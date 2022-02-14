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Ланит Comptek Комптек
CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 16
|Волож Аркадий 211 11
|Масленников Игорь 35 11
|Кочегаров Петр 10 8
|Рыбалко Станислав 9 7
|Бряндинский Андрей 6 6
|Кремер Аркадий 14 5
|Иванов Никита 8 5
|Рейман Леонид 1009 4
|Генс Георгий 72 4
|Щербаков Борис 41 4
|Огай Дмитрий 4 4
|Сегалович Илья 34 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Солопов Вячеслав 19 3
|Санадзе Георгий 16 3
|Мызовский Герман 11 3
|Романова Мария 3 3
|Ефимов Олег 3 2
|Адылин Павел 18 2
|Левинский Денис 8 2
|Иванников Дмитрий 41 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Каушнян Денис 3 2
|Тарасов Арсений 44 2
|Богатов Антон 79 2
|Манджиков Очир 56 2
|Демидов Михаил 132 2
|Кристев Михаил 16 2
|Рокотян Алексей 8 2
|Федорушкин Илья 11 2
|Борушевский Денис 36 2
|Бобов Игорь 6 2
|Сухов Алексей 8 2
|Волкова Юлия 5 2
|Колмановская Елена 13 2
|Середа Александр 5 2
|Путин Владимир 2533 2
|Nowak Peter - Новак Петер 1 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
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