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Мормуш Александр


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
20.03.2017 Как межсегментный файрвол защищает бизнес-данные 1
07.03.2017 Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности 1
11.07.2011 DLP в компании: испугаются ли инсайдеры? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мормуш Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 393 2
Leta Group - Лета Групп 278 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
NSS Labs 31 1
KPMG 259 1
Ford 415 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14616 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2155 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6997 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1526 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 179 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 512 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7811 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4375 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13741 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3240 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12394 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14020 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16355 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4046 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8012 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5922 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 734 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12974 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 320 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12998 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 78 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14088 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 693 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4153 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11720 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5333 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4299 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3151 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12873 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 1
Fortinet FortiWiFi 4 1
Fortinet FortiPortal 1 1
Open Security Fondation - DatalossDB 2 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 202 1
Mozilla Firefox - браузер 1896 1
Fortinet Developer Network 1 1
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 4 1
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Fortinet FortiAP 8 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Федотов Николай 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
США - Калифорния 4645 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6413 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2516 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24754 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2250 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1234 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2528 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1198 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2801 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6100 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10156 1
Verizon DBIR 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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