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ICL ГК


14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 2
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
30.06.2021 «В ранге одного из самых прогрессивных предприятий страны»: ГК ICL – 30 лет 5
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 3
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
26.04.2021 Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО 2
25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области 2
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 4
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 2
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 2
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
21.04.2020 Softline и ICL Services договорились о сотрудничестве на международных рынках 1
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 3
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
15.11.2019 ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019 3
30.10.2019 ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019 2
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА 3
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии 3
18.12.2018 Positive Technologies и «ICL Системные технологии» объединили усилия в области реагирования на инциденты ИБ 1
08.10.2018 «Лаборатория Касперского», Schneider Electric и «ICL Системные технологии» обеспечат кибербезопасность АСУ 3
13.03.2018 АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения 3
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане 5
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture 1
26.06.2017 Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть 1
14.06.2017 Schneider Electric объявляет результаты ежегодной аттестации партнеров 1
30.05.2017 Atos представила серверы Bull на региональном форуме по ИТ и информационной безопасности 1
24.05.2017 142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL 11
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1

Публикаций - 69, упоминаний - 159

ICL ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 7
Microsoft Corporation 11143 6
ICL Системные Технологии 10 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 4
Softline - Софтлайн 1475 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
IBM 3554 3
ICL Services 51 3
Инфосистемы Джет 675 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком Связьинвест 704 2
SAP SE 3218 2
ICL Техно 18 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cisco Systems 2054 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Ланит ГК 1160 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Merlion - Мерлион 275 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Астерос - Asteros 531 1
Инсистемс 33 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ICEFOG - Хакерская группировка 6 1
Acer Россия 3 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
ДатаКрат - DataKrat 6 1
Optima - Оптима 50 1
Рикор Геймс - Rikor Games 2 1
Рикор ИМТ 5 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Татнефть 114 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Энергобанк АКБ 4 1
Post Office 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан - Минлесхоз РТ 2 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 1 1
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
ТФОМС Республики Мордовия - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия 1 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство РФ 2207 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 5 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Windows 854 1
BellSoft LiberCat 8 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center 3 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
Microsoft Excel 436 1
Java - Язык программирования 1179 1
Apple macOS 930 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Terrasoft Creatio 44 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 32 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Гузаиров Айдар 21 4
Вагизов Руслан 13 2
Мелехин Иван 16 1
Маковский Максим 4 1
Царева Екатерина 8 1
Хохлов Дмитрий 8 1
Васильев Дмитрий 40 1
Мзоков Виталий 12 1
Черноволенко Сергей 18 1
Аноприенко Сергей 2 1
Соловьев Сергей 25 1
Белов Александр 69 1
Заглумин Павел 5 1
Яковлев Павел 2 1
Павлов Рустем 2 1
Романов Сергей 7 1
Шарафетдинов Марат 1 1
Качалин Алексей 4 1
Усс Александр 2 1
Зеленюк Александр 2 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Хайруллин Айрат 39 1
Романенко Андрей 76 1
Белокрылов Александр 20 1
Клочков Алексей 25 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Гутин Александр 11 1
Минниханов Рустам 89 1
Шадриков Александр 1 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Янкин Андрей 14 1
Лукацкий Алексей 68 1
Заикин Андрей 16 1
Коростелев Павел 5 1
Воловик Александр 3 1
Володкович Вячеслав 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 18
Россия - ПФО - Казань 1521 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - Иннополис 292 3
Индия - Республика 2181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Европа 3781 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Япония 2808 2
Казахстан - Республика 2646 2
Россия - Астрахань 242 2
Европа Западная 618 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Кольцово 24 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутская область 548 1
Северная Америка 1414 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2196 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
IT&Security Forum 10 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
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