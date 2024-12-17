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Хеирхабаров Теймур



17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 1
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS 1
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
03.04.2024 Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта 1
04.12.2023 Bi.Zone и Университет Решетнева будут готовить специалистов по кибербезопасности вместе 1
14.11.2023 Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов 1
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR 1
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 1
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
21.11.2022 Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange 1
21.11.2022 BI.ZONE зафиксировала атаки на десятки российских компаний через уязвимость в электронной почте 1
18.01.2022 Эксперты BI.Zone защитили инфраструктуру сервиса Jazz от различных типов атак 1
23.12.2021 BI.Zone представила новую услугу по обнаружению киберугроз и реагированию на них 1
02.12.2021 Bi.Zone открыла представительство в Красноярске 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Хеирхабаров Теймур и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 17
Microsoft Corporation 24625 2
GitHub 814 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
SAP SE 5277 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Oracle Corporation 6688 1
Apple Inc 12101 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Yara - Яра 15 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Tesla Motors 396 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 2
BPF - eBPF - The Berkeley Packet Filter 5 2
IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 11 2
SmartBadge - умный бейдж 5 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Linux OS 9937 8
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 7
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 6
Microsoft Windows 15657 6
Apple macOS 2059 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP 11 2
Microsoft Exchange 1714 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 2
Сбер - BI.Zone Triage 2 2
Сбер - SberPortal 31 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Adminer - phpMinAdmin - database management tool 3 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 51 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Афанасьев Денис 71 1
Путин Владимир 3171 1
Олейникова Анна 9 1
Зиннятуллин Тимур 5 1
Лукацкий Алексей 119 1
Юракова Яна 8 1
Золотарев Вячеслав 2 1
Синьков Кирилл 40 1
Андриевский Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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