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Ланит Comptek Комптек

Ланит - Comptek - Комптек

CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).

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Судебные дела (25) на сумму 1 231 298 456 ₽*
в качестве истца (22) на сумму 1 231 099 708 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 65 167 972 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.03.2026 «КомпТек» и «Пруфтек ИТ» заключили дистрибьюторское соглашение

Российский дистрибьютор ИТ-решений «КомпТек» и разработчик AIOps-платформы Artimate компания «Пруфтек ИТ» объявили о заключении с
10.12.2025 Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз

Переход на отечественные ИТ-решения требует не только выбора платформы, но и пересмотра подходов к подготовке инженерных команд. Эксперты Space («Даком М») и CompTek отмечают: предварительное обучение специалистов повышает эффективность эксплуатации российского ПО на 70–90% и позволяет внедрять системы в среднем в восемь раз быстрее. Практика показы
13.10.2025 CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI

В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов б
07.10.2025 «КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity

Российский разработчик и поставщик ИT-решений «КомпТек» арендовал две тыс. кв. м в фазе «Браво» офисного парка Comcity в Москве. Компания переехала из здания, где снимала площади на протяжении 17 лет. Консультант сделки — Bright Rich | CORF
28.08.2025 «РДВ Технолоджи» и «КомпТек» объявляют о стратегическом партнерстве

к никогда, востребован. Партнерство позволит RDW Computers расширить рынок сбыта своей продукции, а CompTek – укрепить свои позиции поставщика сертифицированной российской вычислительной техник
06.02.2025 CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard

Российский дистрибьютор CompTek и производитель серверного оборудования OpenYard подписали дистрибьюторское соглашение. CompTek пополнил портфель решений для ИТ-инфраструктур серверами OpenYard из продуктовых л
17.02.2023 CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве

CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией «Даком М» под маркой Space. Среди них облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в ко
20.10.2022 CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение

кое решение вендора, реализует функциональность платформы унифицированных коммуникаций, контакт-центра и системы записи разговоров. Соглашение между компаниями позволит расширить продуктовый портфель CompTek программными ИКТ-продуктами и решениями операторского класса.
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение

оборудования «Поток» – все эти решения имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения или внесены в реестр отечественного ПО Минцифры. Заключенное соглашение дает партнерам CompTek доступ ко всей линейке оборудования и ПО «Информтехники». Все компоненты совместимы с широким спектром оборудования и корпоративного программного обеспечения, поэтому внедряемые решения
11.08.2022 CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение

роким ассортиментом из более 1000 разработок для различных сфер промышленности. В рамках соглашения CompTek будет продвигать на российском рынке решения 4M Data Center для построения центров об
10.06.2022 Comptek начинает продвижение решений Tongtech на российском рынке

Российский дистрибутор Comptek (входит в группу «Ланит») подписал соглашение о партнерстве с китайской компанией Tongtech. Она является производителем продуктов и решений в области информационной безопасности, достав
07.06.2022 CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil

CompTek (входит в группу «Ланит») сообщает о заключении дистрибуторского соглашения с производителем оборудования и решений для IP-коммуникаций – компанией Fanvil. CompTek будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek стало логичным шагом в современных условиях. В последнее вре
14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование

ологии» и участником технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий». «Мы рады началу сотрудничества. Расширение ассортимента путем добавления интерактивной продукции позволит CompTek совместно с системными интеграторами реализовывать более комплексные проекты для заказчиков корпоративного и государственного секторов. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным»,
10.01.2022 Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek

Российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTek (входит в группу ЛАНИТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Платформа Getmobit Smart System для цифровой трансформации корпоративных рабочих мест вошла в портфель решений CompTek<
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве

остех» подписал партнерское соглашение о реализации платформы виртуализации ECP VeiL и системы Veil VDI собственной разработки с дистрибьютором сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Comptek. Сотрудничество расширит рынок сбыта систем виртуализации НИИ «Масштаб». «Партнерство с НИИ «Масштаб» позволит компании Comptek предложить интеграторам надежные и перспективные р
01.07.2020 КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE

Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения прогр
15.06.2020 Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве

Yeastar и CompTek сообщили о заключении партнерского соглашения. С этого момента продуктовый портфель CompTek пополнится линейкой инновационных продуктов и решений Yeastar, полностью соответствующ
11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России

Yealink Network Technology, специализирующаяся на создании абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций, и российский дистрибьютор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою

15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal

Российский дистрибьютор Comptek (входит в группу «Ланит») и специалист в области мониторинга беспроводных сетей — 7signal (США) — заключили партнерское соглашение, которое позволит пополнить продуктовый портфель Co
27.06.2016 CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu

Компания Fujitsu, поставщик инфраструктурных решений на всех ключевых рынках России и стран СНГ, объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с компанией CompTek, дистрибьютером оборудования для телекоммуникационной отрасли. По его условиям компания CompTek становится дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu, начиная от клиентских у
06.04.2016 CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России

Компания CompTek становится дистрибутором Grandstream Networks в России и будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek ста
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России

Компания Dell совместно с партнером Comptek представила портфель решений Dell для высокопроизводительных вычислений (HPC) в рамках международной конференции «Суперкомпьютерные дни в России». Об этом CNews сообщили в Dell. Михаил

05.12.2014 CompTek займется поставкой мониторов Eizo

Корпорация Eizo, японский производитель профессиональных дисплеев, и компания CompTek, российский дистрибутор телекоммуникационного и сетевого оборудования, заключили соглашение о поставках на российский рынок мониторов для наиболее требовательных пользователей и решения
11.09.2013 CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел!

а года у нас намечен ряд совместных акций с компанией Alcatel-Lucent RT. Это акции и маркетингового характера, и рекламного. Планируется также много тренингов и для наших партнеров, и для сотрудников CompTek. Очень длительное время мы были вынуждены проводить тренинги для партнеров своими силами. Сейчас процесс обучения хорошо организовала компания Alcatel-Lucent RT. Этот процесс поставлен

03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»

С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»

С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности

демо-комплектов ВКС для партнеров, организован учебный класс с типовым оборудованием, проводятся курсы в Avaya University в Москве, организована сервисная поддержка. CNews: Как меняется объем продаж CompTek по направлениям ВКС, унифицированных коммуникаций в России? Никита Иванов: CompTek является крупнейшим мультивендорным дистрибьютором в России. Мы уже долгое время занимались как
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей

ности, растет быстрее, чем другие сегменты и чем российский телекоммуникационный рынок в целом. При этом, как следует из данных, приведенных руководителем направления беспроводных технологий компании CompTek Станиславом Рыбалко, рынок ШБД довольно централизован и продолжает укрупняться. Несколько крупных игроков, таких как "Синтерра", "Энфорта", ArtCommunications, "Квантум", "Старт Телеком"
30.03.2005 Американцы продали CompTek ЛАНИТу

Стоимость данной сделки не разглашается. Ее участники отмечают, что в результате CompTek сможет работать более эффективно, сохраняя при этом свою организационную структуру и подходы к ведению бизнеса. В беседе с CNews обе стороны утверждают, что, выкупив у неназванных амери
21.03.2005 CompTek в седьмой раз получил от Cisco титул "дистрибутор года"

По итогам 2004 года компания CompTek в седьмой раз подряд признана лучшим партнером-дистрибутором оборудования и решений Cisco Systems. «Несмотря на возросшую конкуренцию, нам удалось в очередной раз подтвердить свое лидер
11.03.2004 InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей

решений IP-телефонии. InfiNet Wireless создана на базе проекта Revolution, стартовавшего в компании CompTek в декабре 1998 года. В новую компанию вошли бывшие специалисты CompTek, а такж
02.03.2004 CompTek: новые статусы, новые проекты

Компания CompTek, дистрибьютор телекоммуникационных решений и приложений на российском рынке, объявила о присвоении ей компанией Cisco Systems звания Distributor of the Year по итогам 2003 года. Звание

15.12.2003 CompTek и Alcatel подписали соглашение о сотрудничестве

Компании CompTek и Alcatel подписали контракт о сотрудничестве. Контракт вступает в силу 01 января 2004 г. и направлен на продвижение полной линейки традиционных телефонных и конвергентных решений. Подп
04.11.2003 CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7

Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать,

03.11.2003 CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии

знес-модели) и обсуждению концепций дальнейшего развития и использования технологий и решений IP-телефонии как в операторском, так и в корпоративном сегменте. Андрей Бряндинский, генеральный директор CompTek, подчеркнул: "Формирование рынка, установление правил игры, определение современных принципов организации сетей VoIP и услуг, которые они способны предоставлять, происходит именно сегод
27.10.2003 CompTek и Kraftway заключили соглашение о дистрибуции серверов

Компании CompTek и Kraftway заключили соглашение о федеральной дистрибуции серверного оборудования. По условиям соглашения, CompTek получает право на продажу через свою разветвленную дилерскую се
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире

. Специалисты же проявляли неподдельный интерес к выступлениям, который, в частности, выражался в обилии вопросов к докладчикам. Ведущему конференции Петру Кочегарову, техническому директору компании CompTek, которая и является организатором этого мероприятия, часто приходилось прерывать прения, дабы выдержать временной регламент конференции и отправлять интересующихся к докладчику в «нераб
25.04.2003 CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel

