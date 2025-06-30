Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177700
ИКТ 13819
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76314
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Иванов Никита


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 ICL Services и Linki создают будущее беспроводных сетей в России 1
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
20.04.2022 «Ланит» подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина Wi-Fi-оборудование 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
11.11.2021 Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации 1
09.11.2021 Эксперты ЛАНИТ расскажут о цифровизации экономики на CNews Forum 2021 1
15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
21.03.2014 Avaya и CompTek: Современный контакт-центр может с минимумом затрат нарастить число операторов с 5-ти до 2 тыс. 1
24.12.2013 Avaya и CompTek: Максимум телеком-сервисов за небольшие деньги 1
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Иванов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Comptek - Комптек 196 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 563 2
Google LLC 11993 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
7signal 1 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Broadcom - VMware 2411 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
МегаФон 9377 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 1
Biocad - Биокад 82 1
Газинформсервис - ГИС 324 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 554 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 77 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Radvision 20 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Microsoft Corporation 24908 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Veeam Software 322 1
UIPath 106 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
GE Fanuc - Фанук 40 1
Amazon Inc - Amazon.com 3056 1
Nutanix 105 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
SAP SE 5345 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
Content AI - Контент ИИ 90 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Альфа-Капитал УК 121 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 528 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Транснефть 313 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Благосостояние НПФ 51 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Лента - Сеть розничной торговли 2165 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 15 1
Росэнергобанк 34 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Harley-Davidson 24 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 1
Федеральное казначейство России 1823 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1244 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 90 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10285 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1299 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6383 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 801 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 426 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4691 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2284 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5994 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2259 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3228 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6611 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 2
Avaya Aura 121 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 2
Apple iOS 8007 1
Google Android 14345 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3003 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Microsoft Office 365 958 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 26 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 218 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Avaya Elite Multichannel 6 1
Avaya Customer Feedback 2 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1360 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Microsoft Windows 15986 1
Avaya Callback Assist 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 1
Солопов Вячеслав 37 3
Левинский Денис 8 2
Ефимов Олег 3 2
Каушнян Денис 3 2
Шпак Василий 244 2
Шадаев Максут 1062 2
Паршин Максим 320 2
Данилов Михаил 31 2
Зарьянов Алексей 11 1
Поляков Евгений 14 1
Лобачев Алексей 7 1
Леонова Оксана 12 1
Гревцев Александр 31 1
Титов Илья 11 1
Мирошниченко Михаил 8 1
Давыдов Андрей 8 1
Соколов Павел 15 1
Лобов Сергей 27 1
Касаев Сергей 27 1
Заянц Илья 46 1
Ушаков Анатолий 42 1
Соловьев Сергей 72 1
Смирнова Татьяна 33 1
Тутаев Михаил 53 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Краснов Михаил 84 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Виноградов Артём 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Спиридонов Иван 26 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 27 1
Урусов Виктор 131 1
Суслова Наталья 5 1
Костин Сергей 36 1
Касимов Денис 22 1
Кудашев Константин 13 1
Туманян Давид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Украина 7684 1
Грузия 1258 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7795 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Европа 24422 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 850 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3044 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 721 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1261 1
Египет - Арабская Республика 1025 1
Греция - Греческая Республика 988 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 319 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5620 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2622 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3663 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7077 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2003 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 834 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3216 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3014 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1282 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8278 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1452 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
Davies Hickman Partners 1 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 140 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 445 1
Avaya Online University 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 2
CNews AWARDS - награда 528 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще