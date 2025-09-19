Разделы

Face2


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «ICL Системные Технологии» и Face2 заключили партнерство в сфере безопасности систем биометрической идентификации и верификации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Face2 и организации, системы, технологии, персоны:

ST - Системные технологии 68 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 33 1
ICL ГК 437 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 142 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1528 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10896 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3085 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2625 1
Азизов Ирек 9 1
Дорофеев Сергей 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2488 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2853 1
