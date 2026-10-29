Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

ICL Services и «Флант» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры

Продуктово-сервисная компания ICL Services и ИТ-компания «Флант» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют развивать совместные проекты по поставке, внедрению и продвижению платформенных решений для управления ИТ-инфраструктурой.

Соглашение отражает взаимный интерес сторон к расширению спектра предлагаемых решений и повышению качества сервисов для заказчиков. В рамках партнёрства компании планируют совместно участвовать в отраслевых инициативах, обмениваться экспертизой и рассматривать возможности реализации комплексных проектов по построению и управлению современной ИТ-средой.

Для обеих компаний сотрудничество – это возможность усилить позиции в сегменте корпоративных ИТ-решений и предложить заказчикам более широкий набор технологий и компетенций. Deckhouse Platform компании «Флант» предназначена для построения гибридной распределенной инфраструктуры. Платформа берет на себя автоматизацию вычислительных ресурсов, обеспечивая централизованное управление микросервисными контейнерами, виртуальными машинами, ИИ-нагрузками и базами данных из единого интерфейса (control plane). Встроенные инструменты безопасности и мониторинга формируют отказоустойчивую среду, исключающую простой сервисов при аппаратных авариях.

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель
Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель Телеком

Со стороны ICL Services технологическую основу сотрудничества дополняет «Колибри-АРМ» – система централизованного управления рабочими местами и серверами под Windows и Linux, обеспечивающая инвентаризацию, развёртывание и обновление ПО, контроль конфигураций и удалённое администрирование. Совместимость «Колибри-АРМ» версии 26.07 с Deckhouse Platform открывает возможности для реализации комплексных инфраструктурных проектов. Продуктовую линейку ICL Services также представляет «Колибри-ЦОД» – система автоматизации и оркестрации операций в серверной инфраструктуре, включая управление конфигурациями, обновлениями и восстановление программной среды критически важных распределённых устройств. Эти возможности расширяют спектр задач, которые ICL Services может решать при построении и сопровождении корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Компании также намерены развивать взаимодействие в проектах по внедрению отечественного ПО от других российских вендоров в закрытом контуре заказчиков (on-premises). Интеграция решений формирует четкое распределение задач в ИТ-ландшафте: Deckhouse Platform забирает на себя выделение вычислительных мощностей, оркестрацию и отказоустойчивость серверов, а системы ICL Services обеспечивают прикладное администрирование операционных систем и конечных точек, развернутых внутри платформы. Подтвержденная совместимость этих продуктов создает дополнительные возможности для оптимизации развертывания тяжелых корпоративных сервисов силами инженеров ICL Services.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Власти вложат более миллиарда в онлайн-сервисы управления земельными участками и недвижимостью

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще