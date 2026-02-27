Разделы

Sliver


СОБЫТИЯ

27.02.2026 BI.Zone: хактивисты Forbidden Hyena используют ИИ для атак на российские компании 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
23.07.2024 BI.Zone представила аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 г. 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
30.05.2023 Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
19.03.2020 Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов 1
16.03.2006 Мобильник Motorola L6: Тоньше некуда? 1
29.12.2005 Мобильные тренды: RAZRомания охватила мир 1

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 507 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 831 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 2
Lenovo Motorola 3532 2
Samsung Electronics 10739 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1622 1
Microsoft Corporation 25359 1
LG Electronics 3687 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 191 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Check Point Software Technologies 804 1
Toshiba Corporation 2959 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 423 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1585 1
Checkmarx 14 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Pebble Technology 60 1
OldGremlin - Хакерская группировка 12 1
Kaseya 34 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Motorola Inc 1150 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Conti - Хакерская группировка 41 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Colonial Pipeline 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3292 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5438 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5322 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 973 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2820 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2378 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1514 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8243 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 849 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1079 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7077 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2024 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 356 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1778 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 772 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1360 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 755 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2422 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3175 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1466 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4733 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7727 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 398 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 62 6
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 71 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5236 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 447 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 47 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 2
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 18 2
Brute Ratel C4 6 2
Havoc 9 1
Microsoft Azure 1473 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
Microsoft Outlook 1431 1
Microsoft Windows PowerShell 232 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1276 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 878 1
Microsoft PowerView 14 1
Apple iTunes Store 1116 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 144 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 86 1
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management - Microsoft WinRM 17 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 51 1
Nokia Sirocco 104 1
Koadic 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 55 1
Samsung SCH - серия мобильных телефонов 34 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 1
SanDisk TransFlash 45 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 23 1
Lenovo Motorola StarTac 17 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 37 1
FreePik 1544 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 1
Скулкин Олег 66 2
Грибанов Станислав 16 2
Richards Denise - Ричардс Дениз 1 1
Шаляпин Андрей 7 1
Garriques Ron - Гаррикес Рон 4 1
Пароходова Анна 4 1
Мельникова Анастасия 433 1
Тюрин Антон 8 1
Титов Алексей 43 1
Шарапова Мария 16 1
Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
Царев Дмитрий 44 1
Кирьянов Кирилл 4 1
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 1
Ковчунов Петр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 8
Германия - Федеративная Республика 12975 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Европа 24706 2
Украина 7822 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Азия - Азиатский регион 5778 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Канада 5001 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 1
Америка Латинская 1894 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6280 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 232 2
Английский язык 6903 2
Энергетика - Energy - Energetically 5545 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3262 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1372 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2526 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 922 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
Gartner - Гартнер 3624 1
