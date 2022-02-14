Ланит - Comptek - Комптек

CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).