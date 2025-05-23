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ИКС Гарда NDR Гарда Network Detection and Response
Гарда NDR предназначена для выявления и предотвращения кибератак. Заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основе технологии автокорреляции «Гарда NDR» выявляет аномалии в сетевом трафике и определяет обращения к центрам управления ботнетами.
УПОМИНАНИЯ
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 148 6
|Check Point Software Technologies 769 1
|Axel Pro - Аксель Про 7 1
|Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
|TenIT - Тэнит 2 1
|ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 18 1
|ИКС 328 1
|Грибанов Станислав 7 5
|Кузнецов Павел 37 2
|Гущин Денис 2 1
|Шубин Павел 7 1
|Пономарёв Владимир 14 1
|Турлапов Вадим 1 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148748 7
|Беларусь - Белоруссия 5824 1
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