платформы Intel с традиционно качественным, функционально богатым и недорогим прикладным программным обеспечением российского производства. Игорь Чиж, руководитель направления компьютерной телефонии CompTek, отметил: «Открытая коммуникационная платформа является оптимальным подходом для построения мультимедийных contact-центров в силу своей принципиальной универсальности. Call-центры, разр
05.03.2003 Три подхода к построению центров обработки вызовов представляет CompTek на форуме "Call Center. CRM-Solution 2003"

Компания CompTek принимает участие во II Международном российском бизнес-форуме "Центры обработки вызовов и управление взаимоотношениями с клиентами Call Center CRM Solutions 2003". CompTek, выст
27.01.2003 26 февраля пройдет семинар, посвященный организации Call-центров

26 февраля 2003 года в рамках партнерской программы "Работаем вместе!", компании CompTek, ”Телеком-Сервис ИТ” и ”Белый Ветер” проведут семинар "Организация Call-центров на базе УАТС Definity", посвященный анализу совместного проекта трех компаний по внедрению Центра обработ

Публикаций - 215, упоминаний - 229

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 56
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 30
Yandex - Яндекс 9215 29
Intel Corporation 12811 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 26
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 21
Dell EMC 5180 18
Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25775 13
InfiNet Wireless - Инфинет 64 12
Крок - Croc 1964 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 10
Dialogic Corp 93 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 7
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 7
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 7
Broadcom - VMware 2610 7
Fujitsu 2105 7
F5 Networks 77 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 6
Sipnet - Сипнет 80 6
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 6
Samsung Electronics 11064 6
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Ланит - Artezio - Артезио 97 5
Google LLC 12688 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 9
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Tiger Global Management 44 3
Белый Ветер 365 3
Pulvermedia - Pulver Media 4 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
Некстер ИК 33 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Naspers 85 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
British Airways - British Midland International 127 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
LEGO 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Канады 51 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
WiMAX Forum 69 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
4CIO 20 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Профсоюз работников связи России 9 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 25
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 14
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Avaya Definity УАТС 104 7
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
F5 Networks BIG-IP 24 5
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
InfiNet - Revolution 5000 9 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 3
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 3
Philips Speech Processing - SpeechPearl ASR 7 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
Badoo - Социальная сеть 46 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Google Talk - Google Chat 163 2
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 2
Apple MacBook Pro 559 2
Тарио Трейдинг - Tario Softswitch - TSS 4 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
Солонин Виталий 90 16
Масленников Игорь 36 12
Волож Аркадий 268 12
Кочегаров Петр 10 8
Бряндинский Андрей 8 8
Рыбалко Станислав 9 7
Иванов Никита 14 6
Чиж Игорь 6 6
Кремер Аркадий 15 5
Фишман Евгений 5 5
Генс Георгий 79 4
Щербаков Борис 47 4
Огай Дмитрий 4 4
Вомпе Алексей 5 4
Рейман Леонид 1065 4
Солопов Вячеслав 37 3
Тарасов Арсений 45 3
Сегалович Илья 41 3
Санадзе Георгий 18 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Мызовский Герман 11 3
Романова Мария 3 3
Свержановский Алексей 3 3
Ковалёв Максим 3 3
Стадинчук Александр 3 3
Попов Сергей 166 2
Манджиков Очир 56 2
Иванников Дмитрий 44 2
Адылин Павел 18 2
Волкова Юлия 5 2
Золотарева Екатерина 26 2
Кузовкин Алексей 155 2
Пьявкин Александр 14 2
Демидов Михаил 134 2
Богатов Антон 79 2
Борушевский Денис 37 2
Левинский Денис 8 2
Агеев Денис 38 2
Ефимов Олег 3 2
Каушнян Денис 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 42
Европа 24963 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Европа Восточная 3138 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Япония 13807 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Канада 5081 9
Казахстан - Республика 6047 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Израиль 2856 7
Украина 7928 7
Южная Корея - Республика 7051 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Европа Западная 1496 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Sputnik 59 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
MSNBC - телеканал 89 1
InfoWorld 56 1
Инфобизнес 24 1
CNews Техноблог 62 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
iXBT.com 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Reddit 398 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Synergy Research Group 48 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat/MDR 74 1
Allied Business Intelligence 16 1
Davies Hickman Partners 1 1
MForum Analytics 20 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Radicati Group 26 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Fortune Global 500 295 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 2
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Avaya Online University 6 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Микроинформ 36 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 12
Связь-Экспокомм 276 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Extreme NOW Forum 3 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
infoBEL - Белорусский интернет-фестиваль 1 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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