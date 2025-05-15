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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб VeiL ECP VeiL Enterprise Cloud Platform

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform

СОБЫТИЯ

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15.05.2025 «Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL

Холдинг «Росэл» продолжает масштабирование средства серверной виртуализации ECP VeiL и платформы виртуализации рабочих столов Veil VDI. Компании из более чем 30 субъекто
18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами

но провели испытания на совместимость отечественного программно-аппаратного комплекса виртуализации ЕСР VeiL и платформы централизованного управления парком мобильных устройств «Аврора Центр».

11.09.2024 НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком»

ия — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотру
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения

орации «Ростех» завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Ре
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL. Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания в
24.12.2021 Облако на основе VeiL: как построить инфраструктуру с отечественным ПО

Эффективное управление виртуальной инфраструктурой ECP VeiL —продукт для создания облачной инфраструктуры предприятий на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На виртуальных машинах ECP VeiL могут функционировать п
21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры

VDI. Решения обеспечивают масштабируемость и высокую производительность при более низких расходах. ECP VeiL – эффективное отечественное решение для создания виртуальной инфраструктуры предприя
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры

туализации VeiL – платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI, корпоративной облачной платформы ECP VeiL и АПК Гелиос для создания конвергентной инфраструктуры. В ходе мероприятия участники
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO

вустороннее тестирование на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и вычислительных платформ YADRO. Соответствующий сертификат был подписан на основани
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совм
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» и «Доктор Веб» объявили о полной совместимости и корректности работы программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP Veil и антивирусного программного обеспечения Dr.Web. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных испытаний по совместимости Dr.Web и ECP Veil. Продукты «Доктор Веб
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО

Программный комплекс Enterprise Cloud Platform Veil Special Edition (ПК ЕСР Veil SE), Veil Connect и Veil Broker, разработанные НИИ «Масштаб», который входит в конце
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию универсального решения для реализации задач ИТ и телекоммуникационной инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ECP Veil. Платформа включает в себя все основные функции для предоставления вычислительных ресурсов сотрудникам предприятия по модели IaaS, а также предоставляет возможности масштабирования, ав
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила корпоративную облачную платформу ECP Veil (Enterprise Cloud Platform) на крупнейшей технологической выставке Северной Европы Teknologia 17, проходившей в Хельсинки с 10 по 12 октября.Разработанная входящим в Росэлектронику НИИ

Публикаций - 53, упоминаний - 83

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1816 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 34
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 138 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 11
Системы документооборота 519 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 8
Broadcom - VMware 2590 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 5
ХайТэк - Hi-Tech 234 5
Ред Софт - Red Soft 1201 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1069 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 328 3
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 3
Хост ГК - HostVM 75 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 148 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 138 3
Ростелеком 10850 3
Крок - Croc 1955 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 3
Код Безопасности 789 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 2
Ростелеком - Булат НИЦ 52 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 121 2
Центр открытых разработок - OpenYard 91 2
Dr.Web - Доктор Веб 1292 2
Nutanix 111 2
Softline - Софтлайн 3667 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2382 2
SAS Institute 1078 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 2
Ланит - Comptek - Комптек 203 2
Qtech - Кьютэк 197 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 69 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 125 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5921 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по делам Арктики 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5697 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Список системообразующих предприятий РФ 325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5974 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 960 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 2
CNews Tenders 18 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Подмосковные Вечера 7 1
CNews AWARDS - награда 569 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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