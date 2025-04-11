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Linki Линки
Linki (ООО «Линки») - российский разработчик программного обеспечения и оборудования для построения беспроводных сетей передачи данных.
|11.04.2025
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Илья Борняков -
Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс1
|13.11.2023
|Linki представила новое сетевое оборудование на CNews Forum 2023 1
Linki и организации, системы, технологии, персоны:
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