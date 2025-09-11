Разделы

Angara Security Angara MTDR Angara Managed Threat Detection and Response


Angara MTDR — это сервисы для управления киберустойчивостью, в которых процессы и их эффективность определяют средства и меры защиты, а не наоборот. 

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Angara Security запустила новое сервисное направление Angara MTDR 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

