижении отечественных продуктов нашей компании», – отметил генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

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