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Мормуш Александр
УПОМИНАНИЯ
Мормуш Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Fortinet 393 2
|Leta Group - Лета Групп 278 1
|InfoWatch - Инфовотч 1041 1
|NSS Labs 31 1
|KPMG 259 1
|Федотов Николай 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
|США - Калифорния 4645 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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