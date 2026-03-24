Разделы

Бизнес
|

Компания «Линки» меняет название на WowNet

Компания «Линки» сообщила о стратегическом решении перейти на новую торговую марку — Wownet. Смена бренда стартовала 19 марта и будет плавно проходить в течение трёх месяцев.

Цель изменений — укрепить рыночную позицию и отразить эволюцию компании в соответствии с современными трендами и потребностями клиентов, при этом ключевые аспекты сотрудничества остаются неизменными.

При переходе компании «Линки» на торговую марку Wownet, изменения коснутся: фирменного стиля и визуальных атрибутов бренда, маркировки, документации, материалов, сайта и коммерческих шаблонов.

Компания обращает внимание на то, что в переходный период часть оборудования со склада или по ранее размещённым заказам может поставляться со старым логотипом.

Прежними остаются все базовые условия взаимодействия: команда, юридическое лицо и собственник компании не меняются; ассортимент продуктов и услуг сохраняется в полном объёме; все действующие договоры остаются в силе без необходимости внесения изменений; поддержка клиентов, гарантийные обязательства и работа по текущим проектам продолжаются в штатном режиме; коммерческие и рабочие процессы (включая пресейл, сопровождение и совместную работу по заказчикам) не претерпевают изменений.

В переходный период компания обязуется обеспечить максимально комфортный переход для партнёров. На текущем этапе от партнёров никаких действий не требуется, отмечают в Wownet.

Подписаться на новости Короткая ссылка


