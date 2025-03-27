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VolgaBlob Smart Monitor SM Store

Smart Monitor — универсальная платформа для сбора и анализа машинных данных, которая позволяет решать практические задачи в области информационной безопасности, мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализа бизнес-процессов. Обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку событий со всех типов источников данных: серверов, сетевого оборудования, IoT, средств защиты информации, прикладных информационных систем, средств виртуализации и контейнеризации.


27.03.2025 VolgaBlob расширила технологические возможности партнерской программы 2
24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
19.03.2025 VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
19.02.2025 Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30% 2
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
09.10.2023 Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом 1
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 1
08.02.2023 VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор 1
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
13.07.2022 «Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

VolgaBlob и организации, системы, технологии, персоны:

VolgaBlob - ВолгаБлоб 18 10
Cisco Systems - Splunk 69 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 1
Cisco Systems 5136 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
R-Vision - Р-Вижн 162 1
IBM - International Business Machines Corp 9457 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 533 1
Honeywell 284 1
OpenText - Micro Focus 109 1
SolarWinds 50 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 21 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 48 1
Wellink - Веллинк НТЦ 22 1
Avistar Communications 2 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Благосостояние НПФ 51 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
Газпром ПАО 1351 1
Российская инженерная школа 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
ASF - Apache Software Foundation 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2279 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6723 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  675 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2185 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1919 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5838 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3992 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1931 2
Smart data - Умные данные 13 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 307 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2216 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8564 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 342 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 1
Оповещение и уведомление - Notification 4742 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 536 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 404 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2584 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 61 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2025 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
VolgaBlob - Smart Data Lab - Лаборатория данных 2 2
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 8 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Apache Hadoop 436 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 477 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 38 1
Docker - Платформа распределённых приложений 345 1
MONQ AIOps-платформа 15 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 12 1
Wellink - wiSLA 19 1
Скакунов Александр 13 6
Овчинников Роман 11 1
Игнатова Людмила 31 1
Чулков Валерий 32 1
Силкин Иван 1 1
Тронов Александр 2 1
Кириенко Максим 2 1
Пустоветов Игорь 7 1
Акопян Алексей 12 1
Ганюшкин Николай 11 1
Бакланов Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Куба - Республика 365 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 1
Нидерланды 3542 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 918 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Нигерия - Федеративная Республика 319 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 85 1
Кения - Республика 154 1
Танзания - Объединённая Республика 76 1
Уганда - Республика 86 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 773 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
Энергетика - Energy - Energetically 5165 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 714 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11050 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2764 1
Античность - Древняя Греция 96 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 2
Fortune Global 100 140 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171813.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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