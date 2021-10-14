Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICL ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 159
ICL ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Татнефть 114 1
|Auchan Holding - Ашан 148 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Энергобанк АКБ 4 1
|Post Office 1 1
|Гузаиров Айдар 21 4
|Вагизов Руслан 13 2
|Мелехин Иван 16 1
|Маковский Максим 4 1
|Царева Екатерина 8 1
|Хохлов Дмитрий 8 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Белов Александр 69 1
|Заглумин Павел 5 1
|Яковлев Павел 2 1
|Павлов Рустем 2 1
|Романов Сергей 7 1
|Шарафетдинов Марат 1 1
|Качалин Алексей 4 1
|Усс Александр 2 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Романенко Андрей 76 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Клочков Алексей 25 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Гутин Александр 11 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Шадриков Александр 1 1
|Шебулдаев Георгий 12 1
|Янкин Андрей 14 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Заикин Андрей 16 1
|Коростелев Павел 5 1
|Воловик Александр 3 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2196 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru