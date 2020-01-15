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7signal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

7signal и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Samsung Electronics 11065 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Apple Inc 13156 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
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Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
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Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
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Siemon EagleEye Connect 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Samsung Galaxy 1035 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Honor - серия смартфонов 246 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 1
Apple iPhone 6 4861 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 55 1
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 79 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Чайка Владимир 29 2
Артемьев Иван 5 1
Иванов Никита 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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