ICL Services и «Флант» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры

Продуктово-сервисная компания ICL Services и ИТ-компания «Флант» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют развивать совместные проекты по поставке, внедрению и продвижению платформенных решений для управления ИТ-инфраструктурой.

Соглашение отражает взаимный интерес сторон к расширению спектра предлагаемых решений и повышению качества сервисов для заказчиков. В рамках партнёрства компании планируют совместно участвовать в отраслевых инициативах, обмениваться экспертизой и рассматривать возможности реализации комплексных проектов по построению и управлению современной ИТ-средой.

Для обеих компаний сотрудничество – это возможность усилить позиции в сегменте корпоративных ИТ-решений и предложить заказчикам более широкий набор технологий и компетенций. Deckhouse Platform компании «Флант» предназначена для построения гибридной распределенной инфраструктуры. Платформа берет на себя автоматизацию вычислительных ресурсов, обеспечивая централизованное управление микросервисными контейнерами, виртуальными машинами, ИИ-нагрузками и базами данных из единого интерфейса (control plane). Встроенные инструменты безопасности и мониторинга формируют отказоустойчивую среду, исключающую простой сервисов при аппаратных авариях.

Со стороны ICL Services технологическую основу сотрудничества дополняет «Колибри-АРМ» – система централизованного управления рабочими местами и серверами под Windows и Linux, обеспечивающая инвентаризацию, развёртывание и обновление ПО, контроль конфигураций и удалённое администрирование. Совместимость «Колибри-АРМ» версии 26.07 с Deckhouse Platform открывает возможности для реализации комплексных инфраструктурных проектов. Продуктовую линейку ICL Services также представляет «Колибри-ЦОД» – система автоматизации и оркестрации операций в серверной инфраструктуре, включая управление конфигурациями, обновлениями и восстановление программной среды критически важных распределённых устройств. Эти возможности расширяют спектр задач, которые ICL Services может решать при построении и сопровождении корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Компании также намерены развивать взаимодействие в проектах по внедрению отечественного ПО от других российских вендоров в закрытом контуре заказчиков (on-premises). Интеграция решений формирует четкое распределение задач в ИТ-ландшафте: Deckhouse Platform забирает на себя выделение вычислительных мощностей, оркестрацию и отказоустойчивость серверов, а системы ICL Services обеспечивают прикладное администрирование операционных систем и конечных точек, развернутых внутри платформы. Подтвержденная совместимость этих продуктов создает дополнительные возможности для оптимизации развертывания тяжелых корпоративных сервисов силами инженеров ICL Services.