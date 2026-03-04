Ланит - Comptek - Комптек

«КомпТек» и «Пруфтек ИТ» заключили дистрибьюторское соглашение Российский дистрибьютор ИТ-решений «КомпТек» и разработчик AIOps-платформы Artimate компания «Пруфтек ИТ» объявили о заключении с

Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз Переход на отечественные ИТ-решения требует не только выбора платформы, но и пересмотра подходов к подготовке инженерных команд. Эксперты Space («Даком М») и CompTek отмечают: предварительное обучение специалистов повышает эффективность эксплуатации российского ПО на 70–90% и позволяет внедрять системы в среднем в восемь раз быстрее. Практика показы

CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов б

«КомпТек» арендовал более 2 тыс. кв. м в офисном парке Comcity Российский разработчик и поставщик ИT-решений «КомпТек» арендовал две тыс. кв. м в фазе «Браво» офисного парка Comcity в Москве. Компания переехала из здания, где снимала площади на протяжении 17 лет. Консультант сделки — Bright Rich | CORF

«РДВ Технолоджи» и «КомпТек» объявляют о стратегическом партнерстве к никогда, востребован. Партнерство позволит RDW Computers расширить рынок сбыта своей продукции, а CompTek – укрепить свои позиции поставщика сертифицированной российской вычислительной техник

CompTek – официальный дистрибьютор серверного оборудования OpenYard Российский дистрибьютор CompTek и производитель серверного оборудования OpenYard подписали дистрибьюторское соглашение. CompTek пополнил портфель решений для ИТ-инфраструктур серверами OpenYard из продуктовых л

CompTek и «Даком М» подписали соглашение о сотрудничестве CompTek (входит в группу «Ланит») и «Даком М», разработчик экосистемы виртуализации, подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации продуктов Space. Партнерам CompTek доступен весь спектр решений, создаваемых компанией «Даком М» под маркой Space. Среди них облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в ко

CompTek и «Светец» заключили партнерское соглашение кое решение вендора, реализует функциональность платформы унифицированных коммуникаций, контакт-центра и системы записи разговоров. Соглашение между компаниями позволит расширить продуктовый портфель CompTek программными ИКТ-продуктами и решениями операторского класса.

CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение оборудования «Поток» – все эти решения имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения или внесены в реестр отечественного ПО Минцифры. Заключенное соглашение дает партнерам CompTek доступ ко всей линейке оборудования и ПО «Информтехники». Все компоненты совместимы с широким спектром оборудования и корпоративного программного обеспечения, поэтому внедряемые решения

CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение роким ассортиментом из более 1000 разработок для различных сфер промышленности. В рамках соглашения CompTek будет продвигать на российском рынке решения 4M Data Center для построения центров об

Comptek начинает продвижение решений Tongtech на российском рынке Российский дистрибутор Comptek (входит в группу «Ланит») подписал соглашение о партнерстве с китайской компанией Tongtech. Она является производителем продуктов и решений в области информационной безопасности, достав

CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil CompTek (входит в группу «Ланит») сообщает о заключении дистрибуторского соглашения с производителем оборудования и решений для IP-коммуникаций – компанией Fanvil. CompTek будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek стало логичным шагом в современных условиях. В последнее вре

CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование ологии» и участником технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий». «Мы рады началу сотрудничества. Расширение ассортимента путем добавления интерактивной продукции позволит CompTek совместно с системными интеграторами реализовывать более комплексные проекты для заказчиков корпоративного и государственного секторов. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным»,

Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek Российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTek (входит в группу ЛАНИТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Платформа Getmobit Smart System для цифровой трансформации корпоративных рабочих мест вошла в портфель решений CompTek<

Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве остех» подписал партнерское соглашение о реализации платформы виртуализации ECP VeiL и системы Veil VDI собственной разработки с дистрибьютором сетевого и телекоммуникационного оборудования компанией Comptek. Сотрудничество расширит рынок сбыта систем виртуализации НИИ «Масштаб». «Партнерство с НИИ «Масштаб» позволит компании Comptek предложить интеграторам надежные и перспективные р

КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения прогр

Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве Yeastar и CompTek сообщили о заключении партнерского соглашения. С этого момента продуктовый портфель CompTek пополнится линейкой инновационных продуктов и решений Yeastar, полностью соответствующ

Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России Yealink Network Technology, специализирующаяся на создании абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций, и российский дистрибьютор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение. Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою

Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal Российский дистрибьютор Comptek (входит в группу «Ланит») и специалист в области мониторинга беспроводных сетей — 7signal (США) — заключили партнерское соглашение, которое позволит пополнить продуктовый портфель Co

CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu Компания Fujitsu, поставщик инфраструктурных решений на всех ключевых рынках России и стран СНГ, объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с компанией CompTek, дистрибьютером оборудования для телекоммуникационной отрасли. По его условиям компания CompTek становится дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu, начиная от клиентских у

CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России Компания CompTek становится дистрибутором Grandstream Networks в России и будет продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Расширение продуктового портфеля CompTek ста

Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России Компания Dell совместно с партнером Comptek представила портфель решений Dell для высокопроизводительных вычислений (HPC) в рамках международной конференции «Суперкомпьютерные дни в России». Об этом CNews сообщили в Dell. Михаил

CompTek займется поставкой мониторов Eizo Корпорация Eizo, японский производитель профессиональных дисплеев, и компания CompTek, российский дистрибутор телекоммуникационного и сетевого оборудования, заключили соглашение о поставках на российский рынок мониторов для наиболее требовательных пользователей и решения

CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел! а года у нас намечен ряд совместных акций с компанией Alcatel-Lucent RT. Это акции и маркетингового характера, и рекламного. Планируется также много тренингов и для наших партнеров, и для сотрудников CompTek. Очень длительное время мы были вынуждены проводить тренинги для партнеров своими силами. Сейчас процесс обучения хорошо организовала компания Alcatel-Lucent RT. Этот процесс поставлен

CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития

CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстоящей конференции станут тенденции развития

Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности демо-комплектов ВКС для партнеров, организован учебный класс с типовым оборудованием, проводятся курсы в Avaya University в Москве, организована сервисная поддержка. CNews: Как меняется объем продаж CompTek по направлениям ВКС, унифицированных коммуникаций в России? Никита Иванов: CompTek является крупнейшим мультивендорным дистрибьютором в России. Мы уже долгое время занимались как

Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей ности, растет быстрее, чем другие сегменты и чем российский телекоммуникационный рынок в целом. При этом, как следует из данных, приведенных руководителем направления беспроводных технологий компании CompTek Станиславом Рыбалко, рынок ШБД довольно централизован и продолжает укрупняться. Несколько крупных игроков, таких как "Синтерра", "Энфорта", ArtCommunications, "Квантум", "Старт Телеком"

Американцы продали CompTek ЛАНИТу Стоимость данной сделки не разглашается. Ее участники отмечают, что в результате CompTek сможет работать более эффективно, сохраняя при этом свою организационную структуру и подходы к ведению бизнеса. В беседе с CNews обе стороны утверждают, что, выкупив у неназванных амери

CompTek в седьмой раз получил от Cisco титул "дистрибутор года" По итогам 2004 года компания CompTek в седьмой раз подряд признана лучшим партнером-дистрибутором оборудования и решений Cisco Systems. «Несмотря на возросшую конкуренцию, нам удалось в очередной раз подтвердить свое лидер

InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей решений IP-телефонии. InfiNet Wireless создана на базе проекта Revolution, стартовавшего в компании CompTek в декабре 1998 года. В новую компанию вошли бывшие специалисты CompTek, а такж

CompTek: новые статусы, новые проекты Компания CompTek, дистрибьютор телекоммуникационных решений и приложений на российском рынке, объявила о присвоении ей компанией Cisco Systems звания Distributor of the Year по итогам 2003 года. Звание

CompTek и Alcatel подписали соглашение о сотрудничестве Компании CompTek и Alcatel подписали контракт о сотрудничестве. Контракт вступает в силу 01 января 2004 г. и направлен на продвижение полной линейки традиционных телефонных и конвергентных решений. Подп

CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7 Компания CompTek открыла лабораторию компетенции и тестирования приложений и решений для сетей SS7. Лаборатория, построенная на коммуникационном оборудовании Intel NetStructure, позволяет моделировать,

CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии знес-модели) и обсуждению концепций дальнейшего развития и использования технологий и решений IP-телефонии как в операторском, так и в корпоративном сегменте. Андрей Бряндинский, генеральный директор CompTek, подчеркнул: "Формирование рынка, установление правил игры, определение современных принципов организации сетей VoIP и услуг, которые они способны предоставлять, происходит именно сегод

CompTek и Kraftway заключили соглашение о дистрибуции серверов Компании CompTek и Kraftway заключили соглашение о федеральной дистрибуции серверного оборудования. По условиям соглашения, CompTek получает право на продажу через свою разветвленную дилерскую се

Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире . Специалисты же проявляли неподдельный интерес к выступлениям, который, в частности, выражался в обилии вопросов к докладчикам. Ведущему конференции Петру Кочегарову, техническому директору компании CompTek, которая и является организатором этого мероприятия, часто приходилось прерывать прения, дабы выдержать временной регламент конференции и отправлять интересующихся к докладчику в «нераб

CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel платформы Intel с традиционно качественным, функционально богатым и недорогим прикладным программным обеспечением российского производства. Игорь Чиж, руководитель направления компьютерной телефонии CompTek, отметил: «Открытая коммуникационная платформа является оптимальным подходом для построения мультимедийных contact-центров в силу своей принципиальной универсальности. Call-центры, разр

Три подхода к построению центров обработки вызовов представляет CompTek на форуме "Call Center. CRM-Solution 2003" Компания CompTek принимает участие во II Международном российском бизнес-форуме "Центры обработки вызовов и управление взаимоотношениями с клиентами Call Center CRM Solutions 2003". CompTek, выст