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ИКС ИКС Безопасность Гарда NDR Гарда Network Detection and Response
Гарда NDR предназначена для выявления и предотвращения кибератак. Заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основе технологии автокорреляции «Гарда NDR» выявляет аномалии в сетевом трафике и определяет обращения к центрам управления ботнетами.
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Грибанов Станислав 21 18
|Оралов Владимир 17 2
|Кузнецов Павел 42 2
|Турлапов Вадим 1 1
|Гущин Денис 6 1
|Санагурский Николай 4 1
|Павлова Алина 9 1
|Рябова Галина 27 1
|Пономарёв Владимир 19 1
|Черун Екатерина 18 1
|Мормуш Александр 5 1
|Черников Дмитрий 17 1
|Шубин Павел 7 1
|Батранков Денис 12 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Сафонов Лука 31 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 19
|Беларусь - Белоруссия 6295 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
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