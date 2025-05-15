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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб VeiL ECP VeiL Enterprise Cloud Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.05.2025
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«Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL
Холдинг «Росэл» продолжает масштабирование средства серверной виртуализации ECP VeiL и платформы виртуализации рабочих столов Veil VDI. Компании из более чем 30 субъекто
|18.03.2025
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«Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами
но провели испытания на совместимость отечественного программно-аппаратного комплекса виртуализации ЕСР VeiL и платформы централизованного управления парком мобильных устройств «Аврора Центр».
|11.09.2024
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НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком»
ия — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотру
|05.03.2024
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Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения
орации «Ростех» завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Ре
|20.04.2023
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«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой
DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания в
|24.12.2021
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Облако на основе VeiL: как построить инфраструктуру с отечественным ПО
Эффективное управление виртуальной инфраструктурой ECP VeiL —продукт для создания облачной инфраструктуры предприятий на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На виртуальных машинах ECP VeiL могут функционировать п
|21.09.2021
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НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры
VDI. Решения обеспечивают масштабируемость и высокую производительность при более низких расходах. ECP VeiL – эффективное отечественное решение для создания виртуальной инфраструктуры предприя
|17.09.2021
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НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры
туализации VeiL – платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративной облачной платформы ECP VeiL и АПК Гелиос для создания конвергентной инфраструктуры. В ходе мероприятия участники
|26.07.2021
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Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO
вустороннее тестирование на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и вычислительных платформ YADRO. Соответствующий сертификат был подписан на основани
|13.07.2021
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НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов
серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совм
|01.03.2021
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Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web
НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и «Доктор Веб» объявили о полной совместимости и корректности работы программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP Veil и антивирусного программного обеспечения Dr.Web. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных испытаний по совместимости Dr.Web и ECP Veil. Продукты «Доктор Веб
|21.01.2021
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Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО
Программный комплекс Enterprise Cloud Platform Veil Special Edition (ПК ЕСР Veil SE), Veil Connect и Veil Broker, разработанные НИИ «Масштаб», который входит в конце
|23.05.2019
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Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию универсального решения для реализации задач ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ECP Veil. Платформа включает в себя все основные функции для предоставления вычислительных ресурсов сотрудникам предприятия по модели IaaS, а также предоставляет возможности масштабирования, ав
|13.10.2017
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«Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil
«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила корпоративную облачную платформу ECP Veil (Enterprise Cloud Platform) на крупнейшей технологической выставке Северной Европы Teknologia 17, проходившей в Хельсинки с 10 по 12 октября.Разработанная входящим в Росэлектронику НИИ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Павел 48 10
|Агеев Денис 38 8
|Кабанов Владимир 178 6
|Моторко Андрей 73 3
|Ерофеев Максим 32 3
|Балицкий Антон 6 3
|Иванов Владислав 27 2
|Гольцов Александр 84 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Комаров Александр 24 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Филиппов Андрей 7 1
|Бадаев Алексей 39 1
|Шаров Борис 73 1
|Корсаков Денис 9 1
|Каламбет Мария 2 1
|Куртышева Мария 1 1
|Лысенко Александр 10 1
|Огай Дмитрий 4 1
|Зинина Марина 2 1
|Триголос Олеся 1 1
|Рязанцева Ирина 1 1
|Попова Ольга 15 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Ерошок Иван 4 1
|Милишников Александр 2 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Метлов Алексей 1 1
|Лозовой Дмитрий 3 1
|Карнаухов Денис 1 1
|Путин Владимир 3444 1
|Рустамов Рустам 544 1
|Парфентьев Алексей 182 1
|Евтушенко Олег 145 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 2
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
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