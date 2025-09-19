Получите все материалы CNews по ключевому слову
Face2
|19.09.2025
|«ICL Системные Технологии» и Face2 заключили партнерство в сфере безопасности систем биометрической идентификации и верификации 1
Face2 и организации, системы, технологии, персоны:
|ST - Системные технологии 68 1
|ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 33 1
|ICL ГК 437 1
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 142 1
|Азизов Ирек 9 1
|Дорофеев Сергей 14 1
