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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб Научно-исследовательский институт

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт

НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.

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в качестве истца (46) на сумму 104 028 331 ₽*
в качестве ответчика (48) на сумму 773 762 114 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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22.06.2026 «Росэл» интегрировал разработанные для ОПК механизмы киберзащиты в платформу виртуализации ECP VeiL для бизнеса 1
17.10.2025 «Росэл» внедрит технологии ИИ в систему виртуализации ECP VeiL 2
ИКТ в госсекторе 2021 2
26.08.2025 Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты 1
15.05.2025 «Росэл» масштабирует систему виртуализации ECP VeiL 1
04.03.2025 Приложение «МойОфис Документы для ОС Аврора» версии 5.х получило сертификат ФСТЭК России 1
26.09.2024 Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС 1
11.09.2024 НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком» 2
27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения 3
26.10.2023 Российский антишпионский смартфон без Android протестирован CNews. На что способен AYYA T1 с «Авророй»? 1
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 1
21.08.2023 Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть 1
18.08.2023 «Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений 1
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
01.06.2023 Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару» 1
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех» 1
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» 1
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня 1
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой 1
13.04.2023 Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание» 1
14.03.2023 Компания НТЦ ИТ РОСА подтвердила совместимость операционных систем РОСА с оборудованием F+ tech 1
25.10.2022 «Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers 1
16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS 2
29.07.2022 Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок 1
06.07.2022 Для российского смартфона не хватает отечественных процессоров. Создание AYYA Т2 остановилось из-за санкций США 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 1
04.05.2022 «Сиссофт» предложит дата-центрам экосистему VeiL 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 1
25.03.2022 Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС» 2
17.03.2022 Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора» 2
11.03.2022 «Масштаб» представил эффективные решения в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры и организации дистанционной работы 1

Публикаций - 138, упоминаний - 183

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 96
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1816 67
Ростелеком 10850 26
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 25
ХайТэк - Hi-Tech 234 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 17
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 16
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 11
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 11
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 9
Qtech - Кьютэк 197 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2382 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 8
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 76 7
Ростелеком - Булат НИЦ 52 7
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 415 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5574 7
Cisco Systems 5349 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 7
Ред Софт - Red Soft 1201 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1069 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 6
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 6
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 6
Broadcom - VMware 2590 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Jolla - Sailfish Holding 85 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 5
ICL ГК - ICL Group 476 5
Системы документооборота 519 5
Microsoft Corporation 25681 5
Huawei 4492 5
Intel Corporation 12767 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 5
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 125 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
Вотрон 21 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Теплоком НПФ 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1199 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 79 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Ростех - Станкопром 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2894 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5921 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 4
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1585 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по делам Арктики 2 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5586 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 61 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27095 20
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1827 20
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2450 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 18
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3620 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 16
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5471 16
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2723 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10099 15
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1272 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8652 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 12
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 705 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8667 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13713 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5003 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9137 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1912 10
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 603 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6433 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 66 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 53 33
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 33
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 17
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 29 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2366 15
Linux OS 11409 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 22 12
Google Android 15134 12
Microsoft Windows 16773 11
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL Connect 8 8
Intel x86 - архитектура процессора 2137 8
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 24 6
Apple iOS 8528 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 708 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Zenator - серия маршрутизаторов и межсетевых экранов 6 4
Новые облачные технологии - МойОфис 948 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1536 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 102 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 638 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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