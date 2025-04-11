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Linki Линки

Linki - Линки

Linki (ООО «Линки») - российский разработчик программного обеспечения и оборудования для построения беспроводных сетей передачи данных.


11.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

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13.11.2023 Linki представила новое сетевое оборудование на CNews Forum 2023 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Linki и организации, системы, технологии, персоны:

Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12647 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6455 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
Зоология - наука о животных 2674 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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