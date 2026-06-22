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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб Научно-исследовательский институт
НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 96 дел, на cумму 891 177 802 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Павел 48 26
|Кабанов Владимир 178 19
|Агеев Денис 38 8
|Иванов Владислав 27 6
|Калинин Александр 185 5
|Давыдов Александр 54 5
|Моторко Андрей 73 5
|Комаров Александр 24 4
|Якунин Александр 50 4
|Лысенко Александр 10 4
|Евтушенко Олег 145 4
|Бровко Василий 59 3
|Тамодин Николай 49 3
|Семилетов Дмитрий 7 3
|Савицкий Олег 11 3
|Давыдова Ольга 4 3
|Ерофеев Максим 32 3
|Ерошок Иван 4 3
|Меньшов Кирилл 138 2
|Иванов Михаил 116 2
|Шпак Василий 279 2
|Петричкович Ярослав 30 2
|Попов Борис 25 2
|Филиппов Андрей 7 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Козлов Кирилл 7 2
|Каламбет Мария 2 2
|Алейник Ярослав 8 2
|Калинцев Никита 2 2
|Ревин Константин 4 2
|Кимяшова Екатерина 2 2
|Балицкий Антон 6 2
|Осеевский Михаил 349 2
|Чернышенко Дмитрий 578 2
|Эйгес Павел 108 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Усманов Алишер 311 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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