Хеирхабаров Теймур
Хеирхабаров Теймур и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Денис 71 1
|Путин Владимир 3171 1
|Олейникова Анна 9 1
|Зиннятуллин Тимур 5 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Юракова Яна 8 1
|Золотарев Вячеслав 2 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Андриевский Сергей 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
|СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
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