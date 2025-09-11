Получите все материалы CNews по ключевому слову
Angara Security Angara MTDR Angara Managed Threat Detection and Response
Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот.
УПОМИНАНИЯ
|11.09.2025
|Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR 3
Angara Security и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.