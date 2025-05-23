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ИКС Гарда NDR Гарда Network Detection and Response


Гарда NDR предназначена для выявления и предотвращения кибератак. Заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основе технологии автокорреляции «Гарда NDR» выявляет аномалии в сетевом трафике и определяет обращения к центрам управления ботнетами.

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 2
29.08.2024 Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети 1
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам 2
23.07.2024 «Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR» 2
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 148 6
Check Point Software Technologies 769 1
Axel Pro - Аксель Про 7 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
TenIT - Тэнит 2 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 18 1
ИКС 328 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4377 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5309 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3240 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 3
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C&C - Command and Control server 88 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 693 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12998 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 942 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 784 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 842 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 653 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2094 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4046 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4375 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1004 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 119 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2155 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3809 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 72 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2374 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 281 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 46 2
Brute Ratel C4 4 2
Sliver 11 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 2
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 10 2
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 10 2
ИКС - Гарда anti-DDoS 6 2
Axel Pro - AxelNAC 3 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 29 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 8 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 951 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1381 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6413 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3511 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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