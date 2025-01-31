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Зиннятуллин Тимур



31.01.2025 Angara SOC получила патент на атрибуцию угроз 1
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 1
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца 1
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Зиннятуллин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 1
Xello - Кселло 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1190 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 648 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 390 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 195 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15921 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 1
Repository - Репозиторий 858 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1794 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1061 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 413 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 87 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 171 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20650 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3804 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4708 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 34 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2482 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 41 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 2
Microsoft Windows 15683 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 1
Linux OS 9968 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1569 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Apple macOS 2067 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Xello Deception 19 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Хеирхабаров Теймур 17 1
Падурин Александр 1 1
Щетинин Александр 12 1
Воробьева Наталья 8 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1215 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Энергетика - Energy - Energetically 5090 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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