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Brute Ratel C4


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Уязвимость в SAP NetWeaver уже использует киберкриминал 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Brute Ratel C4 и организации, системы, технологии, персоны:

RedCurl - Хакерская группировка 7 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 150 1
Check Point Software Technologies 771 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 646 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1501 1
Checkmarx 12 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29209 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13042 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68479 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1255 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5368 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 251 2
Script - Скрипт 528 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 704 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 1
C&C - Command and Control server 88 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 697 1
NPM-репозиторий - Node Package Manager - дефолтный пакетный менеджер для JavaScript 5 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4180 1
Repository - Репозиторий 933 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 51 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13849 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1169 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 659 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1254 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12930 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16270 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1157 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6442 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 70 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10836 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1339 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 292 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20913 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 3
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 10 2
Sliver 11 2
SAP NetWeaver 138 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 125 1
Havoc 7 1
FreePik 1150 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4725 1
Microsoft Azure 1430 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 107 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 112 1
Грибанов Станислав 8 2
Леднев Алексей 3 1
Мельникова Анастасия 414 1
Россия - РФ - Российская федерация 149601 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Украина 7675 1
Германия - Федеративная Республика 12791 1
Канада 4925 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49352 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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