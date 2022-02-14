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Ланит Comptek Комптек

Ланит - Comptek - Комптек

CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).


14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование
10.01.2022 Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве
15.06.2020 Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве
11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России
15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal
27.06.2016 CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu
06.04.2016 CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России
05.12.2014 CompTek займется поставкой мониторов Eizo
11.09.2013 CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел!
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности
30.03.2005 Американцы продали CompTek ЛАНИТу
21.03.2005 CompTek в седьмой раз получил от Cisco титул "дистрибутор года"
02.03.2004 CompTek: новые статусы, новые проекты
15.12.2003 CompTek и Alcatel подписали соглашение о сотрудничестве
04.11.2003 CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7
03.11.2003 CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии
27.10.2003 CompTek и Kraftway заключили соглашение о дистрибуции серверов
25.04.2003 CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel
05.03.2003 Три подхода к построению центров обработки вызовов представляет CompTek на форуме "Call Center. CRM-Solution 2003"
29.07.2002 CompTek получил статус "Авторизованного дистрибьютора Intel по телекоммуникационным компонентам"
19.12.2001 CompTek протестировала оборудование стандарта 802.11а
13.11.2001 CompTek начала продажи беспроводных телефонов SpectraLink для корпоративных сетей на основе стандарта IEEE 802.11
21.09.2001 CompTek анонсировал новый продукт - малобюджетный биллинг IP-телефонии на оборудовании Cisco Systems
06.09.2001 CompTek приступил к поставкам оборудования доступа Telindus
23.10.2000 CompTek объявила о снижении цен на оборудование DSL
09.03.2000 Компания netBridge и компания Comptek обменялись пакетами акций в проектах Molotok.Ru и Narod.Ru.
01.07.1999 CompTek открыла бесплатную подписку на запросы при работе с поисковой машиной Yandex.Ru
16.06.1999 CompTek начала реализацию новой программы поддержки операторов беспроводных сетей передачи данных
16.04.1999 CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI
09.04.1999 CompTek организовала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке"
31.03.1999 CompTek анонсировала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке" в Кемерово
30.03.1999 CompTek организовала открытый семинар "Компьютерная телефония на рынке мобильной связи"
22.02.1999 CompTek получила статус WaveLan Authorized Education Center
05.02.1999 CompTek заключила дистрибьюторское соглашение с Lucent Technologies
20.01.1999 CompTek первой в России заключила договор на предоставление информации со специализированного сервера Cisco
21.12.1998 В Екатеринбурге открыто проектное подразделение CompTek для разработки устройств беспроводной связи следующего поколения

Публикаций - 182, упоминаний - 234

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4713 46
Yandex - Яндекс 4977 26
Intel Corporation 11233 22
Avaya Inc - Avaya СНГ 967 22
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 203 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 14
Dell EMC 4719 14
InfiNet Wireless - Инфинет 59 11
Крок - Croc 1612 11
Microsoft Corporation 22446 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 9
Ростелеком - Связьинвест 1698 8
Nortel Networks 1287 8
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 275 7
IBM - International Business Machines Corp 8920 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1494 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 6
Sipnet - Сипнет 77 6
Ланит - АПТ Телеком 24 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 5
Forte-IT - Форте-АйТи 32 5
Комстар ОТС - Телмос 99 5
Siemens AG - Siemens Group 2297 5
Ericsson 2708 5
SAP SE 4567 5
Dialogic Corp 87 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 5
Alvarion Technologies 66 5
VK - Mail.Ru Молоток.ру 83 5
Artezio - Артезио 54 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 4
Ланит - Норбит - Norbit 270 4
Google LLC 10256 4
Армада - РБК софт 702 4
F5 Networks 113 4
Samsung Electronics 9316 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 8
Сокольники - Парк культуры и отдыха 97 5
Открытие ФК 2582 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 911 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 309 3
Tiger Global 38 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 290 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
Qiwi 869 2
Hyundai Motor 313 2
РЖД - Российские железные дороги 1451 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 109 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1826 2
Евросеть 1392 2
Белый Ветер 340 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Naspers 70 1
DST - Digital Sky Technologies 87 1
Deutsche Lufthansa AG 105 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 10 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Связьтранснефть 20 1
Мегаполис ТК 142 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим 3 1
British Airways - British Midland International 120 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 7 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 1
Катрен 12 1
ТНК-ВР Холдинг 244 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 17 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 33 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 570 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 4
Президент Российской Федерации 3614 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 3
Правительство РФ 8019 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Правительство Москвы 1620 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 511 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 626 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 15 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 310 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 340 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 817 1
Федеральное собрание Российской Федерации 173 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 47 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1062 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 740 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2510 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 2
WiMAX Forum 66 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 213 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 18 1
4CIO 16 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3895 50
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2144 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10492 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1123 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 682 11
Сервер - Серверные платформы 9687 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 2824 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5413 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 7
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 5
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3090 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 929 3
Avaya Definity УАТС 100 8
Microsoft Skype 1935 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 3
F5 Networks BIG-IP 17 3
Avaya IP Office Cloud Platform 78 3
InfiNet - Revolution 5000 8 3
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 31 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2646 2
Крок - Цифровой рабочий 60 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 2
Corning Gorilla Glass 594 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 761 2
Cisco Aironet 29 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 826 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1056 2
Microsoft Exchange 1209 2
Badoo - Социальная сеть 37 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 523 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 141 2
Cisco CP - серия IP-телефонов 12 2
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 58 2
Dell ExpressCharge 7 2
Intel Adaptix 3 2
Dell Precision Optimizer 8 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 44 2
МТС Cloud - CloudMTS 157 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1064 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 651 2
Apple MacBook Pro 490 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 143 2
Microsoft Windows 10 11504 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 654 2
Google Talk - Google Chat 157 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 187 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1208 1
Intel Core i - Cерия процессоров 411 1
Солонин Виталий 89 16
Волож Аркадий 211 11
Масленников Игорь 35 11
Кочегаров Петр 10 8
Рыбалко Станислав 9 7
Бряндинский Андрей 6 6
Кремер Аркадий 14 5
Иванов Никита 8 5
Рейман Леонид 1009 4
Генс Георгий 72 4
Щербаков Борис 41 4
Огай Дмитрий 4 4
Сегалович Илья 34 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Солопов Вячеслав 19 3
Санадзе Георгий 16 3
Мызовский Герман 11 3
Романова Мария 3 3
Ефимов Олег 3 2
Адылин Павел 18 2
Левинский Денис 8 2
Иванников Дмитрий 41 2
Кузовкин Алексей 154 2
Каушнян Денис 3 2
Тарасов Арсений 44 2
Богатов Антон 79 2
Манджиков Очир 56 2
Демидов Михаил 132 2
Кристев Михаил 16 2
Рокотян Алексей 8 2
Федорушкин Илья 11 2
Борушевский Денис 36 2
Бобов Игорь 6 2
Сухов Алексей 8 2
Волкова Юлия 5 2
Колмановская Елена 13 2
Середа Александр 5 2
Путин Владимир 2533 2
Nowak Peter - Новак Петер 1 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 107341 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 34
Европа Восточная 2921 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 13
Европа 11813 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1725 9
Япония 9943 9
Казахстан - Республика 4448 7
Африка - Африканский регион 2812 6
Канада 3260 6
Германия - Федеративная Республика 8751 5
Россия - СФО - Новосибирск 3256 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 5
Южная Корея - Республика 4279 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 4
Бразилия - Федеративная Республика 1940 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1353 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 705 4
Австралия - Австралийский Союз 2774 4
Америка 2003 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1275 4
Ближний Восток 2545 4
Украина 6157 4
Великобритания - Лондон 2027 4
Европа Западная 1327 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 3
Сингапур - Республика 1572 3
Россия - ПФО - Казань 2054 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 888 3
Америка Северная 2645 3
Нидерланды 2182 3
Беларусь - Белоруссия 3494 3
Израиль 1752 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1196 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2446 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1629 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 307 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 473 3
Русский язык 4902 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 607 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1133 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1693 2
Абонентская база 1259 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 711 1
Экономический эффект 684 1
Информационное общество - Государственная программа 1230 1
Человеческий фактор 1035 1
Английский язык 737 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2547 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 556 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 253 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 606 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность - Горная добыча 24 1
Аутсорсинг 1157 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 570 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 183 1
Образование в России 430 1
Кибернетика 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1508 1
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