Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform

Холдинг «Росэл» продолжает масштабирование средства серверной виртуализации ECP VeiL и платформы виртуализации рабочих столов Veil VDI. Компании из более чем 30 субъекто

но провели испытания на совместимость отечественного программно-аппаратного комплекса виртуализации ЕСР VeiL и платформы централизованного управления парком мобильных устройств «Аврора Центр».

ия — группа компаний «Даком» (бренд Space) стала официальным дистрибьютором платформы виртуализации ECP VeiL SE с сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия разработки НИИ «Масштаб». Сотру

орации «Ростех» завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Ре

DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL . Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания в