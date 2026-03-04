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Ланит Comptek Комптек
CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 25 дел, на cумму 1 231 298 456 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.03.2026
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«КомпТек» и «Пруфтек ИТ» заключили дистрибьюторское соглашение
Российский дистрибьютор ИТ-решений «КомпТек» и разработчик AIOps-платформы Artimate компания «Пруфтек ИТ» объявили о заключении с
|10.12.2025
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Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз
Переход на отечественные ИТ-решения требует не только выбора платформы, но и пересмотра подходов к подготовке инженерных команд. Эксперты Space («Даком М») и CompTek отмечают: предварительное обучение специалистов повышает эффективность эксплуатации российского ПО на 70–90% и позволяет внедрять системы в среднем в восемь раз быстрее. Практика показы
|13.10.2025
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CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI
В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов б
|07.10.2025
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«КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity
Российский разработчик и поставщик ИT-решений «КомпТек» арендовал две тыс. кв. м в фазе «Браво» офисного парка Comcity в Москве. Компания переехала из здания, где снимала площади на протяжении 17 лет. Консультант сделки — Bright Rich | CORF
|28.08.2025
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«РДВ Технолоджи» и «КомпТек» объявляют о стратегическом партнерстве
к никогда, востребован. Партнерство позволит RDW Computers расширить рынок сбыта своей продукции, а CompTek – укрепить свои позиции поставщика сертифицированной российской вычислительной техник
|06.02.2025
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CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard
Российский дистрибьютор CompTek и производитель серверного оборудования OpenYard подписали дистрибьюторское соглашение. CompTek пополнил портфель решений для ИТ-инфраструктур серверами OpenYard из продуктовых л
|17.02.2023
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CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве
CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией «Даком М» под маркой Space. Среди них облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в ко
|20.10.2022
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CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение
кое решение вендора, реализует функциональность платформы унифицированных коммуникаций, контакт-центра и системы записи разговоров. Соглашение между компаниями позволит расширить продуктовый портфель CompTek программными ИКТ-продуктами и решениями операторского класса.
|28.09.2022
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CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение
оборудования «Поток» – все эти решения имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения или внесены в реестр отечественного ПО Минцифры. Заключенное соглашение дает партнерам CompTek доступ ко всей линейке оборудования и ПО «Информтехники». Все компоненты совместимы с широким спектром оборудования и корпоративного программного обеспечения, поэтому внедряемые решения
|11.08.2022
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CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение
роким ассортиментом из более 1000 разработок для различных сфер промышленности. В рамках соглашения CompTek будет продвигать на российском рынке решения 4M Data Center для построения центров об
|10.06.2022
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Comptek начинает продвижение решений Tongtech на российском рынке
Российский дистрибутор Comptek (входит в группу «Ланит») подписал соглашение о партнерстве с китайской компанией Tongtech. Она является производителем продуктов и решений в области информационной безопасности, достав
|07.06.2022
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CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil
CompTek (входит в группу «Ланит») сообщает о заключении дистрибуторского соглашения с производителем оборудования и решений для IP-коммуникаций – компанией Fanvil. CompTek будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek стало логичным шагом в современных условиях. В последнее вре
|14.02.2022
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CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование
ологии» и участником технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий». «Мы рады началу сотрудничества. Расширение ассортимента путем добавления интерактивной продукции позволит CompTek совместно с системными интеграторами реализовывать более комплексные проекты для заказчиков корпоративного и государственного секторов. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным»,
|10.01.2022
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Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek
Российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTek (входит в группу ЛАНИТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Платформа Getmobit Smart System для цифровой трансформации корпоративных рабочих мест вошла в портфель решений CompTek<
|16.02.2021
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Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве
остех» подписал партнерское соглашение о реализации платформы виртуализации ECP VeiL и системы Veil VDI собственной разработки с дистрибьютором сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Comptek. Сотрудничество расширит рынок сбыта систем виртуализации НИИ «Масштаб». «Партнерство с НИИ «Масштаб» позволит компании Comptek предложить интеграторам надежные и перспективные р
|01.07.2020
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КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE
Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения прогр
|15.06.2020
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Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве
Yeastar и CompTek сообщили о заключении партнерского соглашения. С этого момента продуктовый портфель CompTek пополнится линейкой инновационных продуктов и решений Yeastar, полностью соответствующ
|11.06.2020
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Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России
Yealink Network Technology, специализирующаяся на создании абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций, и российский дистрибьютор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою
|15.01.2020
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Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal
Российский дистрибьютор Comptek (входит в группу «Ланит») и специалист в области мониторинга беспроводных сетей — 7signal (США) — заключили партнерское соглашение, которое позволит пополнить продуктовый портфель Co
|27.06.2016
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CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu
Компания Fujitsu, поставщик инфраструктурных решений на всех ключевых рынках России и стран СНГ, объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с компанией CompTek, дистрибьютером оборудования для телекоммуникационной отрасли. По его условиям компания CompTek становится дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu, начиная от клиентских у
|06.04.2016
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CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России
Компания CompTek становится дистрибутором Grandstream Networks в России и будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek ста
|30.09.2015
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Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России
Компания Dell совместно с партнером Comptek представила портфель решений Dell для высокопроизводительных вычислений (HPC) в рамках международной конференции «Суперкомпьютерные дни в России». Об этом CNews сообщили в Dell. Михаил
|05.12.2014
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CompTek займется поставкой мониторов Eizo
Корпорация Eizo, японский производитель профессиональных дисплеев, и компания CompTek, российский дистрибутор телекоммуникационного и сетевого оборудования, заключили соглашение о поставках на российский рынок мониторов для наиболее требовательных пользователей и решения
|11.09.2013
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CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел!
а года у нас намечен ряд совместных акций с компанией Alcatel-Lucent RT. Это акции и маркетингового характера, и рекламного. Планируется также много тренингов и для наших партнеров, и для сотрудников CompTek. Очень длительное время мы были вынуждены проводить тренинги для партнеров своими силами. Сейчас процесс обучения хорошо организовала компания Alcatel-Lucent RT. Этот процесс поставлен
|03.09.2013
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CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития
|22.08.2013
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CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития
|30.07.2013
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Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности
демо-комплектов ВКС для партнеров, организован учебный класс с типовым оборудованием, проводятся курсы в Avaya University в Москве, организована сервисная поддержка. CNews: Как меняется объем продаж CompTek по направлениям ВКС, унифицированных коммуникаций в России? Никита Иванов: CompTek является крупнейшим мультивендорным дистрибьютором в России. Мы уже долгое время занимались как
|15.05.2007
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Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей
ности, растет быстрее, чем другие сегменты и чем российский телекоммуникационный рынок в целом. При этом, как следует из данных, приведенных руководителем направления беспроводных технологий компании CompTek Станиславом Рыбалко, рынок ШБД довольно централизован и продолжает укрупняться. Несколько крупных игроков, таких как "Синтерра", "Энфорта", ArtCommunications, "Квантум", "Старт Телеком"
|30.03.2005
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Американцы продали CompTek ЛАНИТу
Стоимость данной сделки не разглашается. Ее участники отмечают, что в результате CompTek сможет работать более эффективно, сохраняя при этом свою организационную структуру и подходы к ведению бизнеса. В беседе с CNews обе стороны утверждают, что, выкупив у неназванных амери
|21.03.2005
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CompTek в седьмой раз получил от Cisco титул "дистрибутор года"
По итогам 2004 года компания CompTek в седьмой раз подряд признана лучшим партнером-дистрибутором оборудования и решений Cisco Systems. «Несмотря на возросшую конкуренцию, нам удалось в очередной раз подтвердить свое лидер
|11.03.2004
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InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей
решений IP-телефонии. InfiNet Wireless создана на базе проекта Revolution, стартовавшего в компании CompTek в декабре 1998 года. В новую компанию вошли бывшие специалисты CompTek, а такж
|02.03.2004
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CompTek: новые статусы, новые проекты
Компания CompTek, дистрибьютор телекоммуникационных решений и приложений на российском рынке, объявила о присвоении ей компанией Cisco Systems звания Distributor of the Year по итогам 2003 года. Звание
|15.12.2003
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CompTek и Alcatel подписали соглашение о сотрудничестве
Компании CompTek и Alcatel подписали контракт о сотрудничестве. Контракт вступает в силу 01 января 2004 г. и направлен на продвижение полной линейки традиционных телефонных и конвергентных решений. Подп
|04.11.2003
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CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7
Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать,
|03.11.2003
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CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии
знес-модели) и обсуждению концепций дальнейшего развития и использования технологий и решений IP-телефонии как в операторском, так и в корпоративном сегменте. Андрей Бряндинский, генеральный директор CompTek, подчеркнул: "Формирование рынка, установление правил игры, определение современных принципов организации сетей VoIP и услуг, которые они способны предоставлять, происходит именно сегод
|27.10.2003
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CompTek и Kraftway заключили соглашение о дистрибуции серверов
Компании CompTek и Kraftway заключили соглашение о федеральной дистрибуции серверного оборудования. По условиям соглашения, CompTek получает право на продажу через свою разветвленную дилерскую се
|02.07.2003
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Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире
. Специалисты же проявляли неподдельный интерес к выступлениям, который, в частности, выражался в обилии вопросов к докладчикам. Ведущему конференции Петру Кочегарову, техническому директору компании CompTek, которая и является организатором этого мероприятия, часто приходилось прерывать прения, дабы выдержать временной регламент конференции и отправлять интересующихся к докладчику в «нераб
|25.04.2003
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CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel
платформы Intel с традиционно качественным, функционально богатым и недорогим прикладным программным обеспечением российского производства. Игорь Чиж, руководитель направления компьютерной телефонии CompTek, отметил: «Открытая коммуникационная платформа является оптимальным подходом для построения мультимедийных contact-центров в силу своей принципиальной универсальности. Call-центры, разр
|05.03.2003
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Три подхода к построению центров обработки вызовов представляет CompTek на форуме "Call Center. CRM-Solution 2003"
Компания CompTek принимает участие во II Международном российском бизнес-форуме "Центры обработки вызовов и управление взаимоотношениями с клиентами Call Center CRM Solutions 2003". CompTek, выст
|27.01.2003
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26 февраля пройдет семинар, посвященный организации Call-центров
26 февраля 2003 года в рамках партнерской программы "Работаем вместе!", компании CompTek, ”Телеком-Сервис ИТ” и ”Белый Ветер” проведут семинар "Организация Call-центров на базе УАТС Definity", посвященный анализу совместного проекта трех компаний по внедрению Центра обработ
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 16
|Масленников Игорь 36 12
|Волож Аркадий 268 12
|Кочегаров Петр 10 8
|Бряндинский Андрей 8 8
|Рыбалко Станислав 9 7
|Иванов Никита 14 6
|Чиж Игорь 6 6
|Кремер Аркадий 15 5
|Фишман Евгений 5 5
|Генс Георгий 79 4
|Щербаков Борис 47 4
|Огай Дмитрий 4 4
|Вомпе Алексей 5 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Солопов Вячеслав 37 3
|Тарасов Арсений 45 3
|Сегалович Илья 41 3
|Санадзе Георгий 18 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Мызовский Герман 11 3
|Романова Мария 3 3
|Свержановский Алексей 3 3
|Ковалёв Максим 3 3
|Стадинчук Александр 3 3
|Попов Сергей 166 2
|Манджиков Очир 56 2
|Иванников Дмитрий 44 2
|Адылин Павел 18 2
|Волкова Юлия 5 2
|Золотарева Екатерина 26 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Пьявкин Александр 14 2
|Демидов Михаил 134 2
|Богатов Антон 79 2
|Борушевский Денис 37 2
|Левинский Денис 8 2
|Агеев Денис 38 2
|Ефимов Олег 3 2
|Каушнян Денис 3 2
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