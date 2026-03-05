Разделы

VolgaBlob и «Крайон» стали партнерами

Российский разработчик решений для кибербезопасности VolgaBlob и ИТ-интегратор технологических решений «Крайон» объявили о заключении партнерского соглашения. «Крайон» выступит реселлером и интегратором системы мониторинга Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов.

По условиям соглашения «Крайон» будет осуществлять полный цикл работ: продажу лицензий, проектирование, внедрение и поддержку Smart Monitor. Клиенты интегратора получат доступ к современному, быстро развивающемуся инструменту для решения задач в области информационной безопасности, мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализа бизнес-процессов.

Smart Monitor объединяет данные ИТ-инфраструктуры, средств защиты и бизнес-приложений в единое хранилище для анализа и превентивного выявления сбоев, угроз и аномалий. Платформа построена по модульному принципу, что позволяет подключать необходимые функции и сценарии по мере появления задач. При этом данные модулей синхронизированы между собой — это дает возможность видеть полную картину безопасности и обнаруживать не только симптомы проблем, но и их причины.

В свою очередь, благодаря экспертизе команды «Крайон» в построении комплексных ИТ-инфраструктур и широкому пулу корпоративных клиентов платформа VolgaBlob станет доступнее для организаций, которые стремятся к построению антихрупкого бизнеса и выполнению требований регулятора в области защиты данных.

«Мы внимательно подходим к формированию портфеля и включаем в него только зрелые и востребованные решения, которые уже доказали свою эффективность на практике. Для нас принципиально, чтобы каждый продукт соответствовал высоким требованиям к надежности и реально работал в инфраструктуре заказчика. Smart Monitor от VolgaBlob — именно такое решение. Это функциональный и перспективный инструмент, который помогает закрывать критически важные задачи в области мониторинга и защиты данных. Объединив экспертизу команд Крайон и VolgaBlob, мы сможем предложить клиентам надежное решение, которые помогает своевременно выявлять риски и защищать критически важные системы», — сказал Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

«Мы непрерывно развиваем Smart Monitor, чтобы решение соответствовало самым актуальным требованиям заказчиков в области безопасности и управления данными. Недавно состоялся новый релиз платформы 5.3 — в рамках обновления усовершенствован дизайн интерфейсов, добавлены новые модули, в частности, Zabbix, ускорен поиск. Более того, сейчас Smart Monitor можно использовать не только как классический SIEM, но и в качестве Security Data Lake — для ретроспективного анализа данных и выявления сложных длительных атак. Поэтому для нас важно, чтобы у партнеров был такой же подход к своим продуктам и услугам – в Крайоне мы увидели именно это», — сказал Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

