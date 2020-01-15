Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal

Российский дистрибьютор Comptek (входит в группу «Ланит») и специалист в области мониторинга беспроводных сетей — 7signal (США) — заключили партнерское соглашение, которое позволит пополнить продуктовый портфель Comptek решениями в области разработки облачного программного обеспечения для мониторинга беспроводных сетей (WNM).

Созданная 7signal платформа дает возможность компаниям значительно повысить базовую производительность Wi-Fi, сократить время устранения неполадок и заблаговременно выявить проблемы с беспроводными сетями, поддерживая рост бизнеса и повышая операционную эффективность.

«Comptek стремится расширять партнерские связи с ведущими поставщиками беспроводных решений. Данное сотрудничество позволит значительно пополнить портфель продуктов и услуг для операторов связи, системных интеграторов и корпоративных клиентов, — сказал Никита Иванов, руководитель отдела беспроводных технологий Comptek. — Компания 7signal является лидером в области анализа и мониторинга сетей Wi-Fi, поэтому в рамках нашего партнерства мы будем использовать все возможности решений 7signal для улучшения качества построения и обслуживания беспроводных сетей в России».

«Мы очень рады соглашению с компанией Comptek, потому что этот дистрибьютор ориентирован на сетевую индустрию и уже сотрудничает со многими ведущими мировыми технологическими брендами», — сказал Дон Кук, директор по маркетингу и менеджер компании 7signal. — Для нас имеет огромное значение совместная работа с такими лидерами рынка, как Comptek».