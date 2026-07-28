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ИКС ИКС Безопасность Гарда NDR Гарда Network Detection and Response

Гарда NDR предназначена для выявления и предотвращения кибератак. Заказчики имеют возможность предотвращать сложно детектируемые сетевые атаки. С помощью моделей машинного обучения на основе технологии автокорреляции «Гарда NDR» выявляет аномалии в сетевом трафике и определяет обращения к центрам управления ботнетами.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.07.2026 Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз 1
15.07.2026 Подтверждена совместимость флагманских продуктов компаний «Гарда» и «Цифровые решения» 1
10.07.2026 Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения 3
09.06.2026 «Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак 2
14.04.2026 «Гарда» и R-Vision закрывают слепые зоны сети: NDR-аналитика поступает напрямую в SIEM 1
15.01.2026 «Гарда» и R-Vision оптимизируют работу SOC в крупных компаниях 4
28.11.2025 «Гарда» представляет новый продукт класса NPM для контроля производительности и безопасности сети 1
21.11.2025 «Гарда» ускоряет анализ угроз и снижает нагрузку на ИБ-аналитиков 1
20.11.2025 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c «Гарда NDR» 1
11.11.2025 Обновление «Гарда NDR» помогает российским компаниям быстрее выявлять и устранять киберугрозы 1
29.10.2025 «Гарда»: российский рынок использует устаревшие технологии анализа трафика 1
30.09.2025 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных и продвинутых угроз 2
20.08.2025 «Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки 1
10.06.2025 «Гарда» автоматизирует реагирование на инциденты и контроль ИТ-ресурсов 1
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 2
29.08.2024 Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети 1
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам 2
23.07.2024 «Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR» 2
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 24, упоминаний - 34

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 11
ИКС 539 3
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Axel Pro - Аксель Про 21 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 936 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 2
Примари 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
MONT - МОНТ 188 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
TenIT - Тэнит 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 21
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 16
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 10
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 954 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2117 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1714 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 954 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 4
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 4
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 700 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6482 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5796 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 3
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 3
Кибербезопасность - NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 117 3
C&C - Command and Control server 94 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 791 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 510 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1009 3
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 58 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1063 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1011 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 6
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 3
Axel Pro - AxelNAC 8 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 3
Brute Ratel C4 6 2
Sliver 13 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 2
Linux OS 11542 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 2
Цифровые решения НПП - DS Integrity 16 1
Axel Pro - Шерлок AppSec-платформа для управления ИБ-дефектами в ПО 6 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1289 1
Microsoft Windows 16894 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
Intel Evo 121 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 1
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 44 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Грибанов Станислав 21 18
Оралов Владимир 17 2
Кузнецов Павел 42 2
Турлапов Вадим 1 1
Гущин Денис 6 1
Санагурский Николай 4 1
Павлова Алина 9 1
Рябова Галина 27 1
Пономарёв Владимир 19 1
Черун Екатерина 18 1
Мормуш Александр 5 1
Черников Дмитрий 17 1
Шубин Павел 7 1
Батранков Денис 12 1
Подкопаев Роман 7 1
Сафонов Лука 31 1
Ковалевский Александр 9 1
Ермилова Любовь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 19
Беларусь - Белоруссия 6295 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2826 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 317 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6780 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4607 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3036 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 974 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1669 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1091 1
Национальный проект 393 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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