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ICL Services и «Гарда» объединяют экспертизу для усиления кибербезопасности российского бизнеса

Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда» объявили о начале сотрудничества. Партнерство позволит предложить заказчикам комплексный подход к защите данных и развитию устойчивой ИТ-инфраструктуры в условиях растущих киберугроз. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках соглашения ICL Services расширяет свой портфель решений продуктами «Гарда» и будет использовать их при реализации проектов по обеспечению информационной безопасности для организаций различных отраслей. Совместная работа охватит направления защиты данных, мониторинга информационных систем, выявления инцидентов безопасности и выполнения требований регуляторов.

«Кибербезопасность остается одним из ключевых приоритетов цифровой трансформации бизнеса. Сотрудничество с компанией “Гарда” позволит нам расширить возможности для клиентов и предложить эффективные инструменты защиты, отвечающие актуальным требованиям рынка», – отметил Олег Цыганов, руководитель отдела сетевых технологий ICL Services.

«Партнерство с ICL Services – это возможность усилить практическую ценность наших решений для заказчиков и сделать подход к защите инфраструктуры более комплексным. Объединение продуктовой и сервисной экспертизы поможет бизнесу быстрее переходить от выбора решений к их эффективному внедрению и промышленной эксплуатации», – сказал Александр Мормуш, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Гарда».

Особое внимание партнеры планируют уделить защите критически важных данных, построению современных систем мониторинга и реагирования на инциденты, а также адаптации ИБ-решений под задачи и инфраструктуру конкретных заказчиков. Совместные проекты помогут организациям повысить уровень киберустойчивости и снизить риски, связанные с постоянно усложняющимся ландшафтом угроз.

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